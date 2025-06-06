Как вернуть обуви свежесть

Лето, жара, пот…и ужасный запах из обуви, который не получается вывести даже специальными средствами. Если вы уже отчаялись избавиться от этого «амбре», предлагаем взять на заметку несколько простых, но эффективных методов, которые позволят за ночь вернуть обуви свежесть.

Спойлер: эти продукты точно есть на вашей кухне или в аптечке.

Средство 1: Цедра лимона

Средство 2: Сода

Средство 3: Перекись водорода

Средство 4: Морозилка

Средство 5: Кофейная гуща

Средство 6: Чайные пакетики

Средство 7: Эфирное масло

Положите цедру лимона в кедыМы привыкли, что в быту обычно используется лимонный сок или лимонная кислота, но цедра также является весьма полезной. Например, ее можно использовать, чтобы освежить обувь. Итак, для начала нужно снять цедру с лимона. Лучше всего это делать с помощью терки, и так, чтобы на ней не осталось мякоти. Далее равномерно распределите «стружку» по стельке и оставьте на ночь.Благодаря тому, что у цедры пористая структура, она хорошо впитывает в себя любые запахи, даже стойкие. К тому же у нее ярко выраженный, приятный аромат, который работает в качестве натурального освежителя. Кстати, если лимона не оказалось под рукой, можно использовать цедру апельсина, грейпфрута, лайма и других цитрусовых. Если не хотите «добывать» ее с помощью терки, просто почистите фрукт ножом, а кожуру положите в неприятно пахнущую обувь.Понадобится ложка соды.Сода – прекрасный абсорбент, поэтому ее часто используют для устранения запахов в холодильнике, шкафу и других местах. Если вы купили новую обувь и почувствовали, что она неприятно пахнет, например, клеем или резиной, воспользуйтесь помощью соды. Также она поможет и в том случае, если из кроссовок или туфель доносится стойкий запах пота.Равномерно распределите по стельках по одной столовой ложке соды, вынесите обувь на балкон и оставьте там на ночь. Утром вам останется лишь стряхнуть со стелек остаток соды, надеть кроссовки и пойти по своим делам.Обратите внимание, что сода не только устраняет неприятный аромат, но также дезинфицирует обувь. Поэтому специалисты рекомендуют время от времени посыпать ею стельки, даже если вы не чувствуете никакого запаха, для профилактики. Она впитает лишнюю влагу и устранит бактерии.На заметку: Если обувь не только неприятно пахнет, но еще и плохо выглядит, советуем приготовить раствор на основе воды и соды, и почистить им кроссовки. Это средство эффективно справляется с различными загрязнениями, возвращает обуви белизну. А чтобы результат стал еще лучше, добавьте к воде и соде немного стирального порошка. Обработайте кроссовки этим составом и оставьте на ночь. Утром уберите остатки средства влажной губкой и дайте высохнуть естественным путем.Перекисью водорода нужно протереть кроссовки изнутри.Так как главным источником появления неприятного запаха являются бактерии, в первую очередь нужно устранить именно их. Для этого можно воспользоваться помощью популярного антисептика, который есть в каждой аптечке – перекиси водорода. Чтобы она подействовала, соблюдайте следующую последовательность действий:• Достаньте из обуви стельки, положите их в таз или глубокую миску, залейте перекисью водорода, чтобы она полностью покрыла поверхность, и оставьте на 15 минут. По истечении времени хорошо прополощите стельки в холодной воде и высушите.• Возьмите ватный диск, смочите его перекисью водорода и пройдитесь по внутренней части обуви, уделяя внимание даже самым труднодоступным местам. Оставьте на ночь, а утром вложите в кроссовки сухие стельки. От запаха не останется даже следа.Обратите внимание, что этот лайфхак не подойдет для тканевой, а также окрашенной обуви. Она, конечно, устранит запах, но при этом может повредить материал.Отправьте обувь в морозилку.Если под рукой не оказалось ни одного из вышеупомянутых средств, не расстраивайтесь. Есть еще один способ убрать запах. Мы говорим о морозильной камере в холодильнике. Да-да, вы все правильно поняли – некоторые виды обуви можно замораживать, чтобы под влиянием низких температур бактерии погибли.Итак, хорошо вымойте или протрите от пыли обувь, заверните ее в пакет и положите в морозильный ящик на 10-12 часов (можно на ночь). По истечении времени достаньте ботинки или кроссовки, поставьте на подоконник, откройте окно и дождитесь, пока они полностью высохнут. Также можно использовать специальную сушилку для обуви – это будет быстрее. Зимой вы можете просто выставить обувь на открытый балкон или террасу, вместо морозилки.Помните, что этот способ не подходит для лакированной, а также обуви из искусственной кожи, так как под влиянием низких температур она может потрескаться и деформироваться.Заверните кофейную гущу в марлю и поставьте в обувьДо сих пор выбрасываете кофейную гущу после утреннего эспрессо? Очень зря – она способна решить большое количество бытовых проблем, в том числе и справиться с неприятным запахом, который доносится из обуви. Дело в том, что кофе, в отличие от магазинных дезодорантов, не просто маскирует аромат, но также уничтожает бактерии, которые провоцируют его появление. Кроме того, гуща не забивает поры материала и позволяет обуви «дышать», что также очень важно для ощущения свежести.Как использовать кофейную гущу для устранения запаха? Высыпьте ее на бумажное полотенце, положите на подоконник и дождитесь, пока она высохнет (текстура должна стать рассыпчатой). Заверните сухую гущу в марлю либо в старый носок и положите образовавшийся мешочек в обувь. Оставьте средство на ночь, чтобы оно подействовало, впитало влагу и неприятные запахи.Если хотите, чтобы утром обувь еще и источала приятный, ненавязчивой аромат, тогда добавьте в кофейную гущу несколько капель эфирного масла. Они придадут кроссовкам свежесть, а также усилят дезинфекцию.Нужно класть свежие чайные пакетики.Нейтрализовать неприятный аромат можно с помощью чайных пакетиков, которые выступают в роли абсорбента. Это просто, дешево, но очень эффективно. Когда чай окажется в обуви, он впитает в себя лишние запахи, благодаря чему появится ощущение чистоты и свежести.Обратите внимание, что это средство даст желаемые результат лишь в том случае, если вы будете использовать новые пакетики. Если вы уже заливали их кипятком, никакого толку не будет. Также не стоит думать, что пары часов, проведенных в кроссовках, будет достаточно для того, чтобы аромат исчез. Чайным пакетикам нужна целая ночь, чтобы подействовать, поэтому проводите процедуру перед сном.Еще один вариант – сделать крепкую заварку из зеленого чая, перелить ее в пульверизатор и распылить на внутреннюю поверхность обуви. После того, как жидкость высохнет, от запаха не останется даже следа. Также можно смочить в заварке ватный диск и пройтись по стелькам, но этот метод не такой эффективный и устраняет лишь слабые запахи.Возьмите эфирное масло чайного дерева.Масло можно использовать в паре с другими средствами или самостоятельно, ведь оно оказывает антибактериальный эффект. Для ваших целей подойдет лавандовое и эвкалиптовое масло, а также масло мяты, гвоздики, чайного дерева.Смочите ватный диск эфирным маслом и положите в каждый ботинок. Оставьте обувь на ночь, а утром достаньте полностью сухие диски. Чтобы усилить эффект, можете положить сразу две штуки – один диск в носок, а другой в пятку.