Как превратить квартиру в антистресс-пространство

Рассказываем, как создать из квартиры место, где вы быстро сможете восстанавливать силы.







Ежедневный стресс присутствует в жизни каждого и накладывает свой отпечаток: непрекращающиеся звонки, сотни сообщений в мессенджерах, рабочие встречи и все это вперемешку с личными бытовыми делами — все это выводит нашу внутреннюю систему из равновесия. Поэтому для организма крайне важно какое-то время находиться в состоянии покоя и гармонии, чтобы восстанавливать ресурсы. И в наше время выражение «мой дом — моя крепость» не теряет актуальности. О том, как создать в доме обстановку, которая не будет подвержена резким изменениям и турбулентности, рассказывает Ника Крыжановская — руководитель студии дизайна N.K. interior design.



Регулирование света

Подсветка потолка и пола

Шторы блэкаут и димаут

Хорошее постельное белье

Специальное напольное покрытие

Комфортная ванная комната

Открытые пространства

Порядок в доме

Для того, чтобы создать обстановку, которая будет располагать к максимальному спокойствию, в первую очередь необходимо предусмотреть различные сценарии освещения. Яркий верхний свет дает сигнал мозгу о том, что сейчас день и время активности, поэтому рекомендую сделать его диммируемым — яркость которого можно регулировать — и к вечеру постепенно снижать интенсивность. Это позволит организму постепенно замедлять мозговую деятельность.Также обязательно добавьте альтернативный вариант приглушенного, обязательно теплого освещения (нужна цветовая температура примерно 3000к, она обычно написана на упаковке): это могут быть различные заказные подсветки потолка или пола. При организации такой подсветки, важно, чтобы источник света не был виден ни с одного ракурса и не раздражал глаза. Чем теплее подсветка, тем быстрее мозг даст сигнал на выработку мелатонина.Еще одним отличным решением будет не сильно яркая подсветка по низу кровати, которая включается от датчика движения. Ночью она не потревожит сон, но, при необходимости, осветит ваш ночной путь. А гарантом приятных утренних пробуждений станет световой будильник. В зимнее время вещь абсолютно незаменимая. Он имитирует рассвет мягко выводя вас из состояния сна.Всем давно известно, что сон — залог здоровья, а для хорошего крепкого сна, с правильным чередованием его фаз, необходима полная темнота. Никакие мерцающие огоньки бытовых приборов, типа увлажнителя, не должны светить в вашу сторону. Так же, ни в коем случае, не приобретайте выключатели со светодиодом. И, уж тем более, свет с улицы не должен мешать вашему здоровому сну, поэтому в спальнях используйте шторы блэкаут или димаут. Блэкаут — это ткань со 100% светонепроницаемостью. Димаут имеет светонепроницаемость 70-90%, она блокирует искусственное освещение, а солнечные лучи рассветает, пропуская приятным мягким светом.Еще один важный атрибут уютного дома — это постельное белье. Отдавайте предпочтение только натуральным и экологически чистым материалам. Во время сна телу необходим полноценный воздухообмен, а пропускать воздух в достаточном количестве способны именно натуральные ткани. Также нельзя забывать про теплообмен, для которого организму требуется достаточное количество свежего воздуха. Синтетические ткани не могут полноценно справиться с этой задачей. Само собой, материал постельного белья должен быть приятен вам тактильно, как и все остальные поверхности в вашей антистрессовой квартире. Выбирайте все, к чему вам приятно прикасаться.Для стоп очень полезно хождение босиком и желательно по поверхности, у которой есть хотя бы небольшой рельеф, поэтому в качестве напольных покрытий во влажных зонах используйте матовый, фактурный керамогранит. С небольшим подогревом он создаст ощущение, что вы идете по теплому камню. В жилых комнатах отдавайте предпочтение натуральным покрытиям, таким как паркет и другие покрытия из древесины.Еще одно безопасное и экологичное решение — пробковый пол. Это полностью натуральный материал из коры пробкового дуба, который имеет массу преимуществ: он всегда теплый на ощупь, снижает шум, амортизирует при ходьбе, гипоаллергенен, а также имеет огромное количество разных оттенков. Визуально он может выглядеть, как пробка, либо иметь покрытие, которое повторяет рисунок привычной доски.Ванная комната очень важное помещение, это то место, где мы начинаем и заканчиваем свой день. Тактильно приятный керамогранит, альтернативные варианты освещения, натуральные ткани текстиля — все эти рекомендации, которые я озвучила выше, конечно, имеют отношение и к ванной. А для того, чтобы не получить сюрприз в виде ледяного или наоборот очень горячего душа, выбирайте душевые системы только с термостатом. С ним вода всегда будет идеальной температуры. Также отличным решением для ванной будут встроенные в потолок Bluetooth колонки. Расслабляющая музыка перед сном и бодрящая утром помогут создать необходимый настрой.Сейчас очень популярны планировочные решения open space. Простор и много воздуха — это прекрасно, но не забудьте организовать небольшие уютные локации: например, это может быть удобное кресло, в объятиях которого так приятно упасть с чашечкой вкусного чая, после рабочего дня, или мягкая зона на подоконнике, сидя на которой можно наблюдать, что происходит за окном. Мозг по-настоящему отдыхает именно в такие моменты «безделья».И второй важный пункт, касаемо планирования пространства: для каждой вещи необходимо выделить место. Если ваша квартира захламлена, ни о каком релаксе даже речи быть не может. Хлам в жизни — это беспорядок в голове. Эти вещи напрямую взаимосвязаны. Поэтому, если вы хотите иметь спокойный ум и спокойную психику, в первую очередь необходимо обеспечить покой и порядок в своем доме