Как запустить повторное пышное цветение петунии в августе

Когда петуния выросла максимально и выпустила цветы, начинается период наращивания семенной коробки. Если допустить это созревание, то повторного цветения петунии не будет.







Поэтому в начале августа без опасений и сожалений следует обрезать петунию на высоту примерно 20 см от земли. После такой жёсткой обрезки обязательно дать комплексное удобрение и в отдельный день — подкормку на янтарной кислоте.







Это даст цветку силы нарастить боковые побеги и вновь зацвести пышной шапкой!







Подробнее о том, как повторно запустить пышное цветение петунии, смотрите в видео ниже:



