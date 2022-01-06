10 лучших кухонных предметов, которые пригодятся на каждой кухне

Самые интересные кухонные предметы.

1. Food Cycler Indoor Kitchen Compost Container

Пищевые остатки - это замечательное сырье для почвы.

2. Uuni 3 Wood-Fired Oven

Готовим на свежем воздухе с комфортом.

3. The Yoga Kitchen

Читать полезно, даже если это кулинарная книга для вегетарианцев.

4. Chops Cutting Board

Самая правильная подставка для ножей в мире.

5. Stagg Pour-Over Kettle

Чайник - всему голова.

6. Stovetop Pizza Cooker

Для готовки пиццы нужен специальный инструмент.

7. Kitchen Aid Cold Brew Coffee Maker

А как насчет кофе со льдом?

8. Nostalgia Retro Breakfast Station

Эта удивительная штука позволит сэкономить уйму времени.

9. Browning DIY Butcher Kit

Подставка уже есть, тогда купи ножи.

10. Corkcicle Decapitator

Порадовал жену новыми ножами - купи себе модную открывалку.