10 лучших кухонных предметов, которые пригодятся на каждой кухне

Самые интересные кухонные предметы.
Современные технологии позволяют конструкторам и дизайнерам создавать самые удивительные вещи. Касается это и всевозможных устройств, аксессуаров, инструментов и приспособлений для кухни. Совершенно не важно кто вы - заядлый повар или человек, который ни разу не держал в руках сковороду - если в доме есть кухня, а она, конечно же есть, – эти штуки определенно пригодятся.
1. Food Cycler Indoor Kitchen Compost Container
Пищевые остатки - это замечательное сырье для почвы.
Как уже можно догадаться из длинного названия этого замысловатого гаджета, похожего на коробку, он создает питательный компост! Само собой, «питательный» для почвы. Иначе говоря, данное кухонное устройство позволяет быстро и эффективно превращать в удобрения пищевые остатки. Это очень полезно и практично, особенно, если вы заядлый дачник. Обзавестись такой штукой на своей фазенде стоит, почва на участке скажет спасибо за такую «питательную», богатую минералами прикормку. Тем более, что стоит устройство сравнительно не дорого – 300 долларов США.
2. Uuni 3 Wood-Fired Oven
Готовим на свежем воздухе с комфортом.
Еще одно кухонное устройство, ориентированное в первую очередь на дачников. Речь идет о портативной переносной печи, позволяющей готовить под открытым небом самые разные блюда. Ее можно легко перевозить в багажнике своего автомобиля. Простая и в то же время невероятно удобная вещь, которую оценит каждая хозяйка.
3. The Yoga Kitchen
Читать полезно, даже если это кулинарная книга для вегетарианцев.
Можно скептически относиться к вегетарианству, однако не стоит пренебрегать полезностью «зеленых» блюд. То, чего действительно нет на каждой второй кухне – это кулинарной литературы. Издание «The Yoga Kitchen» посвящено как раз самой чистой, зеленой и полезной пищей. В книге собрано более 100 «вегетарианских» рецептов. Впрочем, о мясных блюдах, все равно забывать не стоит.
4. Chops Cutting Board
Самая правильная подставка для ножей в мире.
Подставка для ножей, конечно же есть на каждой кухне, однако наверняка каждый хоть раз задумывался над тем, что неплохо было бы видеть, какой именно нож, стоит в каком отделении, а то современные кухонные режущие инструменты в наборе то и дело имеют одинаковые ручки, в результате чего их вообще не отличить. Доставать всегда правильный нож, поможет подставка Chops Cutting Board. В комплекте идет также две разделочные доски, которые можно установить на подставку, если вид торчащих ножей все-таки не по душе.
5. Stagg Pour-Over Kettle
Чайник - всему голова.
Печальная данность такова, что чайник как инструмент становиться все менее и менее популярным. На многих домашних кухнях сегодня им не просто не пользуются, его на них нет! Это абсолютно не правильно. Чайник – это очень важный элемент посуды, который должен быть в каждом доме. Одним из лучших можно считать стильный матовый Stagg Pour-Over Kettle, в котором можно варить все, что душе угодно будь то чай или кофе.
6. Stovetop Pizza Cooker
Для готовки пиццы нужен специальный инструмент.
Пицца – не самое популярное блюдо на отечественных просторах, но лишь потому, что долгое время не было подходящей кухонной утвари для готовки этой самой пиццы. Теперь есть, причем стоит такая посуда совсем не дорого. Вот, например, Stovetop Pizza Cooker идеально подходит для готовки небольшой по размерам пиццы в домашних условиях. В действительности приготовить пиццу может даже ребенок, настолько это просто.
7. Kitchen Aid Cold Brew Coffee Maker
А как насчет кофе со льдом?
Как насчет охлажденного кофе в знойный летний день? А как насчет кофе со льдом? Поможет в готовке такого экзотического напитка кофеварка Kitchen Aid Cold Brew Coffee Maker. Данный кухонный предмет позволяет не только готовить, но и хранить в холодильнике не выпитый кофе на протяжении почти двух недель! При полной загрузке кофеварки, она сможет дать напитка на 14 чашек.
8. Nostalgia Retro Breakfast Station
Эта удивительная штука позволит сэкономить уйму времени.
Вы занятой человек? Вам некогда тратить свое драгоценное время на какую-то там готовку еды? Тогда станция Nostalgia Retro Breakfast Station сделана специально для вас! Это кофеварка, плитка, микроволновая печь в одном флаконе. Позволяет быстро состряпать сытный завтрак, который будет намного лучше любого фаст-фуда. Господи, никогда не ешьте гамбургеры! Лучше купите себе на кухню Breakfast Station и ваш желудок, почки и печень еще скажут спасибо.
9. Browning DIY Butcher Kit
Подставка уже есть, тогда купи ножи.
Ножи есть на каждой кухне? Однако действительно ли это хорошие ножи? Если нет полной уверенности, можно смело менять старые «холодные» инструменты на набор Browning DIY Butcher Kit. Семь предметов, 420 нержавеющая сталь, удобный чехол, который позволит таскать этот набор на дачу, рыбалку, к теще в гости и в любые другие места, куда пускают с кухонными ножами.
10. Corkcicle Decapitator
Порадовал жену новыми ножами - купи себе модную открывалку.
Напоследок вниманию читателей хочется представить еще и такую диковинную вещицу, как Corkcicle Decapitator. Это универсальная, супер удобная открывалка для самых разных бутылок, в том числе стеклянных с металлическими крышками. Открывает сосуды на раз-два, настоящий подарок для каждой кухни. Стоит всего 20 долларов.
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