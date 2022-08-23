10 кулинарных секретов, которые должна знать каждая хозяйка
Профессионалами не рождаются, ими становятся. Так и повар, работа которого отмечена звездой Мишлена, тоже с чего-то начинал. Предлагаем профессиональные секреты, которые позволят чувствовать себя на кухне уверенным кулинаром.
Как сварить бульон
Как сварить бульон
Хороший бульон улучшит вкусовые качества супа, рагу или ризотто.
- Поместите разделанную тушку курицы в кастрюлю с холодной водой. Доведите до кипения и соберите с поверхности воды пену. Долейте немного холодной воды.
- Добавьте овощи и специи. Снова доведите до кипения, но не позволяйте бульону сильно кипеть. Регулируйте газ. Варите на протяжении 3-4 часов и иногда подливайте холодную воду так, чтобы овощи всегда были покрыты водой.
- Процедите бульон, перелейте в чистую кастрюльку и доведите его снова до кипения.
Как варить рис
Как варить рис
- Возьмите необходимое количество риса и промойте его очень тщательно, пока вода не станет прозрачной.
- Переложите высушенный рис в кастрюлю с необходимым количеством воды, подсолите и перемешайте. Доведите до кипения, уменьшите газ и накройте кастрюльку крышкой.
- Варите на слабом огне 10-15 минут.
- С помощью вилки распушите приготовленный рис.
Как отделить желток от белков
Как отделить желток от белков
Во многих рецептах требуются отдельно желтки и отдельно белки. Одним из самых простых способов является тот, когда, разбив пополам яйцо, переливается желток из одной половинки скорлупы в другую. В это время белок свободно стекает в отдельную посуду. Белки пригодятся для приготовления французской меренги.
- Белки перелейте в чистую, сухую посуду для взбивания.
- На низкой скорости начинайте взбивать белки до начала образования пены, затем скорость увеличьте.
- Пена должна получиться интенсивная и не стекать по стенкам посуды.
- Для приготовления суфле, пена должна быть нежнее.
- Для приготовления меренги добавьте сахар и продолжайте взбивать до его полного растворения.
Как почистить чеснок и приготовить чесночную пасту
- Нарежьте чеснок мелко, посыпьте солью.
- С помощью плоской стороны ножа несколько раз передавите нарезанный чеснок, прижимая и растирая его о поверхность разделочной доски и собирая его в кучку снова. Повторите процедуру 2-3 раза и получите идеальную чесночную пасту.
Как нарезать чили
- Нарежьте стручок перца колечками с помощью острого ножа.
- Чтобы нарезать перец соломкой, его необходимо разрезать пополам и очистить от семян с помощью ножа или чайной ложки. Затем можно нарезать его соломкой.
- Чтобы нарезать перец кубиками, сначала перец нарезается соломкой, а затем из соломки формируются кубики.
Как приготовить заправку к салату
Как приготовить заправку к салату
У французского салата винегрет очень простая заправка, состоящая из оливкового масла и уксуса в соотношении 3:1. Можно сделать более оригинальную французскую заправку из лимонного сока, специй, горчицы и чеснока.
- Соедините вместе горчицу, уксус, соль и перец.
- Добавьте подсолнечное масло и капельку воды.
- Если заправка не будет использоваться немедленно, хранить её нужно в холодильнике. Перед использованием перемешать.
Как приготовить жидкое тесто
Как приготовить жидкое тесто
Техника приготовления теста зависит от того, что будет готовиться, но главное правило остётся неизменным - все ингредиенты должны быть тщательно перемешаны.
- Смешайте тщательно все ингредиенты.
- Если есть время, отставьте тесто на час или больше отдохнуть.
- Разогрейте сковороду для приготовления блинчиков, налейте немного подсолнечного масла и разотрите его с помощью бумажного полотенца по поверхности сковородки.
- Налейте половину половника теста на сковороду и наклонными круговыми движениями распределите его по дну сковороды. Не наливайте много теста, так как блинчики не получатся тонкими и хрустящими.
- Блинчик готовится около минуты до золотистого цвета. Затем его необходимо перевернуть на другую сторону.
- С другой стороны блинчик готовится 30 секунд.
- Переложите готовый блинчик на блюдо.
Как идеально закрыть форму для выпечки пергаментной бумагой
- Если готовится фруктовый пирог длительное время, то необходимо будет всю внутреннюю поверхность формы покрыть пергаментом.
- Чтобы покрыть пергаментом стенки круглой формы, необходимо вырезать полоску бумаги, соответствующую длине окружности формы. Измерить длину можно с помощью нити или шпагата. Одну сторону вырезанной полоски согните и по всей ёе длине сделайте ножницами насечку под углом 45 градусов. Теперь легко получится свернуть полоску по кругу и идеально закрыть стенки круглой формы.
- Чтобы закрыть дно круглой формы бумагой, необходимо вырезать квадрат, который будет больше, чем площадь дна формы. Сложите квадрат пополам, затем снова пополам, чтобы получился квадрат. Противоположные концы квадрата соедините, и получится треугольник. Верхний угол треугольника расположите приблизительно над центром формы, а все, что выступает за край, обрежьте полукругом. Когда развернете треугольник, получится круг, который идеально закроет дно круглой формы.
Как сделать томатный соус
Как сделать томатный соус
Свежий томатный соус всегда лучше, чем магазинная паста.
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты (800 мл):
1 кг помидоров, разрезать пополам
6 зубчиков чеснока, разрезать пополам
1 столовая ложка оливкового масла
1 чайная ложка сахара
Этапы приготовления:
1. В кастрюлю отправляем помидоры, чеснок и оливковое масло. Ставим кастрюлю на средний огонь, накрываем крышкой и, иногда перемешивая, варим 10 минут до тех пор, пока помидоры не размягчатся.
2. Солим и перчим, добавляем сахар. Провариваем еще 5 минут при открытой крышке до размягчения чеснока. Остужаем массу. Её можно разложить в формочки и заморозить на будущее. Хранить этот соус можно на протяжении 3 месяцев в морозилке и 1 неделю просто в холодильнике.
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