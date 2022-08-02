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Как запустить повторное пышное цветение петунии в августе

Когда петуния выросла максимально и выпустила цветы, начинается период наращивания семенной коробки. Если допустить это созревание, то повторного цветения петунии не будет.

Как запустить повторное пышное цветение петунии в августе

Поэтому в начале августа без опасений и сожалений следует обрезать петунию на высоту примерно 20 см от земли. После такой жёсткой обрезки обязательно дать комплексное удобрение и в отдельный день — подкормку на янтарной кислоте.

Как запустить повторное пышное цветение петунии в августе

Это даст цветку силы нарастить боковые побеги и вновь зацвести пышной шапкой!

Как запустить повторное пышное цветение петунии в августе

Подробнее о том, как повторно запустить пышное цветение петунии, смотрите в видео ниже:


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