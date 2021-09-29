Психодел на страже планеты: Странные картины о глобальных проблемах человечества

Мир, с которым сталкивается зритель на первых секундах визуального контакта в работах Жан-Пьера Арболеда (Jean-Pierre Arboleda), соткан из сотен тысяч отголосков прошлого, символизма и религиозных истоков. И на каждой картине - одна из самых важных проблем человечества, связанная с вырубкой лесов и торговлей редкими дикими животными, чьё существование на грани исчезновения.
Бойня. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Жан-Пьер Арболеда родился в Кито, Эквадор. Ему с детства прививали любовь к животным и природе, а также любил рисовать на протяжении всего своего детства. В молодости он переехал в Нью-Йорк и получил степень бакалавра в области иллюстрации в Школе визуальных искусств и степень магистра в области изобразительного искусства в Нью-Йоркской академии. Его одержимость животными и природой стала охватывать темы, касающиеся вопросов эволюционных изменений, токсичности окружающей среды и войны. Очень гуманоидные качества, которыми Жан-Пьер наделяет своих персонажей, заставляют зрителя видеть мир с точки зрения животных: в мире без людей, где они доминируют над людьми, имея множество преимуществ: от оружия и трофеев до правления.
В саду. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Его субъекты видоизменяются и трансформируются, борются с разрушением, хаосом и с социальными проблемами, проявляя при этом человечность и сострадание. Угрозы обезлесения и торговли дикой природой являются одними из проблем, которые способствуют уменьшению семей медленных лори, тарсиеров и галаго. Художник очарован этими удивительными созданиями. Но, к сожалению, они находятся под серьёзной угрозой потери своей среды обитания и в настоящее время подвергаются огромному риску исчезновения: «В моей картине «Привратники» я сосредотачиваюсь на праздновании этих прекрасных и великолепных животных, чтобы вернуть то, что им принадлежит, используя серию символов и интерпретаций, чтобы изобразить проблему, которая происходит в нашем обществе».
Бронированные. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Медленный лори – это создание, которому угрожает вырубка лесов, а также чёрный рынок, поскольку он предназначен для торговли животными. Из-за своей привлекательности эти маленькие зверьки имеют огромный спрос, чтобы быть купленным как домашний питомец, но это дикое животное и очень уязвимо в новых условиях. Они также ядовитые млекопитающие. Токсин, который выделяется и смешивается во рту со слюной, когда ему угрожают, может передаваться через укус и вызывать смерть от анафилактического шока. Таким образом, лори требуется пройти очень болезненный процесс удаления зубов с помощью кусачек, чтобы сделать их пригодными в качестве домашних животных. Этот процесс делает большинство из них уязвимыми для инфекций. Следовательно, большинство из них не выживают. Именно поэтому Жан-Пьер своим творчеством пытается обратить и привлечь внимание к глобальным проблемам, влекущим необратимые последствия.
Отвратительный. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Также художник на своих картинах изображает и другой, не менее востребованный вид животных (тарсиеры), который покупается и продаётся на чёрном рынке, и с продолжающейся вырубкой лесов их число быстро сокращается. Они исчезают из-за растущего населения, поскольку всё больше и больше лесов превращается в сельскохозяйственные угодья, жилые районы и дороги. Долгопяты − очень деликатные существа, чувствительные к свету, шуму и физическим контактам: «Когда тарсиер находится в клетке и подвергается значительному стрессу, он совершает самоубийство, ударяясь головой о клетку. Их череп достаточно хрупок, поэтому во многих случаях они страдают от травм головы и смерти», − рассказывает автор.
Время играть. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Грибы. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Пьер говорит о том, что чем больше он изучает различные виды, тем сильнее он начинает понимать, насколько они все уникальны, и он пытается привнести некоторые из их привычек и нюансов в свою работу, но гуманистически: «Я пытаюсь создать повествование или сопоставить зрителя с моими созданиями как сознательными, раскрывая при этом в них дух животного».
