Студентка отдала за ужин в мишленовском ресторане все свои сбережения, и вот что ей принес официант

Блюдо за 600 долларов
У каждого свои представления о том, во сколько может обойтись ужин в хорошем ресторане. Если уточнить, что речь идет об одном из лучших заведений в мире, наверняка многие мысленно поднимут планку. Недавно в Интернете появились фуд-фотографии из ресторана Saison в Сан-Франциско, ужин в котором стоит $600 на одну персону. Раскошелился на такое удовольствие обыкновенная студентка. Когда официанты принесли заказ, ее удивлению не было предела…
О своих впечатлениях о посещении мишленовского ресторана Saison студентка колледжа по имени Aussie рассказала на сайтe Imgur. Она поделилась фотографиями всех блюд, которые ей принесли, дополнила визуальную информацию названиями и пояснениями. Aussie говорит, что ездила в Сан-Франциско по работе, и не смогла пройти мимо ресторана, который считается вторым в рейтинге самых дорогих. Aussie уверяет, что ей доставляет удовольствие платить целое состояние за одни ужин, ради этого она постоянно копит деньги.
Фотографировать еду в последнее время стало очень много, но для Aussie это, скорее, исключение, чем правило. Подробное портфолио она делает только в исключительных случаях. Да и фуд-блога в Intagram у нее нет. «Я сделала эти фотографии, потому что потратила огромную сумму на этот ужин и я хочу позже поделиться полученными эмоциями с теми, кому мой опыт покажется интересным», - говорит Aussie.
Девушка часто получает сообщения от незнакомых людей, которые пытаются ее убедить в том, что такая трата денег – напрасна. На это Aussie отвечает, что это ее личное дело, и что она тратит самостоятельно заработанные деньги, поэтому никакой вины за это не испытывает.
Чай
Чашка травяного чая.
Aussie уверяет, что чай, который ей принесли, оказался просто невероятно вкусным. В его составе были Дугласова пихта, тысячелистник, ромашка, мелисса, анис, иссоп, все это заварено горячей лимонной водой. Все ингредиенты для чая собирают в саду ресторана.
Закуска
Морские водоросли.
Первое блюдо, которое принесли девушке, - это морские водоросли. Подается блюдо на подушке из молодого шпината, заправлено икрой и топленым маслом, приготовленным из молока коровы, которая живет на ферме ресторана.
Рыба тюрбо.
Следующее блюдо - рыба тюрбо (отряд камбалообразных), приготовленная по двум различным рецептам: сашими и гриль с легкой соевой глазурью. После - на столе появилось блюдо с экзотическим моллюском гуидак. Aussie отмечает, что это блюдо не произвело на нее впечатление, моллюск оказался безвкусным, а соус слишком резким.
Моллюск гуидак.
Настоящим гастрономическим открытием стало следующее блюдо - морской еж, поданный на кусочке хлеба. Aussie покорил нежный сливочный вкус. За ежом последовала обыкновенная редька, порезанная дольками, со сливочным маслом. Вкус редьки оказался резким, особенно с учетом того, что на дне тарелки были маринованные кусочки. Это был хороший переход к новой вкусовой палитре после сливочного акцента морепродуктов.
Морской еж на кусочке хлеба.
Редька с топленым маслом.
На дне оказался маринад.
Следующий сет - блюда из тыквы. Они были приготовлены тремя разными способами: обжаренные кусочки, присыпанные хлопьями осьминога; обжаренная на открытом огне, а затем тушеная на протяжении восьми часов в сливочном соусе; пюре, сформованное из сырой тыквы.
Тыква с хлопьями осьминога.
Карамелизированная тыква.
Пюре из сырой тыквы.
Основное блюдо
Порция мяса антилопы.
В качестве основного блюда подали мясо антилопы средней прожарки вместе с салатом из свежих трав.
Бульон из антилопы с шалфеем.
Десерты
Копченое мороженое с соленой карамелью.
На десерт угощали копченым мороженым с соленой карамелью, к нему подали ассорти из засахаренных какао-бобов, грецких орехов, арахиса и кедровых орешков. Но на этом десерты не закончились. За мороженым последовал цитрусовый коктейль, шарик щербета с топпингом из черники и бренди, а в завершение - батончик Сникерс в обертке из съедобного шоколада!
Ореховое ассорти.
Цитрусовый коктейль в кожуре апельсина.
Цитрусовый коктейль в кожуре апельсина.
Черничный щербет с топпингом из бренди.
Батончик Сникерс в обертке из съедобного золота.
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