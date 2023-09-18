Почему новая документальная драма Netflix о Клеопатре вызвала настоящую бурю негодования в Египте

После выхода трейлера последовала весьма бурная негативная реакция

Бюст Клеопатры.

В Египте уже заявили, что фильм противоречит национальным ценностям государства.

Критике подвергли выбор актрисы на роль Клеопатры.

Историки говорят, что царица Клеопатра никак не могла быть темнокожей.

Что говорят режиссёры и актёры

Всё терпимо, но ведь фильм заявлен как документальный...

Сейчас легче нарваться на претензию, что актриса слишком белая.

Вивьен Ли в роли Клеопатры.

Элизабет Тейлор в роли Клеопатры .

Лучшей экранизацией кинокритики считают картину с Элизабет Тейлор.

Так белая или чёрная?

Легендарная Клеопатра заслуживает того , чтобы о ней писали, снимали кино.