Росарио. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Ко всему прочему, Жан-Пьер делится некоторыми интересными фактами, связанными с его творчеством. Из его рассказа становится ясно, что термин «привратники» произошёл от истории, рассказанной местными жителями на острове Борнео. Они полагали, что медленные лори были привратниками небес, и что у каждого человека была личная медленная лори, ожидающая их в загробной жизни: «Чтобы почтить память этих прекрасных и величественных существ, я также назвал свою картину «Привратники». Для меня эта картина – представление о медленных лори, тарсиерах и галагосах, возвращающих своё окружение и контролирующих то, что им принадлежит».
Послы. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Голодные глаза. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Стоит так же отметить то, что художник вот уже некоторое время трудится бок о бок со своей не менее талантливой женой – художницей Ханной Ята (Hannah Yata).
Ханна Фейт Ята родилась в 1989 году и выросла в маленьком городке в Грузии. Она наполовину японка и кавказка. Девушка выросла с глубокой любовью к природе и животным, которые наблюдались в красивых окрестностях страны и её матери. В юности она изучала феминизм, психологию и искусство в колледже. Окончив БФА по живописи в Университете Джорджии в 2012 году, Ханна переехала в Нью-Йорк, чтобы сосредоточиться на своей работе и на том, как воплотить свои идеи на картинах. В 2015 году ей было поручено сделать несколько произведений искусства для музыканта BoB, которые были представлены в его альбоме с кричащим название «Psycadelik Thoughtz».
Эдем. Автор: Hannah Yata.
В своей собственной работе Ята стремится переплетать политические идеи (используя природу, женщин и феминизм), а деградация окружающей среды и темы моральной несправедливости превращаются во всё более хаотические картины. Она использует маски из разных культур, которые коренные племена связывают с землёй, давая при этом антропоморфные качества и символику животным, чтобы говорить с их сознанием. Увеличивающиеся психоделические черты её работы вдохновляются красотой и энергией природы, в то же время передавая беспокойство и напряжение, которое она чувствует в мире. Эти элементы объединяются много раз, чтобы прославлять женскую форму, которая отрицает объективацию и эксплуатацию природы и переплетает их в гротескно красивые сюрреалистические пейзажи снов.
Психодел. Автор: Hannah Yata.
Своё вдохновение Ханна черпает в книгах, идеях, музыке или прогулках по лесу. В большинстве случаев это может быть слово или фраза, которая вызывает образ или идею, которую художнице нравится держать в голове, позволяя ей мариноваться и расти на протяжении всего мыслительного процесса: «Повествование имеет тенденцию расцветать во время рисования. Некоторые из работ занимают по несколько месяцев до года. В этот период происходит поэзия образа, и тогда начинается наслоение образов и символики».
Культ. Автор: Hannah Yata.
Работы Ханны и Жана невероятно трогательные и вдумчивые. Несмотря на то, что они визуально отличаются по своим стилям, всегда есть глубоко очевидное повествование, которое питает и поддерживает живой дышащий мир вокруг нас. Нелегко отвернуться от яркой, красивой вибрации произведений Ханны или тех очаровательных существ с большими глазами, которые Пьер воплощает в жизнь. Несмотря на то, что вначале они обращают внимание на потрясающую красоту их произведений, при более глубоком рассмотрении зритель обнаруживает, что он сталкивается с более острыми проблемами, какими бы душераздирающими и трагичными не были эти темы, а тонкие концепции, лежащие в основе этих потрясающих произведений искусства, открывают глаза на многие вещи.
Первый контакт. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Рог изобилия. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
Творчество Жан-Пьера фокусируется в основном на приматах и их отношениях с людьми, в то время как работа Ханны сосредоточена на архетипе женского рода и его связи с идеями природы, что достаточно хорошо видно в их серии картин под названием «Происхождение». Вдохновением для создания этих работ послужило чтение книги Джона Аллегро «Священный гриб и крест», в основу которой положено происхождении религии и идеи, связанной с тем, что древние народы полагали, будто они могли иметь доступ к божественному или просветлению через приём психоделиков, особенно мухомора. Христианство приняло много символизма вокруг этих древних культов плодородия, питающихся грибами. Таким образом, в этой серии картин основное внимание было уделено раскрытию и прославлению языческих корней в том, что касается гриба, а также раскрытию того, как животные участвуют в их собственных ритуалах и практиках в отношении психоделиков.
Посредники. Автор: Jean-Pierre Arboleda.
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