Как приобщали людей к чтению в разных странах: Библиотека, которая приезжает на дом

Радиочтения

Картина Людмиды Скубко-Карпас.

Картина Нормана Роквелла.

Библиотекари в седле

Отряд библиотекарш.

Для многих детей книги и библиотекарь были единственной возможностью узнать что-то о большом мире.

Передвижные библиотеки

Первая в мире передвижная библиотека.

Тайные чтения

Картина Имана Малеки.

Владельцам фабрик не очень нравились чтецы, в которых подозревали коммунистических агитаторов. А вот на Кубе должность чтеца на фабрике оплачивается государством.