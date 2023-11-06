Гармония единства: сюрреалистические коллажи, стирающие тонкую грань между явью и навью

Сюрреалистические коллажи. Автор: Antonio Mora.
Горные хребты, водопады, старые мосты, стаи птиц, верхушки деревьев – всё это и многое другое испанский художник Антонио Мора (Аntonio Mora) мастерски сочетает с силуэтами людей в своих сюрреалистических работах, полных тайн, загадок и гармонии.
Сюрреалистические портреты. Автор: Antonio Mora.
Слева направо: На закате дня и Отголоски прошлого. Автор: Antonio Mora.
Слева направо: Зелёный тоннель и Терновый куст. Автор: Antonio Mora.
Небо на закате. Автор: Antonio Mora.
Морское побережье. Автор: Antonio Mora.
Бирюзовые волны. Автор: Antonio Mora.
Работы Антонио напоминают снимки сделанные при помощи двойной экспозиции, но на самом деле это далеко не так. Материал для своего творчества он чаще всего находит на просторах всемирной паутины среди различных фотографий и картинок, которые в последствии обрабатывая в Photoshop’e, ловко превращает их вот в такие необычные коллажи, где человек един с природой и окружающей его средой. Лица-закаты, лица-деревья, лица-улицы, лица-растения – у них всех есть душа, характер и значение. Буйство красок, плавные линии и переходы не просто создают красивую картинку, а формируют родившийся в его голове образ, который он благодаря кропотливому труду воплощает в реальность, стирая тонкую грань между параллельными мирами.
Райский остров. Автор: Antonio Mora.
Морской прибой. Автор: Antonio Mora.
Селезень. Автор: Antonio Mora.
Метрополис. Автор: Antonio Mora.
Разноцветные скалы. Автор: Antonio Mora.
Фараон. Автор: Antonio Mora.
Созданные им портреты поражают разнообразием сюжетных линий. Мрачные, задумчивые, яркие, умиротворённые – они переменчивы как погода, но при этом настолько притягательны, что чем дольше на них смотришь, тем больше они затягивают подобно воронке, напрочь лишая ощущения реальности, тем самым, позволяя зрителю раствориться в необъятном пространстве, сотканном из сотни маленьких иллюзий. В итоге человек перестаёт различать границы наложенных друг на друга изображений, благодаря чему формируется так сказать новое измерение, больше похожее на сон, в котором зыбкие лица, возникая в ветвях раскидистых деревьев, едва заметно просматриваются в густой пелене тумана, а затем, ускользая, исчезают в тени таинственного леса…
Сестра. Автор: Antonio Mora.
Древесный дух. Автор: Antonio Mora.
Мозаика. Автор: Antonio Mora.
Экзотика. Автор: Antonio Mora.
Опасное растение. Автор: Antonio Mora.
Шторм. Автор: Antonio Mora.
Море волнуется раз, море волнуется два... Автор: Antonio Mora.
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