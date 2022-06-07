Извержение вулкана Симмоэ в Японии с дрона

Оператор Джеймс Рейнольдс из шоу EarthUncut TV о природных катаклизмах снял на видео с помощью дрона извержение вулкана Симмоэ в Японии. По данным метеорологического агентства Японии, струи дыма из вулкана поднимались на высоту около 2 тысяч метров. Предыдущее извержение Симмоэ произошло в 2011 году.







Клубы дыма поднялись на высоту 2000 метров.







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