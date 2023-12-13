Дом, который выглядит как хижина, сбивает с ног своим интерьером

Этому дому в Швейцарии 200 лет.
Швейцария – страна, где прдппочитают простоту и ценят тонкий вкус. Возможно, именно поэтому здесь время от времени появляются дома, которые по экстерьеру кажутся чересчур простыми, но стоит заглянуть внутрь, как попадаешь в современный интерьер, который создавался по последним дизайнерским тенденциям.
Проект архитектурного бюро Buchner Brundler Architekten.
В Швейцарском кантоне Тичино есть домик, которому вот уже 200 лет. С виду может показаться, что это старая хижина, которую пора отправлять под снос, но стоит только зайти внутрь, чтобы убедиться, что это не так.
Интерьер дома выполнен в минималистском стиле.
Бетон, очень много бетона.
Проект модернизации интерьера этого старого дома разрабатывался в студии Buchner Bründler Architekten под руководством архитектора Бюхнера Брюндлера. Фишка проекта состояла в том, чтобы старые стены оставить нетронутыми, а вот интерьер сделать в соответствии с последними тенденциями дизайнерской моды.
Так выглядит в доме ванная комната.
Так выглядит дом снаружи.
В доме есть так называемая бетонная капсула, благодаря которой дом становится «глубже» на метра 1,5. Это позволяет увеличить жилое пространство. Интерьер дома минималистический с сохранением «природной» концепции. Архитектор, рассказывая о свойм проекте отметил, что «пластичные качества облицовочного бетона лишь подчеркивают весь архаичный характер постройки и спокойную атмосферу этого каменного дома».
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