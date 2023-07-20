6 простых научных опытов для детской вечеринки

Когда в вашей квартире собралась шумная толпа ребятишек с «вечными двигателями» внутри, самое время занять их научными чудесами.
Мы собрали несколько научных экспериментов, которые поразят малышню. Вас заставят повторять опыты снова и снова. Заодно узнают много полезного и интересного.
Опыт № 1. Шарик и апельсин
Понадобится один апельсин, надутые шарики (сколько пожелаете).
Опыт: Отрежьте от апельсина кусочек кожуры, как если бы вы чистили апельсин для еды. Надавив на кожуру, брызните соком цедры на надутый шарик. Шарик лопнет.
Объяснение: В цедре апельсина много такого вещества, как лимонен. Он активно растворяет резину, поэтому тонкий шарик не может ему противостоять.
Опыт № 2. Яйцо в бутылке
Понадобится сваренное вкрутую и очищенное от скорлупы куриное яйцо среднего размера, стеклянная бутылка из-под сока с достаточно широким горлышком, полоска бумаги, спички или зажигалка, растительное масло. Чтобы опыт прошел успешно, горлышко бутылки должно быть ненамного меньше яйца.
Опыт: смажьте горлышко бутылки растительным маслом. Подожгите бумагу и быстро опустите ее в бутылку. Сразу после этого накройте яйцом горлышко бутылки. Когда бумага потухнет, яйцо окажется в бутылке.
Объяснение: когда воздух в бутылке из-за огня нагревается, он расширяется и часть воздуха выходит наружу, а когда пламя гаснет, воздух начинает охлаждаться и сжиматься. В результате в бутылке создается низкое давление, так что наружное давление само «заталкивает» яйцо в бутылку.
Опыт № 3. Шарик и воронка
Понадобится воронка и шарик для пинг-понга.
Опыт: переверните воронку широкой частью вниз, вложите мячик в воронку и поддерживайте его пальцем. Потом начните дуть в узкий конец воронки и перестаньте поддерживать пальцем мячик, не прекращая дуть. Мячик должен остаться внутри.
Объяснение: чем быстрее мимо мяча проходит воздух, тем меньше давления он оказывает на мяч. Давление воздуха между стенками воронки и мячиком гораздо меньше, чем снаружи, поэтому пока вы дуете, мячик будет оставаться в воронке, даже если вы перевернете ее вертикально. К этому же опыту можно приспособить пылесос.
Опыт № 4. Волшебная свеча
Понадобится одна свеча и зажигалка.
Опыт: зажгите свечу и через некоторое время потушите ее. Когда свеча потухнет, от фитиля будет подниматься дымок. Если поднести огонь к дыму, то свеча загорится снова.
Объяснение: дым, который поднимается от фитиля содержит пары парафина, которые легко загораются. По этим парам огонек и доходит до фитиля, как это показано на гифке.
Опыт № 5. Самонадувающиеся шарики
Понадобится шарик, сода, бутылка, уксус.
Опыт: в шарик насыпьте соды, а в бутылку залейте уксус. Наденьте шарик на горлышко бутылки, а потом переверните так, чтобы содержимое шарика высыпалось в уксус, и наблюдайте.
Объяснение: дело в том, что при добавлении соды в уксус (гашение соды) выделяется углекислый газ, который надувает воздушный шарик.
Опыт № 6. Светящаяся вода
Этот опыт потребует некоторой подготовки и дополнительных закупок, зато будет выглядеть особенно эффектно.
Понадобится один высокий стакан, раствор стирального порошка (20 мл), трехпроцентная перекись водорода (10 мл), трехпроцентный раствор люминола (5 мл), несколько кристалликов марганцовки.
Опыт: налейте в стакан раствор стирального порошка, перекись водорода и раствор люминола. Отдельно разотрите несколько кристаллов марганцовки и тоже отправьте в стакан. При попытке перемешать смесь вспенится и будет красиво искриться.
Объяснение: люминол начинает светиться, когда вступает в реакцию с перекисью водорода.
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