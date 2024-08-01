Характер нордический: 5 потрясающих апартаментов в скандинавском стиле

Несколько примеров, демонстрирующих красоту скандинавского стиля в дизайне интерьера.

1. Светлая студия с яркими акцентами

Первый пример - светлая студия с яркими акцентами.

Кухня, оформленная в светлых тонах с использованием таких натуральных материалов, как дерево и мрамор .

2. Светло-серая студия с геометрическими формами

Второй пример - студия в светло-серых тонах с использованием необычных геометрических форм.

Главное украшение кухни - уникальная плитка с узором в серо-коричневых оттенках.

3. Теплая квартира с желтыми акцентами

Третий пример - светлые апартаменты с акцентами в желтой цветовой гамме.

Светлая и уютная спальня в скандинавском стиле.

4. Уютная квартира с использованием зоологических мотивов

Спальня, оформленная, как домик для маленькой птички.

Белая кухня выглядит очень оригинально благодаря геометрическим светильникам, а также изображению зебры на стене.

5. Яркая студия с большим количеством цветных акцентов

Пятый пример - апартаменты, которые смело можно назвать разноцветными.

Кухня в голубой цветовой гамме выглядит очень стильно и оригинально .