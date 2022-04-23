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Как привить черешню на вишню

Привить черешню на вишню — отличный способ получить хороший урожай вкусной черешни в ближайшие годы. Вы можете привить даже несколько сортов черешни на одну вишню, например, жёлтую и розовую, и тогда у вас получится очень красивое дерево с двумя сортами!

Как привить черешню на вишню

Многие дачники боятся прививать черешню на вишню, потому что есть утверждение, что ствол вишни не успеет за развитием черешни, и прививка попросту «отвалится» со временем. Однако этого можно избежать, если бороздковать ствол вишни. Для этого в мае делаются два продольных разреза коры вишни, которые замазываются садовым варом. Благодаря этому трюку ствол вишни будет утолщаться и начнёт расти с одинаковой скоростью с черешней. На следующий год можно вновь повторить бороздкование, но в другом месте на стволе.
Итак, существует два основных способа прививки черешни на вишню, но в целом они похожи друг на друга. Для начала следует подготовить черенки черешни, у которых почки ещё не пустились в рост, а также подобрать вишню, которой исполнился примерно год, высотой более 100 см.

Как привить черешню на вишню

У вишни обрезать макушку так, чтобы ствол по высоте был 80 см от земли.

Как привить черешню на вишню

Толщина ствола вишни и черенка черешни должны плюс-минус совпадать.

Как привить черешню на вишню

Сделайте одинаковый косой срез острым ножом на черенке черешни и на стволе вишни.

Черенок пока поставьте в воду — он должен быть немного влажным.

Как привить черешню на вишню

Дополнительно сделайте насечку примерно 4 мм глубиной в центре ствола и также в центре черенка.

Как привить черешню на вишню

Вставьте черенок в ствол, соединив насечки друг между другом.

Как привить черешню на вишню

И замотайте место соединения изолентой.

Как привить черешню на вишню

Итак, что делать, если вишня у вас уже переросла, и её ствол довольно толстый? Не беда — на такую вишню можно привить даже несколько черенков черешни! Для этого слева и справа на стволе сделайте боковой срез, а также насечку вглубь ствола на 4 мм.

Как привить черешню на вишню

На черенке также сделайте косой срез + насечку. Вставьте черенок.

Как привить черешню на вишню

То же самое повторите с другой стороны ствола. Срезанную, оголенную верхушку ствола замажьте садовым варом, а всю конструкцию замотайте изолентой, включая открытую верхушку. Лишнюю поросль и почки на стволе вишни обрежьте и замажьте садовым варом. Теперь остаётся только ждать!

Как привить черешню на вишню

Подробнее о том, как привить черешню на вишню, смотрите в видео ниже:


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Вишняпрививка
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