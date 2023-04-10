10 стран, почитающих женское ожирение

Несмотря на множество проблем, сопутствующих чрезмерной упитанности, ожирением добровольно охвачены многие страны, поскольку там оно считается признаком здоровья, богатства и счастья. Список, предлагаемый ниже, расскажет о десятке стран, почитающих ожирение, особенно женское, поскольку исторические и культурные веяния в этих странах только способствуют этому.









Тонга

Кувейт

Фиджи

Ямайка

Самоа

Южная Африка

Афганистан

Таити

Науру

Мавритания