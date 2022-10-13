Кто из актёров ради роли в короткие сроки потерял от 10 до 30 кг

Актёры ради получения хорошей роли способны, в буквальном смысле слова, на подвиги. Они готовы побрить голову, освоить незнакомые до этого трюки, научиться водить автомобили, набрать лишний вес или, наоборот, сбросить его. Герои нашего сегодняшнего обзора совершили настоящие чудеса и ради того, чтобы сыграть своего персонажа с максимальной достоверностью, согласились на экстремальное похудение. И при этом актёры считают, что жертвы были абсолютно оправданы.
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй в фильме «Отверженные».
Актриса считает себя склонной к полноте, поэтому старается всегда поддерживать форму и не допускать набора лишних килограммов. Ради роли Фантины, девушки лёгкого поведения, умирающей от туберкулёза в фильме «Отверженные», актриса решилась на экстремальное похудение. В течение двух недель она позволяла себе съесть всего две пластинки арахисовой пасты в день, благодаря чему похудела на 10 килограммов и появилась на съёмочной площадке в измождённом виде. Она почти довела себя до анорексии, но при этом получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф в фильме «Джунгли».
Актёр, прославившейся своей ролью Гарри Поттера, всегда стремиться играть максимально достоверно. Он не считает необходимым полностью погружаться в образ, но при этом использует всё, что может помочь ему передать состояние героя. Фильм «Джунгли», основанный на реальных событиях, повествует об израильском путешественнике Йосси Гинсберге, который за время своего пребывания в джунглях Амазонки потерял 15 килограммов. Актёр, в свою очередь, решил прочувствовать на себе состояние своего героя, поэтому на всё время съёмок сел на жесткую диету и стал заниматься в зале с тренером. По мнению актёра, это помогло ему во время работы и заставило прочувствовать состояние человека, проведшего много дней почти без еды и в изоляции.
Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи в фильме «Далласский клуб покупателей».
После окончания съёмок «Далласского клуба покупателей», где актёр сыграл Рона Вудруфа, умирающего от СПИДа, Мэттью Макконахи тут же побежал делать себе огромный чизбургер. А всё потому, что на протяжении довольного долгого времени ради потери 30 килограммов он в течение дня съедал несколько небольших кусочков курицы и пару яичных белков, запивая всё это диетической колой. На экране актёр выглядит по-настоящему измождённым ещё и потому, что на самом деле чувствовал себя на таком рационе далеко не самым лучшим образом. Зато за этот фильм он получил множество кинонаград, в том числе и вожделенный «Оскар».
Крис Прэтт
Крис Прэтт в фильме «Стражи Галактики».
Получение роли в фильме «Стражи Галактики» заставило актёра пересмотреть своё отношение к собственному телу. Если раньше он, будучи склонным к полноте, игнорировал свой лишний вес, то после вычитки сценария принялся за работу. Ему нужно было сбросить 30 килограммов в условиях ограниченного времени. Но актёра не пугали никакие трудности. У него уже был опыт похудения, правда, после нескольких недель диеты он неизменно бросал это занятие и возвращался к привычному образу жизни, тем самым набирая сброшенный вес. В результате у него появились проблемы со здоровьем. Используя представленный шанс, Крис Прэтт не только избавился от лишнего веса, но ещё подкачался и стал чувствовать себя лучше, поэтому настроен отныне поддерживать себя в форме.
Натали Портман
Натали Портман в фильме «Чёрный лебедь».
Актриса никогда не страдала от лишнего веса, однако для погружения в роль в фильме «Чёрный лебедь» должна была обрести хрупкую фигуру балерины, поэтому села на жёсткую диету, состоявшую из моркови и миндаля. Ей удалось избавиться почти от 10 килограммов, и это при том, что она проводила на занятиях по хореографии ежедневно по восемь часов. Роль далась Натали Портман непросто, после съёмок она призналась в том, что едва не умерла от истощения морального и физического. Но жертвы её были оправданы: актриса получила за свою работу множество призов, в том числе и «Оскар» за лучшую женскую роль.
Том Хэнкс
Том Хэнкс в фильме «Изгой».
Работа над ролью Чака Ноланда в фильме «Изгой» стоила актёру проблем со здоровьем, ему даже диагностировали сахарный диабет. А всё потому, что при подготовке к съёмкам он сначала стремительно набрал 23 килограмма, а после сбросил 27. Жёсткая диета, состоявшая из небольшого количества рыбы, кокосового молока и овощей стала для Тома Хэнкса самым настоящим мучением, он постоянно хотел есть, но вынужден был держать себя в руках и отращивать бороду и волосы. Наградой ему была премия «Золотой глобус» за лучшую драматическую мужскую роль.
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт в фильме «В сердце моря».
Ради роли Оуэна Чейза, первого помощника на «Эссексе» в фильме «В сердце моря», актёру пришлось сидеть на жёсткой диете, употребляя в день не больше пятисот калорий. Его герой по сценарию не ел больше недели, а сам Крис Хемсворт за время съёмок похудел на 15 килограммов. Самым обидным был последовавший полный коммерческий провал фильма.
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