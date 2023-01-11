Как без разводов быстро очистить грязные рукава на пуховике

К середине зимы внешний вид пуховиков, как правило, оставляет желать лучшего. Особенно сильно загрязняются воротник и рукава.

Для того чтобы не стирать пуховик полностью, воспользуйтесь этим действенным лайфхаком, который поможет быстро придать верхней одежде презентабельный внешний вид без использования химии.







Для того чтобы очистить загрязнения на рукавах без разводов понадобится только губка для мытья посуды и хозяйственное мыло.







Нанесите небольшое количество мыла на губку и аккуратно потрите места загрязнений мягкой стороной губки.







Смойте мыло водой. Для того чтобы на куртке не оставалось разводов, сразу же просушите рукава махровым полотенцем. При необходимости куртку можно досушить с помощью фена, но лучше позволить ей высохнуть самостоятельно.

Дополнительно пуховик рекомендуется обработать водоотталкивающей пропиткой для текстиля и мембранных тканей, так куртка будет меньше пачкаться.







Зная этот простой способ, буквально за 10 минут можно легко очистить даже самые загрязненные рукава и воротник.

О том, как быстро почистить пуховик без разводов, смотрите на видео:



