Такая разная Юлия Куварзина: история сильной женщины

Мы привыкли видеть ее на экране в легких комедийных сериалах, однако Юлия Куварзина, если бы фильм снимали лично про нее, то, пожалуй, это была бы картина о сильной женщине.

С детства мама внушала Юлии, что она недостаточно красива и талантлива, чтобы стать актрисой. Из-за этого она оставила свою мечту и решила стать учителем, как ее мама. Но, к счастью, со временем она все же поступила в театральный вуз и уже много лет радует нас своим творчеством. Тернистым был путь Юлии и к личному счастью. Сейчас сердце 48-летней актрисы свободно, но она не жалеет о распаде семьи и признается, что ей легче быть одной.

Комплексы из детства

Звезда «Ворониных» и «Не родись красивой» появилась на свет 14 июля 1975 года в столице нашей родины. Когда Юля была маленькой, ее родители развелись. По словам актрисы, ее отец был настоящим сибирским мужиком. Он приехал в Москву, чтобы стать геологом, и прекрасно преуспел в этом деле, даже создал в столице Музей самоцветов. Ему хотелось, чтобы жена занималась бытом, варила борщи, но мама была творческой натурой: она писала стихи и работала учителем в школе, отдаваясь своему делу без остатка.





Юлия с детства мечтала стать актрисой.

Так что после развода воспитание Юлии полностью легло на мамины плечи. Впрочем, на отца актриса не в обиде, тем более что он платил исправно алименты до ее совершеннолетия. Мама хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам и стала учителем, но вот Юля еще с 5 лет загорелась актерской профессией после просмотра одного из советских фильмов. Оценив себя в зеркале, маленькая Юля решила, что ее внешность прекрасно подойдет для артистки, но мама была другого мнения. Она даже не разрешила дочери сняться в кинофильме «Пеппи Длинный чулок», в который ее позвали в 1984 году.



Так как мама была учителем русского языка, основной упор в школе у Юлии был на гуманитарные науки. Именно мама привила любовь дочери к классической литературе. Чтобы стать ближе к актерской профессии, девочка посещала различные факультативы вроде «Художественного слова» и «Кукольного театра». Также Юлия ходила в секцию спортивной гимнастики и в художественную студию.





Мама сказала Юле в юности, что она толстая и некрасивая для актерского искусства.



Узнав о том, что Юля все еще грезит о поступлении на актерское, мама сказала дочери, что туда поступают лишь стройные и красивые люди, умеющие играть на гитаре, а она толстая, некрасивая и на гитаре играть не умеет. Такими обидными словами мама хотела защитить дочь от неправильного выбора профессии. И, прислушавшись к совету мудрой мамы, Юля поступила в педагогический колледж и даже успела немного поработать учительницей начальных классов, но она быстро поняла, что это не ее призвание.

Пошла наперекор родным



В 1994 году Юля решила рискнуть и пошла на подготовительные занятия Школы-студии МХАТ, а спустя год ее зачислили на курс к Олегу Табакову. Когда Куварзина услышала аплодисменты студентов старших курсов после спектакля «Ревизор», она окончательно убедилась в правильности своего выбора. По окончании МХАТа начинающую актрису приняли в труппу Театра на Таганке, а вскоре она стала ещё и ведущей программ «Неслучайные встречи» и «Девчата».

Юлия Куварзина в спектакле «Чайка 73458» в Театре на Таганке.

Что касается кино, то дебют Куварзиной состоялся в 2002 году в 12-серийном детективе «Линия защиты». Затем начали появляться и другие роли, но известность пришла к актрисе лишь после съемок в популярном телесериале «Не родись красивой» (2005-2006). Именно роль позитивной и обаятельной Татьяны Пончевой, сотрудницы фирмы «Зималетто», сделала Куварзину всенародной любимицей.





Сериал «Не родись красивой» сделал Куварзину любимицей телезрителей.



В одном из интервью актриса призналась, что даже за границей ей нельзя было спокойно зайти в туалет — ее обступали дети и не отпускали, пока не получали автографы. Впрочем, по признанию самой Юлии, в жизни она совсем другая, но хотела бы стать такой же легкой и оптимистичной, как ее героиня.



А вот следующая волна популярности накрыла актрису после выхода любимого россиянами ситкома «Воронины», где она сыграла одну из ключевых героев – сначала подругу Веры, а затем супругу Лени. Проект оказался настолько успешным, что создатели радовали новыми сериями телезрителей на протяжении 10 лет. Любопытно, что сама Куварзина из-за недостатка свободного времени так и не посмотрела ни одной серии целиком. Актриса благодарна этому проекту, ведь он окончательно сделал ее любимицей зрителей, да и режиссеры начали охотно давать роли в кино и приглашать в антрепризы.





Вышла замуж ради квартиры

Когда Куварзину только приняли в Театр на Таганке, всем артистам пообещали выделить бесплатную недвижимость. Так как актриса уже была прописана в московской квартире мамы, ей срочно нужно было «ухудшить жилищные условия». Получив консультацию у юриста, Юля поняла, что для получения апартаментов ей нужно расширить семью, а именно выйти замуж.



Благодаря роли Насти в сериале «Воронины» популярность актрисы вышла на новый уровень.

Тут на помощь актрисе решил прийти ее однокурсник Алексей Усольцев, который сказал, что готов вступить в фиктивный брак. И хотя Юлия так и не получила квартиру, зато она узнала, что есть на свете добрые люди, готовые помочь в нужный момент. В итоге альтруистический жест Усольцева привел к 6 годам фиктивного брака. Алексей и Юлия решили развестись, лишь когда встретили своих вторых половинок.



Слева - Юлия Куварзина в сериале «Лесник» (2011-2014) , справа - «Мосгаз. Дело № 2: Палач» (2014).

Сотрудница ЗАГСа, которая занималась их разводом, была крайне удивлена, что такие дружные и общительные супруги решили разойтись. Она же не знала, что за годы «брака» Юлия и Алексей виделись всего несколько раз, поэтому встретившись во время развода они начали бурно обсуждать свою жизнь и последние театральные новости.





Не считает себя разлучницей

Со своим вторым супругом, актером Алексеем Аптовцевым, Юлия познакомилась в театре. Они вместе играли в спектаклях, и в какой-то момент Куварзина заметила, что ее партнер по сцене начал за ней ухаживать. Несмотря на то, что Юлия не отвечала взаимностью, Алексей не терял надежды. Его не останавливала жена и трое детей, а также то, что у Юлии на тот момент были отношения, да и вообще все ее свободное время было занято работой.

Куварзина с экс-супругом, актером Алексеем Аптовцевым, и дочерью Елизаветой.

Актриса признается, что всегда знала про семью Алексея, но в театре ходили слухи, что они с женой уже живут каждый по-своему. Но все равно ей не нравилась эта ситуация, да и к Аптовцеву она не испытывала никаких чувств, для нее он был просто хорошим актером. Все изменилось, когда актеры вместе поехали на гастроли. Именно тогда Юлия рассмотрела в Алексее человека с кучей проблем, добра и талантов, после чего между ними завязалась дружба.



А когда в день рождения Куварзиной ее воздыхатель написал поздравление на асфальте под ее окнами, между актерами завязались романтические отношения. На тот момент Алексей уже не жил с женой и ночевал на работе. Он сам решил поставить точку в отношениях с супругой, не разделяя эту ответственность с Юлей. Более того, в скором времени он познакомил Юлию с мамой и женой.



Из-за жилищных проблем Аптовцев лет 5 не мог получить развод. Их квартира находилась в доме под снос, поэтому им приходилось ждать, когда им выдадут новое жилье. Любопытно, что за эти годы Юлия сдружилась с супругой Алексея и даже ездила с ней на суд по поводу квартиры, выступая там в качестве свидетеля.

Актриса с бывшим мужем и дочерью.

Так как разлучницей актрису не считал ни Алексей, ни его экс-супруга, влюбленные решили жить вместе. Официально оформить отношения пара решила лишь в 2008 году, спустя 9 лет отношений. Произошло это ровно за 2 месяца до рождения их дочери Лизы.



Юлия боялась осуждения мамы и думала, что та начнет причитать, что дочь вышла за человека с проблемами, тремя детьми, без постоянной работы и жилья. Но ее опасения были напрасными. Мама очень полюбила зятя и продолжает с ним общаться даже после разрыва пары, который произошел еще в 2013 году. Впрочем, официальное заявление актриса оттягивала до 2019 года.





Актриса жалеет, что в силу занятости родила лишь одного ребенка.





Разлом в паре произошел из-за финансовых вопросов. У Юлии постоянно была работа, а вот у Алексея с этим периодически возникали проблемы. Ситуацию еще и ухудшал кредит, который они взяли для покупки квартиры. Денег катастрофически не хватало, Юлии приходилось трудиться на 5 работах, так как в театре платили мало. Тогда Куварзина отправила возлюбленного таксовать, но ничего хорошего их этого не вышло. Когда Юлию пригласили на съемки в «Не родись красивой», денежная ситуация улучшилась, но Алексея это задевало, ведь он хотел быть добытчиком семьи.



Юлия признается, что была счастлива в браке, она получала массу теплоты и любви от мужа, но постепенно они начали отдаляться друг от друга. Они оба изменились, у каждого появились свои интересы. Актеры разошлись тихо и без скандалов, тем более, что им надо было вместе воспитывать дочь.





После развода актриса посвежела и постройнела.





Многие отметили, что после развода актриса похорошела, а со временем еще и сбросила более 20 кг. По словам Куварзиной, она смогла найти для себя правильную мотивацию и с помощью диетолога заметно сбросила вес всего за 2,5 месяца. В этом ей помогли, помимо питания, еще и занятия спортом и различные процедуры. И хотя со временем вес понемногу начал возвращаться, Юлия вовсе не переживает по этому поводу. Она считает, что главное – это чувствовать себя уверенно и любить свое тело любым.





Актриса сейчас живет в гармонии с собой и своим телом.