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6 простых научных опытов для детской вечеринки

6 простых научных опытов для детской вечеринки

Когда в вашей квартире собралась шумная толпа ребятишек с «вечными двигателями» внутри, самое время занять их научными чудесами.
Мы собрали несколько научных экспериментов, которые поразят малышню. Вас заставят повторять опыты снова и снова. Заодно узнают много полезного и интересного.

Опыт № 1. Шарик и апельсин


6 простых научных опытов для детской вечеринки

Понадобится один апельсин, надутые шарики (сколько пожелаете).

Опыт: Отрежьте от апельсина кусочек кожуры, как если бы вы чистили апельсин для еды. Надавив на кожуру, брызните соком цедры на надутый шарик. Шарик лопнет.

Объяснение: В цедре апельсина много такого вещества, как лимонен. Он активно растворяет резину, поэтому тонкий шарик не может ему противостоять.

Опыт № 2. Яйцо в бутылке


6 простых научных опытов для детской вечеринки

Понадобится сваренное вкрутую и очищенное от скорлупы куриное яйцо среднего размера, стеклянная бутылка из-под сока с достаточно широким горлышком, полоска бумаги, спички или зажигалка, растительное масло. Чтобы опыт прошел успешно, горлышко бутылки должно быть ненамного меньше яйца.

Опыт: смажьте горлышко бутылки растительным маслом. Подожгите бумагу и быстро опустите ее в бутылку. Сразу после этого накройте яйцом горлышко бутылки. Когда бумага потухнет, яйцо окажется в бутылке.

Объяснение: когда воздух в бутылке из-за огня нагревается, он расширяется и часть воздуха выходит наружу, а когда пламя гаснет, воздух начинает охлаждаться и сжиматься. В результате в бутылке создается низкое давление, так что наружное давление само «заталкивает» яйцо в бутылку.

Опыт № 3. Шарик и воронка


6 простых научных опытов для детской вечеринки

Понадобится воронка и шарик для пинг-понга.

Опыт: переверните воронку широкой частью вниз, вложите мячик в воронку и поддерживайте его пальцем. Потом начните дуть в узкий конец воронки и перестаньте поддерживать пальцем мячик, не прекращая дуть. Мячик должен остаться внутри.

Объяснение: чем быстрее мимо мяча проходит воздух, тем меньше давления он оказывает на мяч. Давление воздуха между стенками воронки и мячиком гораздо меньше, чем снаружи, поэтому пока вы дуете, мячик будет оставаться в воронке, даже если вы перевернете ее вертикально. К этому же опыту можно приспособить пылесос.

Опыт № 4. Волшебная свеча


6 простых научных опытов для детской вечеринки

Понадобится одна свеча и зажигалка.

Опыт: зажгите свечу и через некоторое время потушите ее. Когда свеча потухнет, от фитиля будет подниматься дымок. Если поднести огонь к дыму, то свеча загорится снова.

Объяснение: дым, который поднимается от фитиля содержит пары парафина, которые легко загораются. По этим парам огонек и доходит до фитиля, как это показано на гифке.

Опыт № 5. Самонадувающиеся шарики


6 простых научных опытов для детской вечеринки

Понадобится шарик, сода, бутылка, уксус.

Опыт: в шарик насыпьте соды, а в бутылку залейте уксус. Наденьте шарик на горлышко бутылки, а потом переверните так, чтобы содержимое шарика высыпалось в уксус, и наблюдайте.

Объяснение: дело в том, что при добавлении соды в уксус (гашение соды) выделяется углекислый газ, который надувает воздушный шарик.

Опыт № 6. Светящаяся вода


6 простых научных опытов для детской вечеринки

Этот опыт потребует некоторой подготовки и дополнительных закупок, зато будет выглядеть особенно эффектно.

Понадобится один высокий стакан, раствор стирального порошка (20 мл), трехпроцентная перекись водорода (10 мл), трехпроцентный раствор люминола (5 мл), несколько кристалликов марганцовки.

Опыт: налейте в стакан раствор стирального порошка, перекись водорода и раствор люминола. Отдельно разотрите несколько кристаллов марганцовки и тоже отправьте в стакан. При попытке перемешать смесь вспенится и будет красиво искриться.

Объяснение: люминол начинает светиться, когда вступает в реакцию с перекисью водорода.

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