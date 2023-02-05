10 ужасных и шокирующих праздников в культурах разных народов

Сегодня очень часто бывает, что праздники превращаются в настоящую рутину. Люди тратят солидные суммы просто на то, чтобы накрыть шикарный стол и пообедать или поужинать в кругу родственников. Но далеко не все праздники таковы. История знает праздничные ритуалы, поражающие своей жестокостью, причём многие из них дошли и до наших дней.
День Невинных Младенцев
Европейцы в средневековье 28 декабря отмечали День святых Невинных Младенцев Вифлеемских (или День Избиения младенцев), который считался одним из самых несчастных дней в году. Согласно библейской истории, царь Ирод рассердился, когда понял, что волхвы обманули его и не сказали о местонахождении младенца, которому те шли поклониться. После этого Ирод приказал убить всех новорожденных мальчиков в Вифлееме. В средние века верующие родители хотели напомнить своим детям о всей жестокости царя Ирода и рано утром 28 декабря вытаскивали их из постелей и избивали. К счастью, варварский праздник в конце концов изменился и ритуальные избиения превратились.
Фестиваль Шаро
В племени Джафун фулани в Нигерии практикуется мучительный ритуал по отношению к молодым юношам. Два раза в год проводится фестиваль инициации, во время которого с юношей снимают верхнюю одежду, после чего их выводят на площадь. Там юношей начинают жестоко избивать плетьми другие члены племени примерно того же возраста. Подобное испытание должны пройти все, кто собирается сделать девушке предложение. Если молодой человек даже вздрогнет во время ритуала, то его посчитают трусом и подвергнут публичному унижению. Большинство мальчиков в конечном итоге остаются с огромными шрамами на всю оставшуюся жизнь.
Свежевание мужчин
У ацтеков был ежегодный праздник, по мотивам которого впору снимать настоящий фильм ужасов. Этот фестиваль по названию Tlacaxipehualiztli («свежевание мужчин»), проводился в честь Шипе Топека («господа с содранной кожей») — бога плодородия у ацтеков. Tlacaxipehualiztli был самым большим фестивалем в течение года у ацтеков, а также самым кровавым.
Ацтеки подвергали пленных сложным ритуалам, а несколько дней спустя их приносили в жертву Шипе Тотеку. Жрецы вырезали сердца еще у живых жертв, после чего поднимали их вверх на протянутых руках на всеобщее обозрение. После этого жрецы свежевали своих жертв, полностью снимая с них кожу. Более того, жрецы после этого одевали на себя снятую кожу принесенных в жертву людей. Позже во время фестиваля жрецы носили отрубленные головы жертв, тела которых разрезали на куски и даже частично съедали.
Таргелии
Обычно древних афинян считают вполне мирными философами. А на самом деле мало кто знает о том, что они практиковали варварские ритуалы с жертвоприношениями. К примеру, можно вспомнить о фестивале Таргелии, который проводился в конце мая. В Афинах выбирали двух самых уродливых людей. После этого их били по гениталиям, одевали в рубище и ритуально изгоняли их из города навсегда. В некоторых случаях, этих несчастных людей сжигали заживо за пределами города, после чего пепел жертв бросали в море. Афиняне считали, что эта практика «очищает» их город перед новым урожаем.
Церемония нового огня
Ацтеки считали, что мир должен погибнуть через каждые 52 года, если они не сохранят его в ходе жуткого ритуала под названием «Церемония нового огня». Каждые 52 года ацтеки тщательно «вычищали» свои дома от наиболее ценного имущества, которое сразу же бросалось в костер. Позже возник ритуал «нового огня», во время которого жрецы, одетые в мантии с символикой своих богов, разрезали грудь жертвам и клали внутрь тлеющие угли, буквально разжигая костер внутри человека. После того, как жертва загоралась, ее бросали в большой костер. В это время вокруг шло бурное празднование… ведь мир был «спасен» еще на 52 года.
День черепов
Коренные боливийцы каждый год 8 ноября участвуют в древнем ритуале смерти. Участники берут человеческие черепа, которые выкапывают на заброшенных кладбищах, и украшают их цветами и ювелирными изделиями. Затем черепа торжественно проносят по городу, для них играет торжественная музыка и черепам даже приносят дары. В Боливии эти черепа называют «нанита» и придают им большую религиозную значимость. Считается, что черепа даруют защиту и приносят удачу. По этой же причине, черепам регулярно молятся, причем используя традиционные христианские молитвы. Католическая церковь осуждает этот ритуал и неоднократно просила боливийцев отказаться от подобных торжеств. Но боливийцы и поныне продолжают молиться черепам.
День крови
Один из самых шокирующих праздников существовал в Древнем Риме. Каждый год 24 марта последователи римской богини войны Беллоны проводили ужасающий ритуал, чтобы показать свою покорность богине. Этот фестиваль назывался Dies Sanguinis («День крови»). Жрецы Беллоны резали себе руки и ноги, сцеживали кровь и пили ее. Кровью также торжественно брызгали на изображения богов. Некоторые преданные фанаты Беллоны заходили еще дальше. Чтобы показать свое уважение к отрубленному пенису римского бога Аттиса, они кастрировали себя кремневым ножом.
Фестиваль Тинку
Каждый год люди народностей тинку и кечуа в Боливии собираются вместе с одной единственной целью — избить друг друга во время ритуального праздника под названием Тинку («встреча»). Начинается праздник с того, что люди в течение нескольких дней употребляют обильное количество спиртного. Затем они приносят в жертву ламу и исполняют ритуальные танцы. После завершения ритуала алкогольные возлияние продолжаются, и люди начинают драться друг с другом. Молодежь, старики, мужчины, женщины — все избивают друг друга во имя мира. Цель — искоренить гнев, который люди могут испытывать друг к другу.
Местные жители считают кровь символом плодородия и утверждают, что Тинку способствует хорошему урожаю. Сегодня это празднество проводится под контролем полиции.
Ашура
День Ашура — мусульманский праздник. Но сунниты и шииты понимают его по разному. Сунниты рассматривают его как день освобождения израильтян от фараона в Египте. Для них это большой праздник. У шиитов же это день смерти имама Хусейна ибн Али (потомка Мухаммада). В память об этом они уже 1300 лет практикуют кровавый ритуал.
На 10-й день месяца Мухаррам шииты собираются на площадях и избивают себя мечами или цепями, чтобы оплакать смерть Хусейна. В последние годы подобное самобичевание осуждается большинством шиитских лидеров, тем не менее тысячи мусульман-шиитов по всему миру по-прежнему предпочитают маршировать по улицам в лужах собственной крови.
Фестиваль Гадхимаи
Возможно, самое большое жертвоприношение животных в мире происходит во время фестиваля Гадхимаи в Непале. Каждые пять лет там проводится крупнейшая в мире массовая резня во имя религии. Сотни тысяч людей, поклоняющиеся индусской богине Гадхимаи, приводят на фестиваль бесчисленных животных (буйволов, свиней, коз, кур, крыс, голубей), чтобы принести их в жертву (делается это для обретения удачи). Считается, что во время фестиваля в 2014 году было убито 500 000 животных. К счастью, после 250 лет проведения фестиваля это ритуальное убийство было запрещено в 2015 году властями.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии