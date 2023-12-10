Забавные зимние картины голландца Антона Пика, которые подарят новогоднее настроение

Предвкушение новогодних праздников, которое в детстве всегда возникало само по себе, со временем у многих из нас притупляется. И если предновогоднее настроение никак к вам не приходит, то давайте попробуем создать его себе сами. Ведь праздники уже не за горами. А помогут нам в этом замечательный голландский художник Антон Пик и его забавные сказочные картины...
Голландский художник и добрый сказочник Антон Пик (1895–1987)
Не бойся сказок. Бойся лжи.
А сказка? Сказка не обманет.
Ребёнку сказку расскажи –
На свете правды больше станет.
В. Берестов
Если копнуть поглубже, то в душе каждого из нас обнаружится маленький ребенок, у которого еще осталась вера в чудеса. Неуловимая аура новогодних праздников, которую создают украшенная елка, разноцветные гирлянды, запах мандаринов, ненадолго способна возвратить нас в беззаботное детство, подарив ощущение счастья, радости, защищенности и тепла.
Сказка... мечта-полуночница...
Но где ее взять? Откуда?
А сердцу так чуда хочется,
Пусть маленького, но чуда!
Э. Асадов. Зимняя сказка
Антон Пик с раннего детства любил рисовать и обожал сказки. И пронес он эту любовь через всю свою жизнь. Скромный на вид и довольно молчаливый, он жил, погруженный в мир собственных фантазий, и окружающий его мир воспринимал, как сказку. «Мне нравится погружаться в предыдущие века»- сказал он как-то в одном из своих интервью.
Некоторые называли его голландским Андерсеном. Только, в отличие от Андерсена, свои волшебные истории он рисовал на бумаге красками и волшебной кистью, используя при этом неяркие, приглушенные тона. Любимыми временами года у этого художника были осень и зима.
Снегопад
Кружится ветер белый,
Посвистывает на бегу...
Мне нужно заняться делом,
А я никак не могу...
Все в мире сейчас загадочно,
Все будто летит куда-то,
Метельно, красиво, сказочно...
А сказкам я верю свято.
Художник на крыше
Кажется, что это он сидит на крыше, рисуя сценки из жизни города, создавая на бумаге свой сказочный мир...
Давайте окунемся в атмосферу этого небольшого старинного городка, созданного фантазией талантливого художника, побродим по его многолюдным улочкам, посмотрим на городскую суету в преддверии волшебного праздника… Невозможно не очаровываться картинами Антона Пика.
Городской цветочный рынок Амстердама в Рождество
Городские сцены. Перед рождеством, Винчестер
Сюжеты его картин не отличаются безмятежностью и радужностью. Часто на них можно увидеть довольно скромно одетых горожан, а то и вовсе бедняков. Но при этом все его работы проникнуты лиричностью и доброй иронией. И от его картин веет чудом и волшебством...
Рождественский рынок
Торговый день
Городские сцены. Зимняя площадь
Рождественский хор
Рождественские песни
Метелица, как медведица,
Весь вечер буянит зло,
То воет внизу под лестницей,
То лапой скребет стекло.
До боли хочется верить,
Что сбудутся вдруг мечты,
Сквозь вьюгу звонок у двери -
И вот на пороге ты!
Зимняя сцена. Паланкин
Трепетная, смущенная,
Снится или не снится?!
Снегом запорошенная,
Звездочки на ресницах...
Все рисунки этого талантливого художника отличаются особым, уникальным стилем - потрясающим умением гармонично построить многофигурную композицию с тщательной прорисовкой огромного количества деталей. Каждая его картина - это маленький рассказ о жизни обитателей небольшого городка. Все их хочется подолгу рассматривать, при этом на многолюдных улочках можно разглядеть множество любопытных и неповторимых деталей.
Так и хочется вместе с детворой покататься на коньках на замерзшей речке, слепить снеговика, постоять перед волшебными витринами старинных магазинчиков, потолкаться на шумной городской предпраздничной ярмарке. Это ли не чудо!
Зимние сцены. Развлечения на катке
Снеговик
Ночной сторож и дворик с фонтаном
Выезд из города
Вот и закончилось наша прогулка по улочкам волшебного городка Антона Пика, но созерцание работ этого художника вызывает желание вновь и вновь окунуться в их мистическую атмосферу...
Пора возвращаться из сказки к своим делам.
Довольно! Хватит! Не буду!
Полночь... гудят провода...
Гаснут огни повсюду.
Я знаю: сбывается чудо,
Да только вот не всегда...
Э. Асадов. Зимняя сказка
С наступающими праздниками!!!
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