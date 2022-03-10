На зависть соседям, или 15 дачных заборов, которые можно сделать собственными руками

Данные идеи однозначно пригодятся всем тем, у кого есть дачный участок или же огород, который всенепременно хочется огородить от любопытных глаз проходящих мимо людей и соседей.

Ведь забор – не что иное, как обозначение территории, пределы которой не следует нарушать. Каким же будет ограждение, зависит только от вас и вашей фантазии, ведь в креативном создании все средства и методы хороши, будь то доски и брёвна или же старые шкафы, вазоны и ящики.

1. Забор из дров

Такой забор станет прекрасным украшением вашего двора.

2. Забор со столбами из габионов

В отличие от заборов, полностью сделанных из габионов, такой вариант более эстетичный и экономичный.

3. Комбинированный забор из сетки и деревянных планок

Достаточно простой и интересный вариант для забора, который можно сделать собственными руками из подручных средств.

4. Сплошной забор

Такой забор - идеальный вариант для тех, кто в буквальном смысле слова, хочет скрыться от глаз людских.

5. Бетонный еврозабор с деревянными секциями

Такие заборы давным-давно завоевали симпатии дачников скоростью установки и надежностью.

6. Забор с цветами

Самое простое и интересное решение - повесить на забор горшки, которые будут служить прекрасным украшением.

7. Забор из соломы

Сочетание металлической сетки и соломы - идеальный вариант для дачного забора.

8. Декоративный забор из бамбука

Очень симпатичный и практичный забор, который выдержит любые перепады температуру и прослужит долгое время.

9. Современный плетень

Стильный и симпатичный забор с ящиками для цветов - мечта каждого современного дачника.

10. Реанимация старого забора

Даже самый старенький и невзрачный забор можно вернуть к жизни, освежив его цветами или же каким-нибудь симпатичным рисунком.

11. Забор из подручных материалов

В данном случае можно использовать не только бутылки, а и различные доски.

12. Красивый деревянный забор

Спокойное и креативное решение, как этот замечательный штакетник.

13. Скрываемся от глаз соседей

Сплошной забор с зелёной верхушкой - идеальный вариант для тех, кто хочет скрыться от назойливых соседей.

14. Забор для любителей зелёных насаждений

Такой забор однозначно понравится тем, кто любит зелёные насаждения, но при этом территория двора не позволяет развернуться.

15. Практичный и симпатичный

Такой забор одновременно привлекателен и практичен.

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