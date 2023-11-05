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Первые селфи знаменитостей

Поначалу термин «селфи» был неким феноменом, но теперь для нас это обычное явление. Слово «селфи» закрепилось в лексиконе повседневной жизни. Термин означает разновидность автопортрета, заключающуюся в запечатлении самого себя на фотокамеру, находясь где угодно, будь то дом, футбольный стадион, пляж, фотографируясь даже за обедом в ресторане и т. д.

Первые селфи знаменитостей

С увеличением использования смартфонов и большого числа социальных сетей, «селфи» стало мировой лихорадкой. А вы когда-нибудь задумывались, кто был первым человеком, который сделал «селфи»? Роберт Корнелиус сделал первый дагерротип в Северной Америке. Считается, что это первый фотографический автопортрет. На сегодняшний день селфи не является чем-то теперь уж действительно новым!

Роуэн Аткинсон, 1987

Первые селфи знаменитостей

Мадонна, 1982

Первые селфи знаменитостей

Стэнли Кубрик на съемках фильма «Сияние» с дочерью. Джек Николсон, по-видимому, думал, что Кубрик его фотографировал. 1980-е

Первые селфи знаменитостей

Автопортрет фотографа Джозефа Байрона, 1909

Первые селфи знаменитостей

Джон Леннон, 1967

Первые селфи знаменитостей

Мэрлин Монро, 1962

Первые селфи знаменитостей

Линда, Пол и Мэри МакКартни, 1969

Первые селфи знаменитостей

Пол МакКартни, 1959

Первые селфи знаменитостей

Фрэнк Синатра, 1930-е

Первые селфи знаменитостей

Нил Армстронг, 1969

Первые селфи знаменитостей

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