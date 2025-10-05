С нами не соску...
Почему в поездах делают окна со скругленными углами



 

Наверняка каждый, пускай и бессознательно, обращал внимание на то, что окна в вагонах поездов и электричек имеют скругленную форму. Прямые углы в окнах железнодорожного транспорта почти не используются. Возникает закономерный вопрос: почему так? Является ли подобный подход к дизайну «доброй традицией» или за всем этим стоит нечто большее.

Скруглены не просто так. |Фото: Twitter.

Скруглены не просто так. |Фото: Twitter.

 

Круглые или скругленные окна очень редко приходится видеть в домах и прочих постройках. Встречаются такие, как правило, в качестве исключения или дизайнерского изыска. Другое дело, окна в общественном транспорте. Причем касается это не только вагонов поездов и электричек. Во многих автобусах и троллейбусах (преимущественно старых моделей) окна зачастую также не имеют прямых углов, они скруглены. При этом лучшим примером в данном вопросе является авиационный и морской транспорт.
Там иллюминаторы почти всегда имею округлую форму.
А еще в автобусах. |Фото: oren.mk.ru.

А еще в автобусах. |Фото: oren.mk.ru.


 

Как уже можно было догадаться, во всех этих случаях корневая причина выбора формы окна одна и та же. Виной всему не эстетические пристрастия дизайнеров и конструкторов, а старушка-физика. Дело в том, что любой прямой угол в конструкции – это всегда место повышенного механического напряжения, которое может стать причиной деформации или усталости конструкции.

 
И даже у кораблей. |Фото: Twitter.

И даже у кораблей. |Фото: Twitter.

 

Вот только когда речь идет о статичной конструкции, прямые углы не являются проблемой. Во всяком случае, пока конструкция не начинает подвергаться экстремальному воздействию извне. Другое дело - подвижные конструкции. Такие находятся под постоянным воздействием динамических нагрузок. И здесь прямые углы нередко становятся местом наивысшего напряжения. Особенно плохо, когда такие углы появляются в каком-то потенциально уязвимом месте, нарушающем жесткость конструкции. Как раз таким местом и является любое отверстие, в данном случае окно или иллюминатор.

 
Причина везде одна. ¦Фото: flipboard.com.

Причина везде одна. ¦Фото: flipboard.com.


 

Частично нивелировать пагубное воздействие уязвимости конструкции можно за счет отказа от прямых углов. В этом случае нагрузка концентрируется не в отдельной точке угла, а плавно распределяется по всей кривой.
К слову, к скруглённой форме окон в общественном транспорте человечество пришло не без кровавого опыта. Первые реактивные пассажирские самолеты имели именно прямоугольные иллюминаторы, что приводило к появлению трещин в фюзеляже. В дальнейшем трещины становились причиной декомпрессии и последующего разрушения самолета. К сожалению, разбился не один лайнер, прежде чем люди поняли, в чем именно заключается проблема. В дальнейшем опыт был распространен и на другие виды конструкций, в том числе на автобусы и поезда, так как позволял продлить срок эксплуатации транспорта и сократить количество поломок.

