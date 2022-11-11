Подкормите декабрист этим и он будет радовать вас своим обильным цветением

Декабрист — прекрасное неприхотливое комнатное растение, которое цветет тогда, когда большинство цветов уже отцвели. Однако для того, чтобы декабрист порадовал своим красивым цветением под Новый год, очень важно иметь им необходимый уход.

Для закладки цветных почек необходимо регулярно использовать фосфорно-калийные и органо-минеральные удобрения. Подкормки следует чередовать и использовать каждые 10-14 дней.

Помочь цветку заложить большое количество бутонов поможет использование температурного режима — 13-15 градусов. В это время цветок должен находиться в светлом и солнечном месте. Когда в декабре появятся первые бутоны, переставьте горшок с растением в более теплое место с температурой 20-22 градуса.







С конца октября и до конца периода цветения подкармливайте растение удобрением, приготовленным из 1 ч.л монокалий фосфата и 1/3 ч.л янтарной кислоты, разведенными в трех литрах воды. Поливайте цветок под корень по влажной земле. Использовать подкормку следует один раз в 14 дней.







Усилить цветение декабриста поможет и борная подкормка, которую следует проводить по листу. Для ее приготовления растворите четверть чайной ложки борной кислоты в небольшом количестве теплой воды, а затем доведите до объема 1 литр водой комнатной температуры.

Полученным раствором опрыскивайте растение 1 раз в 3-4 недели.Если вы не хотите использовать покупные минеральные удобрения, применяйте для подкормок органические удобрения, приготовленные своими руками.Очень полезно для цветочной подкормки, приготовленной из гранатовых корок. Корки граната содержат большое количество калия, фосфора, дубильных и минеральных веществ, которые необходимы для роста и обильного цветения. Для приготовления пищи измельчите корки одной гранаты и залейте 1 литром кипятка. Через 2-3 дня процедите раствор и використовуйте его для полива декабриста под корень по всемирной земле.Благодаря простому развитию, декабрист обеспечивает все необходимые питательные вещества и порадует своей красотой и продолжительностью цветения.Подробно о том, как улаживать за декабристом в ночи смотрите на видео: