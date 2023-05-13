Загадка древнего индийского храма, который вырезан из цельной скалы







Более тысячи лет назад из цельной скалы был высечен этот невероятный храм.

Храм Кайласа по-прежнему вдохновляет даже спустя 1200 лет

Всё это великолепие сделано вручную, без специальных машин.

Тончайшее мастерство во всём.

Некоторые историки считают, что храм возвели за 20 лет, другие, что его строили несколько столетий.

Храм посвящён богу Шиве.

В пещерах Эллора всего 32 храма.

История храма

Точно неизвестно кто именно построил храм, не сохранилось никаких документальных свидетельств, приписывают его Кришне I.

Трудно поверить, что у кого-то могла не дрогнуть рука разрушить это великолепие.

Храм выстоял несмотря ни на что.

Посещение Кайласа

Посетить храм Кайласа просто необходимо, чтобы лично оценить всё его величие.