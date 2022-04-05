Как разорить страну, продать замок врагу и остаться любимчиком короля

Английский король Эдуард III, начавший Столетнюю войну.
Английский король Эдуард III вошел в историю как завоеватель, развязавший Столетнюю войну. А еще британский монарх прославился тем, что ему пришлось наказать своих ближайших помощников.
Эдуард III – король Англии, портрет конца XVI века. | Фото: commons.wikimedia.org.
14-летний Эдуард III стал правителем Англии в 1327 году, а всего через 10 лет он развязал кровопролитную Столетнюю войну. Все свое внимание король обратил на Францию, оставив парламент «присматривать» за Британскими островами.
Два десятилетия монарх воевал, но череда побед английских рыцарей принесла мало пользы стране. Все это же время Эдуард III доверял управлять страной приближенным людям. На полях битвы во Франции стяжали славу и «зарабатывали» титулы знатные мужи, а простые жители Островов страдали от непомерных налогов и сборов на войну.
Английские солдаты периода Столетней войны. | Фото: youtube.com.
Все эшелоны власти оказались замешаны в коррупции. К концу правления Эдуарда III ситуация настолько ухудшилась, что король был вынужден собрать специальный совет для принятия решительных мер.
Это собрание длилось 2,5 месяца и его прозвали Хорошим парламентом. Приглашенные представители знати собрались, чтобы очистить коррумпированный Королевский совет и суд. В первый же день спикер выступил с речью, в которой раскритиковал недавние военные неудачи Англии, осудил коррупцию в судах и призвал к внимательному изучению расходов казны.
Эллис Перрерс, которая оказывала королю самые разные услуги. | Фото: thoughtco.com.
В Парламент вызвали главного казначея Ричарда Лайонса и тайного советника лорда Латимера, где обоих обвинили в растратах денег. Также попала «под удар» любовница короля Эллис Перрерс.
Джон Гонт, 1-й герцог Ланкастер обедает с королем Португалии, конец XV века. | Фото: commons.wikimedia.org.
Что именно сделали эти люди? Барон Уильям Латимер, 4-й барон Латимер, был членом крупной политической группы, близкой к сыну короля Джону Гонту. Он долгое время занимался военной и государственной службой. Латимер исполнял обязанности губернатора Бретани и сражался в Столетней войне. Но затем он «связался» с «купцом Джоном», Ричардом Лайонсом и Эллис Перрерс. Среди его проступков называли следующие:
- Плохое управление в Бретани;
- Продажа замка Сен-Савер врагу;
- Освобождение вражеских кораблей за взятку;
- Сокрытие налогов, собираемых для короля;
- Просрочка выплат по королевским кредитам.
Развалины замка Сен-Савер, Франция. Фото: detours-pyreneens.com.
Джон Гонт, 1-й герцог Ланкастер, третий сын короля Эдуарда III. | Фото: megacurioso.com.br.
По сути, главной причиной была корысть, стремление к обогащению, нарушение законов ради личной выгоды. Как человека высокого статуса, барона Латимера подвергли импичменту, лишили места в Королевском совете и отправили в тюрьму. Но отсидел он всего год - пока не умер Эдуард III. Сын короля Джон Гонт использовал свое влияние, чтобы обеспечить освобождение Латимера.
Казнь Хьюга Диспенсера, фаворита Эдуарда II. | Фото: 7kingdoms.ru.
Королевский казначей Ричард Лайонс был одним из самых богатых людей в Англии. Его обвинили в финансовых махинациях, вымогательстве, создании препятствий торговле, увеличении цен на импорт, злоупотреблении в торговле шерстью.
Лайонса разжаловали, но он не сдавался. Он даже попытался подкупить Эдуарда Черного Принца. Наследнику престола послали 1000 фунтов стерлингов, замаскированные под боску осетров. Эдуард отказался брать взятку и заключил Лайонса в тюрьму. В 1376 году Черный Принц умер, и, при содействии Джона Гонта, Лайонс был помилован.
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