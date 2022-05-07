7 малоизвестных фактов о том, что происходит с организмом человека, если пить кофе каждый день

Утренняя чашка кофе...
Если верить статистике, 54 процента людей старше 18 лет пьют в среднем 3,1 чашки кофе в день. И в то время, как противники этого ароматного напитка утверждаю, что это вредно для здоровья, его поклонники уверены, что это не так. В этом обзоре собраны факты, которые помогут понять, что же происходит с организмом человека, который ежедневно пьёт кофе, на самом деле
1. Кофе улучшает настроение
Польза от кофе: улучшение настроения.
В дополнение к профилактике заболеваний, содержание кофеина в кофе напрямую коррелирует с влиянием на мозг человека. Эти эффекты особенно заметны при низком уровне потребления (около 75 мг). По словам Уизерспун, «кофеин ассоциируется мозгом с позитивными действиями, включая улучшенную умственную активность и внимание, а также помощь в концентрации и улучшенное настроение».
Из-за улучшения настроения и, в конечном счете, снижения депрессии, согласно данным исследования, кофе снижает риск самоубийства. По итогам исследовании, проведенного в Гарвардской школе общественного здравоохранения в 2013 году, было обнаружено, что у тех, кто выпивал от двух до трех чашек кофе в день, риск самоубийства был снижен на 45%.
2. Кофе снижает шансы на развитие рака
Польза от кофе: снижение шансов на развитие рака.
С момента открытия кофе людьми (которое, как говорят, произошло в Эфиопии, когда пастух заметил, что его козы, случайно проглотившие неизвестные ягоды, стали энергичнее) наука добилась больших успехов в отношении этого напитка. Сегодня среднестатистический человек получает большую часть своих антиоксидантов именно от кофе. Учитывая данный факт, если пить черный кофе каждый день, то человек этим фактически уменьшает свои шансы на развитие определенных заболеваний.
По словам консультанта-диетолога Бет Уизерспун, «умеренное употребление кофе (3-5 чашек в день) влияет на уменьшение смертности от разнообразных причин, снижение риска развития диабета типа 2, болезни Паркинсона, деменции, цирроза и слабоумия». Эксперты даже назвали кофе «чудодейственным препаратом» из-за его чудесной способности предотвращать такие заболевания. Однако, эксперты отмечают, что преимущества кофе лучше всего достигаются при использовании черного кофе без сахара.
3. Кофе улучшает спортивные результаты
Польза от кофе: улучшение спортивных результатов.
Спортсменам, которые любят кофе, явно повезло. По словам Уизерспун, «полностью натуральный кофеин в кофе влияет на улучшение физических характеристик, особенно в случае аэробных упражнений или упражнений на выносливость. Количество кофеина, рекомендуемое для улучшения производительности, составляет 2-6 миллиграммов на килограмм массы тела.
В конечном счете, кофеин может повысить эффективность во время длительных и краткосрочных тренировок. Кофеин также реагирует с рецепторами в головном мозге, «отключая» ту часть, которая распознает аденозин, химическое вещество, вызывающее усталость. В этом смысле, он уменьшает чувство усталости, а также снижает боль. Способность кофеина увеличивать концентрацию и внимание также помогает в успешных тренировках.
4. Кофе улучает процессы памяти
Польза от кофе: улучшение запоминания и памяти.
Хотя положительное влияние кофеина на бдительность, внимание, концентрацию и настроение не является чем-то новым, недавно открыли его способность улучшать память. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Nature Neuroscience, «кофеин усиливает консолидацию долговременных воспоминаний у людей». Важно отметить, что увеличение количества кофеина не обязательно приведет к лучшим результатам и не всегда окажет положительное влияние на производительность.
5. Переизбыток приводит к смерти
Вред от кофе: тревога, бессонница, передозировка.
Теперь перейдем к недостаткам. Во-первых, если употреблять слишком много кофе, то некоторые люди могут испытывать негативные побочные эффекты, такие как тревога, паника, беспокойный сон, бессонница и зависимость от кофеина. По данным Американской кардиологической ассоциации, «у некоторых людей, получающих кофеин, может наблюдаться «кофеиновая ломка» через 12-24 часов после приема последней дозы кофеина».
Наиболее заметным симптомом является головная боль. А в случае передозировки возможны даже смертельные случаи. Исследования также показывают, что смертельная доза кофеина, потребляемая в течение одного дня, составляет 100 чашек объемом 250 мл. Это количество может варьироваться у разных людей.
6. Повышает уровень холестерина
Вред от кофе: повышение уровня холестерина.
Если человека беспокоит уровень холестерина, то ему стоит дважды проверить, как заваривается его кофе. Если кто-то пользуется френч-прессом, перколятором или предпочитает пить эспрессо, тогда в его кофе есть значительно более высокое количество кафестола, по сравнению с теми, кто использует бумажный фильтр или растворимый кофе, что заставляет подниматься уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (LDL). Причиной этого является способность фильтра отделять кофе от масел, повышающих уровень холестерина.
7. Увеличивает кровяное давление
Вред от кофе: кровяное давление может кратковременно увеличиться.
Наконец, кофе может вызвать повышение артериального давления. Как правило, это увеличение является кратковременным и не приведет к негативным последствиям в долгосрочной перспективе. Регулярное употребление кофе не оказывает вредного влияния на кровеносные сосуды.
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