Всепрощающая любовь Софьи Колчак: трагедия жены легендарного адмирала

Софья и Александр Колчак
Героическая судьба Александра Колчака хорошо известна по фильму "Адмиралъ", вышедшему на экраны в 2008 году. Пронзительная история любви адмирала к Анне Тимеревой стала гимном светлому чувству, которое, как известно, сильнее смерти. В то же время судьба законной жены Колчака - Софьи - редко вызывает живой интерес. А ведь жизнь этой женщины тоже стала подвигом, но героизм ее был иного толка. Не уронив чести и достоинства, не унизившись до склочных обвинений в измене, она день за днем несла свой крест отверженной жены, отдавая всю себя воспитанию сына…
Характер Софьи Федоровны с детства был закален сложностями: она рано осталась сиротой, и, хоть имела высокое происхождение, не чуралась работы, зарабатывала на жизнь, преподавая иностранные языки, которые знала в совершенстве. Ее знакомство с Колчаком произошло на балу в Морском собрании.Решение о свадьбе было уже принято, влюбленные обменивались редкими письмами, полными нежности, предвкушая радость будущей семейной жизни. "Прошло два месяца, как я уехал от Вас, моя бесконечно дорогая…", - так начинал одно из своих писем к Софье Александр.
Портрет Софьи Омировой-Колчак
Судьба распорядилась так, что венчание молодых прошло только после второй экспедиции Колчака, всего они пережили долгих 4 года разлуки. На следующий день после свадьбы Софья отпустила уже законного мужа на войну - в Порт-Артур. Шли годы, встречи были редкими, Софья по большей части была занята воспитанием появлявшихся на свет детей. Первая дочь, родившаяся в первый год замужества, умерла в младенчестве, позже Софья родила сына Ростислава и дочь Маргариту. Несмотря на все тяготы, Софья не унывала, писала письма мужу, полные заботы и нежности: рассказывала о детях, спрашивала о новостях на учениях, переживала о возможном начале войны.
Анна Ковальчук в роли Софьи Колчак и Елизавета Боярская в роли Анны Тимиревой (кадр из фильма Адмиралъ)
Первая беда пришла в жизнь Колчаков с началом Первой мировой войны. По дороге в эвакуацию от простуды умирает Маргарита, Софья остается вдвоем с сыном. В поисках поддержки, она отправляется к мужу в Хельсинки, где в то время располагается Балтийский флот. Там она узнает об увлечении мужа - Анне Тимеревой. Уже все понимая, она в то же время не теряет достоинства, и продолжает сопровождать мужа. Вначале они отправляются в Севастополь, там она разворачивает активную общественную деятельность, помогает воинам. Вскоре она вновь остается одна: Александра приглашают в США, сына вскоре приходится отправить на родину в Каменец-Подольск, где ему (сыну белого офицера) ничего не угрожает. Сама же Софья вынуждена была скрываться от большевиков, жить по поддельным документам.
Колчак возвратился в Россию с Анной и в письме попросил Анну, оберегая сына, эмигрировать за рубеж. Бесстрашная женщина выполнила все поручения мужа, она с трудом добралась до Франции и стала жить там, зарабатывая на обучение для сына шитьем и закладывая в ломбарды уцелевшие ценные вещи.
Софья Федоровна Колчак с сыном Ростиславом (офицером французской армии)и внуком Александром. Франция, 1939 год
Усилия Софьи были не напрасны: Ростислав вырос прекрасным мужчиной, закончил Сорбонну, выступил в рядах французской армии в годы Второй мировой войны. В память о белом движении Софья Федоровна на собственные деньги установила памятник во Франции, на этой братской могиле значится и имя ее законного мужа, которому она осталась преданной до конца жизни, там же была похоронена и она сама после смерти.
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