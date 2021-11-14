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  • Murad Saparov
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Студентка отдала за ужин в мишленовском ресторане все свои сбережения, и вот что ей принес официант


Блюдо за 600 долларов

Блюдо за 600 долларов

У каждого свои представления о том, во сколько может обойтись ужин в хорошем ресторане. Если уточнить, что речь идет об одном из лучших заведений в мире, наверняка многие мысленно поднимут планку. Недавно в Интернете появились фуд-фотографии из ресторана Saison в Сан-Франциско, ужин в котором стоит $600 на одну персону. Раскошелился на такое удовольствие обыкновенная студентка. Когда официанты принесли заказ, ее удивлению не было предела…


О своих впечатлениях о посещении мишленовского ресторана Saison студентка колледжа по имени Aussie рассказала на сайтe Imgur. Она поделилась фотографиями всех блюд, которые ей принесли, дополнила визуальную информацию названиями и пояснениями. Aussie говорит, что ездила в Сан-Франциско по работе, и не смогла пройти мимо ресторана, который считается вторым в рейтинге самых дорогих. Aussie уверяет, что ей доставляет удовольствие платить целое состояние за одни ужин, ради этого она постоянно копит деньги.

Фотографировать еду в последнее время стало очень много, но для Aussie это, скорее, исключение, чем правило. Подробное портфолио она делает только в исключительных случаях. Да и фуд-блога в Intagram у нее нет. «Я сделала эти фотографии, потому что потратила огромную сумму на этот ужин и я хочу позже поделиться полученными эмоциями с теми, кому мой опыт покажется интересным», - говорит Aussie.


Девушка часто получает сообщения от незнакомых людей, которые пытаются ее убедить в том, что такая трата денег – напрасна. На это Aussie отвечает, что это ее личное дело, и что она тратит самостоятельно заработанные деньги, поэтому никакой вины за это не испытывает.

Чай


Чашка травяного чая.

Чашка травяного чая.

Aussie уверяет, что чай, который ей принесли, оказался просто невероятно вкусным. В его составе были Дугласова пихта, тысячелистник, ромашка, мелисса, анис, иссоп, все это заварено горячей лимонной водой. Все ингредиенты для чая собирают в саду ресторана.

Закуска


Морские водоросли.

Морские водоросли.

 

Первое блюдо, которое принесли девушке, - это морские водоросли. Подается блюдо на подушке из молодого шпината, заправлено икрой и топленым маслом, приготовленным из молока коровы, которая живет на ферме ресторана.
Рыба тюрбо.

Рыба тюрбо.

 

Следующее блюдо - рыба тюрбо (отряд камбалообразных), приготовленная по двум различным рецептам: сашими и гриль с легкой соевой глазурью. После - на столе появилось блюдо с экзотическим моллюском гуидак. Aussie отмечает, что это блюдо не произвело на нее впечатление, моллюск оказался безвкусным, а соус слишком резким.
Моллюск гуидак.

Моллюск гуидак.

 

Настоящим гастрономическим открытием стало следующее блюдо - морской еж, поданный на кусочке хлеба. Aussie покорил нежный сливочный вкус. За ежом последовала обыкновенная редька, порезанная дольками, со сливочным маслом. Вкус редьки оказался резким, особенно с учетом того, что на дне тарелки были маринованные кусочки. Это был хороший переход к новой вкусовой палитре после сливочного акцента морепродуктов.
Морской еж на кусочке хлеба.

Морской еж на кусочке хлеба.

 

 
Редька с топленым маслом.

Редька с топленым маслом.

 

 
На дне оказался маринад.

На дне оказался маринад.

 

Следующий сет - блюда из тыквы. Они были приготовлены тремя разными способами: обжаренные кусочки, присыпанные хлопьями осьминога; обжаренная на открытом огне, а затем тушеная на протяжении восьми часов в сливочном соусе; пюре, сформованное из сырой тыквы.
Тыква с хлопьями осьминога.

Тыква с хлопьями осьминога.

 
Карамелизированная тыква.

Карамелизированная тыква.

 
Пюре из сырой тыквы.

Пюре из сырой тыквы.

 

Основное блюдо


Порция мяса антилопы.

Порция мяса антилопы.

 

В качестве основного блюда подали мясо антилопы средней прожарки вместе с салатом из свежих трав.
Бульон из антилопы с шалфеем.

Бульон из антилопы с шалфеем.

 

Десерты


Копченое мороженое с соленой карамелью.

Копченое мороженое с соленой карамелью.

 

На десерт угощали копченым мороженым с соленой карамелью, к нему подали ассорти из засахаренных какао-бобов, грецких орехов, арахиса и кедровых орешков. Но на этом десерты не закончились. За мороженым последовал цитрусовый коктейль, шарик щербета с топпингом из черники и бренди, а в завершение - батончик Сникерс в обертке из съедобного шоколада!
Ореховое ассорти.

Ореховое ассорти.

 
Цитрусовый коктейль в кожуре апельсина.

Цитрусовый коктейль в кожуре апельсина.

 
Цитрусовый коктейль в кожуре апельсина.

Цитрусовый коктейль в кожуре апельсина.

 
Черничный щербет с топпингом из бренди.

Черничный щербет с топпингом из бренди.

 
Батончик Сникерс в обертке из съедобного золота.

Батончик Сникерс в обертке из съедобного золота.

 

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Студентка отдала за ужин в мишленовском ресторане все свои сбережения, и вот что ей принес официант

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Студентка отдала за ужин в мишленовском ресторане все свои сбережения, и вот что ей принес официантПодписаться на мой Instagram
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