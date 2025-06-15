Зачем индианки рисуют идеально ровные красные точки на лбу

Индианки с банди /Фото:modasadovod.ru

Банди располагается на месте третьего глаза /Фото:dzen.ru

Может быть и из страз /Фото:ru.pinterest.com

У мужчин она имеет своё название /Фото:lelya3139.tourister.ru

Таилак /Фото:hinduscriptures.com

Точка не обязательно должна быть красной /Фото:Pinterest

Краски есть из разных составляющих /Фото:hozlenta.ru

Сегодня её ношение необязательно /Фото:ozon.ru

Но, для многих это часть их идентичности /Фото:womenonwings.com