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Характер нордический: 5 потрясающих апартаментов в скандинавском стиле


Несколько примеров, демонстрирующих красоту скандинавского стиля в дизайне интерьера.

Несколько примеров, демонстрирующих красоту скандинавского стиля в дизайне интерьера.

У многих скандинавский стиль ассоциируется с холодом и скукой. Однако дизайнеры доказывают обратное и создают невероятно уютные и стильные апартаменты. Эти примеры демонстрируют, насколько хорош интерьерный дизайн стран Северной Европы.


Простота, минимализм и функциональность — вот три кита, на которых держится эстетика скандинавского стиля, который зародился в 50-х годах ХХ века в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Но при том, что скандинавы отдают приоритет практичности, они не забывают о красоте и уюте.

1. Светлая студия с яркими акцентами


Первый пример - светлая студия с яркими акцентами.

Первый пример - светлая студия с яркими акцентами.

 

Природные линии, плавные переходы из одного пространства в другое, натуральные материалы, солнечный свет — из этих простых составляющих дизайнеры и архитекторы создают комфортные апартаменты.
Кухня, оформленная в светлых тонах с использованием таких натуральных материалов, как дерево и мрамор.

Кухня, оформленная в светлых тонах с использованием таких натуральных материалов, как дерево и мрамор.

 

2. Светло-серая студия с геометрическими формами


Второй пример - студия в светло-серых тонах с использованием необычных геометрических форм.

Второй пример - студия в светло-серых тонах с использованием необычных геометрических форм.

 

Изюминкой данного интерьера является геометрия: светильники, лампы, часы и ножки столов смотрятся очень оригинально. А в кухне изумительно смотрится плитка с орнаментом в серо-коричневой цветовой гамме.
Главное украшение кухни - уникальная плитка с узором в серо-коричневых оттенках.

Главное украшение кухни - уникальная плитка с узором в серо-коричневых оттенках.

 

3. Теплая квартира с желтыми акцентами


Третий пример - светлые апартаменты с акцентами в желтой цветовой гамме.

Третий пример - светлые апартаменты с акцентами в желтой цветовой гамме.

 

Из-за довольно долгих зим и небольшого количества солнечных дней скандинавские дизайнеры начали создавать открытые, светлые и практичные пространства. Для обеспечения психологического комфорта они стараются создать в домашних условиях теплый климат и уютную атмосферу со всеми необходимыми вещами под рукой.
Светлая и уютная спальня в скандинавском стиле.

Светлая и уютная спальня в скандинавском стиле.

 

4. Уютная квартира с использованием зоологических мотивов


Спальня, оформленная, как домик для маленькой птички.

Спальня, оформленная, как домик для маленькой птички.

 

Эта спальня напоминает домик, в котором обитает маленькая птичка. Цветные шкафы и аксессуары делают комнату яркой и комфортной. В кухне главными акцентами являются изображение зебры на стене и необычные светильники в виде объемных треугольников.
Белая кухня выглядит очень оригинально благодаря геометрическим светильникам, а также изображению зебры на стене.

Белая кухня выглядит очень оригинально благодаря геометрическим светильникам, а также изображению зебры на стене.

 

5. Яркая студия с большим количеством цветных акцентов


Пятый пример - апартаменты, которые смело можно назвать разноцветными.

Пятый пример - апартаменты, которые смело можно назвать разноцветными.

 

В скандинавских странах, где индустриализация немного запоздала, огромное влияние имели ремесленные традиции. Поэтому особое место занял органический дизайн с использованием дерева в качестве основного материала. Здесь дерево отлично сочетается с разноцветными коврами, подушками и картинами.
Кухня в голубой цветовой гамме выглядит очень стильно и оригинально.

Кухня в голубой цветовой гамме выглядит очень стильно и оригинально.

 

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