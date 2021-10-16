«Не хлебом единым» или все же - «Хлеб-всему голова» : Какая цена была у краюхи блокадного хлеба

Какая цена была у краюхи "блокадного хлеба".

Блокадный хлеб

Из цикла «Ленинградцы». Автор: Юрий Непринцев.

«Блокадный хлеб». Автор: Никита Цуцин.

«Хлеб». (1983-1989 гг.) Авторы: Константин Мирошник и Наталья Кургузова-Мирошник.

Блокадный хлеб

«Память детства». Ленинград. (2005 г.). Автор: Абрамян Виктор Ашотович.

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой,

С корой. Колючий так, что режет десна.

Тяжелый, горький - с хвоей, лебедой,

На праздник, очень редко - чистый просто.

«Хлеб». Из серии Дети войны. (1985г.) Автор: Жабский Алексей Александрович.

Но самый сильный голод был, когда

Хлеб мы по два-три дня не получали.

Мы понимали, что война – это беда,

Но каждый день с надеждой хлеба ждали.

«Буханка хлеба». Неизвестный художник.

Не дни мы голодали, а года.

Хоть раз наесться досыта мечтали.

Кто видел, не забудет никогда,

Как с голоду детишки умирали.

«Блокадный хлеб». Автор: Николай Репин.

«Колоски». (Трудные годы). (1985 г.). Автор: Алатов Станислав Иосифович.

«Сеятель». (1888г.) Автор: Григория Мясоедов.

Положит в землю Человек зерно

Автор: Яков Аким

«Жатва». (1986 г.). Автор: Николай Пимоненко.

Весною Солнце выплывет в зенит,

И новый колосок позолотит.

Колосьев много в урожайный год,

И человек их с поля уберёт.

«Ранним утром». (2013 г.) Автор: Жданов Владимир Юрьевич.

И золотые руки Пекарей

Румяный хлеб замесят поскорей.

А женщина на краешке доски

Готовый хлеб разрежет на куски.

«Еврей-пекарь».(1921 г.) Автор: Пэн Иегуда Моисеевич.

Всем, кто лелеял хлебный колосок,

На совести достанется кусок.

«Портрет крестьянина». Автор: Шурпин Федор Саввич.

Хлеб на полотнах знаменитых художников

«Селедка». Автор: К.С. Петров-Водкин.

«Натюрморт с бутылкой, графином, хлебом и вином». Автор: Моне Клод.

«Натюрморт с хлебом». Автор: Франсиско Гойя.

«Хлеб». Автор: Татьяна Яблонская.

«Натюрморт с яблоками и круглым хлебом». (1948). Автор: Зинаида Серебрякова.

«Сеятель». Автор: Винсент Ван Гог.

«Корзинка с хлебом». Автор: Сальвадор Дали.

«Хлеб и яйца». Автор: Поль Сезанн.

«Булочник». Автор: Кустодиев Б. М.

«Если хлеб на стол, то и стол - престол, а хлеба ни куска, так и стол-доска». Автор: Кирилл Дацук.

«Не хлебом единым». Автор: Дацук Кирилл.

«Хлеб да соль». 1874. Автор: Бер Вильгельм Амандус.

«Свежий хлеб». Автор: Наталья Непьянова.