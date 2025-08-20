Как финны хотели отобрать у СССР часть Карелии

Территории нужные всем
Олонецкий район, занимающий площадь почти 4 тысячи км2, всегда играл важное стратегическое значение для России.повелел выстроить на Олонецкой равнине, между реками Олонка и Мегрега, крепость, которая служила бы форпостом, оберегавшим северные рубежи государства от вторжения грозной Швеции. В 1919 году уже не Швеция, а Финляндия покусилась на северные рубежи России. В Хельсинки представители карельской интеллигенции и купечества при поддержке финского руководства создали исполнительный комитет, целью которого являлся поход в Олонецкую область. Коммерсанты и правительство Финляндии выделили на это предприятие 5 миллионов финских марок. Страны Антанты планы Финляндии по поддержке карельского сепаратизма не одобрили, заявив, что подобные действия нужно согласовывать с русской эмиграцией и правительством Колчака. Негативно отнесся к этой затее и финский премьер Лаури Ингман, не желая вступать в конфликт с Россией. Однако 17 апреля 1919 года кабинет Ингмана ушел в отставку, и новый глава правительства Каарло Кастрен, опасаясь, что его опередят британцы, дал «Олонецкой экспедиции» зеленый свет. В срочном порядке из финнов и карелов начинается формирование добровольческой армии. За короткий срок удалось набрать около 3 тысяч человек, в основном студенчество, интеллигенцию и военных.
Независимость на бумаге, помощь на деле
Находившийся в то время в Хельсинки белый генерал Владимир Марушевский выяснил, что финское правительство имело свои виды на Олонецкий край. Путем свободного плебисцита в некоторых уездах Олонецкой губернии оно намеревалось присоединить эти районы к Финляндии. За вхождение в состав Финляндии было и «Олонецкое правительство». Однако ни у официального Хельсинки, ни у временной олонецкой администрации не было должной решимости и достаточных сил довести затею до конца. В июне сторонниками независимости была разработана программа военных и административных мер по захвату и освоению южной Карелии, которая получила одобрение руководства Финляндии. Предоставленные реорганизованному «Олонецкому правительству» новые займы на 16 миллионов финских марок должны были вернуться природными богатствами оккупированного края. В деревне Погранкондуши прошло Народной собрание, на котором обсуждались вопросы военного, административного, экономического, финансового и продовольственного характера. В итоге постановили вывести «Олонецкую республику» из состава РСФСР и провозгласить ее независимость. Также решили обратиться к правительству Финляндии с просьбой о включении в состав страны «Олонецкой Карелии» и направлении ее представителей на Парижскую мирную конференцию. Нужно сказать, что руководство «Олонецкой Карелии», реально управляя лишь небольшой территорией края, все же занималось нуждами населения. Были решены продовольственные вопросы (за счет поставок продуктов из Финляндии), заработала почта, возобновились занятия в школах, начался ремонт дорог. Новые власти ввели систему пособий, выплачивая ежемесячно нуждающимся по 100 рублей и выдавая пайки. Из не мобилизованных военных был создан собственный охранный корпус.
Конец республики
Бурная деятельность «Олонецкого правительства» не могла остаться незамеченной. С одной стороны, она вызывала раздражение белогвардейцев, которые требовали передачи олонецких землей «белому движению». С другой стороны, находящийся под боком очаг сепаратизма мешал большевикам. Именно силами красных и была атакована «Олонецкая республика». После упорных боев красноармейский десант захватил Видлицу и вынудил добровольческую армию отступить в Финляндию. Историки видят причину потери контроля над Олонецким краем в первую очередь в несогласованной позиции держав Антанты и Финляндии. Вышло так, что разнонаправленными действиями и отсутствием четкой политики в отношении оккупированных земель две стороны только мешали друг другу. Идеей создания «Олонецкой республики» история завоевания Карелии не ограничилась. В конце апреля 1920 года делегация Карельского временного правительства на встрече с представителями Советской России потребовала от последних отказаться от пяти волостей Архангельской губернии. Снова при поддержке Финляндии сепаратисты намеревались создать Северокарельское государство со столицей в Ухте. Части Красной Армии решили и эту проблему, оттеснив сторонников карельской независимости в Вокнаволок. Тем не менее, непростой вопрос советско-финского разграничения и сепаратизма в Карелии пришлось все же улаживать политическим путем. 14 октября 1920 года между РСФСР и Финляндией был подписан Тартуский мирный договор, где советская сторона пошла на ряд уступок своему северному соседу. Эти границы сохранялись вплоть до 1940 года, когда началась новая советско-финская война.
