7 ярких цветов, которые цветут в сентябре

Лето подходит к концу и в садах постепенно начинают тускнеть яркие краски декоративных посадок. Однако это вовсе не значит, что осень не может удивить таким же разнообразием цветовых сочетаний, как в весенний или летний сезоны.



Многие цветы набирают силу и радуют садоводов буйством красок именно в начале осени, великолепно контрастируя с опавшей листвой.

1. Космея

2. Георгин

3. Астра

4. Подсолнух

5. Гортензия

6. Цинния

7. Хризантема

Вот 7 растений, которые цветут в сентябре. Погрузитесь в мир осенних цветов!Жизнерадостный и неприхотливый цветок, который можно встретить не только в садах и огородах, но и как дикорастущее растение на обочинах дорог и у заборов. Его фиолетовые, белые, малиновые или розовые венчики усеивают тонкие стебли с изящной светло-зеленой листвой. Космея — это также отличный цветок для срезки, если любите композиции с деревенским колоритом. Если посеять семена ближе к концу апреля-мая, то в мягком климате космея будет цвести с сентября по октябрь, то есть в период увядания большинства цветов. Лучше всего растение высаживать под деревья с широкой кроной, у стен дома или рядом с забором, которые послужат естественной защитой от сильных ветров и проливных дождей. Для защиты стеблей также можно установить опору. В остальном космея нетребовательна: солнце или полутень, обыкновенная садовая почва, немного песка и компоста.Придавая цвет садам и огородам с середины лета и до первых заморозков, георгин — одно из тех декоративных растений, которое пользуется особенной популярностью за неприхотливость в уходе и не в последнюю очередь за огромное разнообразие оттенков и цветовых сочетаний.Доказательством этого являются бесчисленные сорта, полученные в результате селекции, проводимой по всей Европе, начиная с XXVIII века, когда первые клубни прибыли из Мексики в Испанию. Трудно, если не невозможно, не найти среди разнообразных видов своего фаворита, ведь что касается форм и расцветок, здесь представлена практически вся цветовая гамма. Выращивание георгинов не составляет никакого труда, если посадите клубни на солнечном месте, в хорошо обработанную почву и не будете экономить на удобрениях (следует избегать внесения избытка жидких удобрений, которые могут стать причиной гниения клубней). В мягком климате клубни можно оставить в земле зимовать, однако в районах с более суровыми погодными условиями их лучше выкопать и снова посадить весной (с марта по апрель). Между растениями лучше оставлять около полуметра и обеспечить опору, так стебли высокорослых сортов могут достигать в высоту от 1 до 2 м. В период цветения необходимо своевременно удалять увядшие цветы и листья, что будет способствовать развитию новых бутонов.Астра — это еще одно поздноцветущее растение, которое украшает сады своими цветочными головками в бледно-голубых, лиловых, розовых, белых, красных, золотистых и многих других оттенках. Выведены сорта разной высоты, самый низкий из которых не превышает 30 см и образует плотные цветочные ковры, скрывающие листья и стебли. Более высокие сорта красиво смотрятся в сочетании с вечнозелеными кустами или по краю газонов. Растение прекрасно себя чувствует на солнце или в полутени, но для обильного цветения нуждается в плодородной и хорошо дренированной почве. Возможности комбинирования астр практически безграничны, ведь цветовая палитра включает огромный спектр розовых и фиолетовых тонов. Подходящими компаньонами являются невысокие подсолнухи, хризантемы и декоративные травы.Цветы подсолнуха не только выглядят как маленькие солнышки, но и имеют большое значение в сельской промышленности для производства подсолнечного масла. Посадку семян можно начинать с апреля, высаживая сразу в открытый грунт или на рассаду. При хорошем уходе подсолнечник может пышно цвести вплоть до октября или первых заморозков. Наиболее широкое распространение получил Подсолнух декоративный, который выращивается как однолетнее растение и является типичным цветком для украшения дачных участков. Но есть также многочисленные виды, которые являются многолетними и поэтому относятся к группе многолетних растений. Спектр варьируется от видов, цветущих желтыми (Helianthus decapetalus) и лимонно-желтыми (гибрид Helianthus Microcephalus) цветами. Последний вид особенно рекомендуется, поскольку отличается обильным цветением и имеет довольно крупные цветы по сравнению с другими многолетними подсолнухами. В целом любой сорт хорошо растет на богатых суглинистых почвах и открытом солнце.РекламаГортензия также представлена широким диапазоном цветов, типов и разновидностей. Благодаря длительному периоду цветения и устойчивости цветов к осенним перепадам температур и дождливой погоде гортензия по праву считается одним из лучших кустарников для украшения сада. Цветы гортензии различаются в зависимости от вида: плотные и шарообразные, рыхлые и пластинчатые, а также напоминающие по форме шишки. Цветовая палитра варьируется от белого, кремового, красного, темно-красного, светло-розового до различных оттенков синего. Уход заключается в своевременном поливе в жаркие и солнечные дни, внесении подкормок и обрезке, позволяющей сохранить декоративный вид кустарника.Цинния — растение южноамериканского происхождения, которое отлично подойдет как для украшения балкона (низкорослые сорта), так и сада. Своим названием циннии обязаны ботанику Иоганну Готфриду Цинну. Растение прекрасно переносит холодные осенние ночи и дождливую погоду, однако для полноценного развития требуется внесение удобрений и размещение на хорошо проветриваемом и освещенном месте. Цветки разной окраски и округлая форма соцветия — отличительные черты этого великолепного представителя семейства Астровые. Цветение начинается с начала июля и продолжается по сентябрь. Срезанные цветы могут стоять до 10 дней в вазе, а также прекрасно смотрятся в сочетании с подсолнухами.Хризантемы — это классика среди цветущих осенних цветов. Однолетние и многолетние виды представлены широким разнообразием красных, желтых, оранжевых, белых, фиолетовых оттенков и их сочетаний. Хризантемы можно выращивать в открытом грунте или горшках в солнечном месте или полутени. Осенью морозостойкие сорта высаживать не следует, так как период до заморозков слишком короток для полноценного развития корневой системы. Однако если высадить их рано, кусты переживут зиму и дадут новые ростки ранней весной. Для дополнительной защиты желательно прикрыть землю листьями. Кроме того, корневые комки не должны выступать над поверхностью почвы, иначе могут замерзнуть и погибнуть.