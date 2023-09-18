Почему новая документальная драма Netflix о Клеопатре вызвала настоящую бурю негодования в Египте

Новый документальный сериал Netflix «Царица Клеопатра» выйдет на экраны уже через несколько дней. Роль Клеопатры VII, представительницы греческой династии Птолемеев, в нём играет британская актриса Адель Джеймс. После выхода трейлера в Египте разгорелся настоящий скандал, который не утихает и грозит превратиться в подлинную бурю, после показа самого фильма. Претензий у египтян много. Основной, конечно же, стала этническая принадлежность легендарной царицы и цвет её кожи. Чем ещё разозлены на родине Клеопатры и чем это всё грозит — далее в обзоре.
После выхода трейлера последовала весьма бурная негативная реакция
Бюст Клеопатры.
Трейлер сериала всколыхнул весь Египет. Об этом высказались практически все чиновники высшего эшелона власти. Несколько египетских юристов даже готовят судебный иск против компании Netflix. В Египте фильм уже запрещён к показу с тем, что он «не соответствует исламским и общественным ценностям и принципам, особенно египетским».
В Египте уже заявили, что фильм противоречит национальным ценностям государства.
Более того, звучат заявления о том, что данная документальная драма вообще противоречит всей египетской истории. В фильме пропагандируется афроцентризм, что, в свою очередь, просто уничтожает египетскую национальную идентичность.
Критике подвергли выбор актрисы на роль Клеопатры.
В сериале полно сфальсифицированных фактов и кастинговых ошибок. Особенно египтян возмутила внешность актрисы, выбранной на роль Клеопатры. Бывший министр древностей Египта, Захи Хавасс, сделал ряд громких заявлений по этому поводу. Также он сказал, что чистокровная гречанка никоим образом не могла быть темнокожей.
Историки говорят, что царица Клеопатра никак не могла быть темнокожей.
Что говорят режиссёры и актёры
Конечно, совершенно естественно, что творцы сериала будут отчаянно защищать своё детище. Адель Джеймс, исполнившая роль Клеопатры, сказала, что если что-то кому-то не нравится, то он может не смотреть шоу. Только интересно, почему тогда фильм позиционируется как документальный? Наверное, будь это художественная картина с вольной трактовкой событий и лиц, то таких претензий не было бы...
Всё терпимо, но ведь фильм заявлен как документальный...
Безусловно, история знает немало примеров великих темнокожих цариц, но только при чём тут гречанка Клеопатра? Хотя, в Америке, например, не очень довольны выбором актрисы на роль Клеопатры в другом фильме, который только планируют снять. Права на экранизацию выиграла студия Paramount, обойдя при этом таких гигантов, как Universal, Warner Bros, Netflix и Apple. Царицу сыграет «чудо-женщина» Галь Гадот. Тут претензии имеют прямо противоположный характер — актриса слишком белая...
Сейчас легче нарваться на претензию, что актриса слишком белая.
Многие вообще не понимают зачем снимать кино, если нельзя превзойти таких гениальных актрис, как Вивьен Ли, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Моника Белуччи. Самой лучшей экранизацией считается драма Джозефа Лео Манкевича, вышедшая в 1963 году, где роль Клеопатры блестяще исполнила великолепная Элизабет Тейлор.
Вивьен Ли в роли Клеопатры.
Элизабет Тейлор в роли Клеопатры.
Лучшей экранизацией кинокритики считают картину с Элизабет Тейлор.
Так белая или чёрная?
Расовая принадлежность Клеопатры долгие годы вызывает споры в научной среде. Большинство учёных считают, что так как царица имела македонское греческое происхождение и была последней эллинистической правительницей Египта, то она была белой. Не могла представительница династии Птолемеев быть темнокожей! В последние годы нашлись те, кто начал заявлять, что, возможно, у легендарной египетской правительницы где-то были какие-то африканские корни.
Кто из историков прав, а кто нет, разобраться невозможно. Да и, по большому счёту, зачем? Адель Джеймс правильно сказала, что, если не нравится, то лучше не смотреть. Только вот как же не посмотреть фильм о такой невероятной женщине? Клеопатра — больше чем царица и важная историческая фигура, она является настоящей легендой. Её жизнь и её роль в истории заслуживают исследования и изучения, рассказа и пересказа.
Легендарная Клеопатра заслуживает того, чтобы о ней писали, снимали кино.
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