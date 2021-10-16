«Не хлебом единым» или все же - «Хлеб-всему голова» : Какая цена была у краюхи блокадного хлеба

Какая цена была у краюхи "блокадного хлеба".
В наши дни часто слышим "Не хлебом единым"... Так, то оно так, пока не задумаешься об истинной его цене. А вот в старину говорили: "Хлеб - всему голова", он считался почти священным символом еды. И народ веками складывал о нем поговорки и присказки, поэты воспевали в своих лирических строках, а художники изображали на своих полотнах. А особенно трогателен до слез в живописи и стихах образ "блокадного хлеба". Страшно даже подумать о том, какова же на самом деле была настоящая цена этого черного кусочка хлеба.
Блокадный хлеб
Из цикла «Ленинградцы». Автор: Юрий Непринцев.
Говоря о цене хлеба, первое, что приходит на ум так это хлеб блокадного Ленинграда. Никогда он не стоил так дорого, как в то лихое время. В начале осени 1941 года войска гитлеровцев, сломав упорное сопротивление Советской Армии, почти вплотную подошли к трехмиллионному городу и сомкнули его в кольцо блокады, длившейся почти 900 дней. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Дорога Жизни - путь, соединяющий Ленинград с "большой землёй" по Ладожскому озеру была единственным спасением миллиона людей.
«Блокадный хлеб». Автор: Никита Цуцин.
Однако несмотря на героические усилия моряков, полностью обеспечить город на Неве продовольствием не всегда удавалось. Иногда размер дневной хлебной нормы сокращался до минимума: рабочие получали по 250 граммов, а остальные – по 125 граммов хлеба.
«Хлеб». (1983-1989 гг.) Авторы: Константин Мирошник и Наталья Кургузова-Мирошник.
Иногда цена этого маленького кусочка хлеба равнялась цене - даже не одной человеческой жизни. С тех пор прошло много лет, но до сих пор щемящей болью отзываются в сердце проникновенные строки Лидии Хямеляниной.
Который в детском доме нам давали.
Не из муки он был - из наших бед,
И что в него тогда только не клали!
«Память детства». Ленинград. (2005 г.). Автор: Абрамян Виктор Ашотович.
С корой. Колючий так, что режет десна.
Тяжелый, горький - с хвоей, лебедой,
На праздник, очень редко - чистый просто.
«Хлеб». Из серии Дети войны. (1985г.) Автор: Жабский Алексей Александрович.
Хлеб мы по два-три дня не получали.
Мы понимали, что война – это беда,
Но каждый день с надеждой хлеба ждали.
«Буханка хлеба». Неизвестный художник.
Хоть раз наесться досыта мечтали.
Кто видел, не забудет никогда,
Как с голоду детишки умирали.
«Блокадный хлеб». Автор: Николай Репин.
Многим на долю выпал искусственный голодомор начала 30-х годов, повлекший значительные человеческие жертвы. По разным статистическим данным он унес жизни от двух до восьми миллионов человек. А также голодные послевоенные годы, унесшие до полутора миллиона жизней, когда каждый колосок пшеницы был бесценен.
«Колоски». (Трудные годы). (1985 г.). Автор: Алатов Станислав Иосифович.
"На хлебе у нас всё держится, хлебом всё измеряется. Отношением к хлебу определяется нравственное богатство или убожество человека. Хлеб – мерило человеческой души. Уважение к хлебу – это уважение не к бесчувственному ломтю, содержащему белок и другие компоненты, это память, это история, это национальная культура, это миллионы проблем, радостей и горестей. Хлеб – это наше прошлое, настоящее и будущее, это наша жизнь!"
«Сеятель». (1888г.) Автор: Григория Мясоедов.
Автор: Яков Аким
Прольётся дождь — зерно орошено.
Крутая Борозда и мягкий Снег
Зерно укроют на зиму от всех.
«Жатва». (1986 г.). Автор: Николай Пимоненко.
И новый колосок позолотит.
Колосьев много в урожайный год,
И человек их с поля уберёт.
«Ранним утром». (2013 г.) Автор: Жданов Владимир Юрьевич.
Румяный хлеб замесят поскорей.
А женщина на краешке доски
Готовый хлеб разрежет на куски.
«Еврей-пекарь».(1921 г.) Автор: Пэн Иегуда Моисеевич.
На совести достанется кусок.
«Портрет крестьянина». Автор: Шурпин Федор Саввич.
Хлеб на полотнах знаменитых художников
"Лучше хлеб с солью в покое и без печали, чем множество блюд многоценных в печали и горе", так говорил Святитель Иоанн Златоуст. В творчестве многих отечественных и зарубежных художников отражено уважительное отношение к хлебу.
«Селедка». Автор: К.С. Петров-Водкин.
«Натюрморт с бутылкой, графином, хлебом и вином». Автор: Моне Клод.
«Натюрморт с хлебом». Автор: Франсиско Гойя.
«Хлеб». Автор: Татьяна Яблонская.
«Натюрморт с яблоками и круглым хлебом». (1948). Автор: Зинаида Серебрякова.
«Сеятель». Автор: Винсент Ван Гог.
«Корзинка с хлебом». Автор: Сальвадор Дали.
«Хлеб и яйца». Автор: Поль Сезанн.
«Булочник». Автор: Кустодиев Б. М.
«Если хлеб на стол, то и стол - престол, а хлеба ни куска, так и стол-доска». Автор: Кирилл Дацук.
Хлеб - один из древнейших и популярнейших продуктов питания практически всех народов мира. Вот только выглядит он и называется по-разному. В России - это каравай, на Кавказе – лаваш, в Израиле – маца, а в Германии – брецель.
«Не хлебом единым». Автор: Дацук Кирилл.
«Хлеб да соль». 1874. Автор: Бер Вильгельм Амандус.
Он основа любого рациона, символ жизненной энергии, залог счастья и благополучия. Главенствующую роль занимает хлеб в различных ритуалах: им встречают дорогих гостей, с ним идут сватать невесту, благословляют новобрачных, хлебом поминают усопших.
«Свежий хлеб». Автор: Наталья Непьянова.
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