А4 и не только: как появились форматы листов бумаги, и почему у них такие странные размеры

Пожалуй, нет такого человека в современном мире, который хотя бы раз не пользовался офисной бумагой. Особенно всем известен самый популярный её вариант А4. Однако привычные глазу размеры этих листов при ближайшем рассмотрении кажутся довольно странными, оттого и непонятно, как они вообще такие появились и почему выглядят именно так.
Путь бумаги к привычным размерам был долгим и интересным. /Фото: papero.com.ua
Странности в размерах форматов бумаги можно заметить уже при замере самого известного - листа А4. А всё потому, что в ширину он достигает 210 миллиметров, а в длину - 297 миллиметров. И такой выбор видится довольно странным, ведь проще выбрать какие-то более круглые или привычные цифры. Впрочем, на самом деле каждый из общепринятых форматов бумаги вполне себе логичен.
На первый взгляд вообще не понятно, почему тот же лист А4 имеет именно такие размеры. /Фото: kanzoboz.ru
Чтобы разобраться в том, почему бумага выглядеть именно таким образом, стоит обратиться к истории появления этих форматов. Ведь изначально их в строго установленном порядке попросту не существовало: ещё в первые десятилетия XX века сохранялась старая практика нарезать бумагу в разных уголках света, исходя из привычной в конкретном месте логикой, или большей практичностью её изготовления на определённом производстве.
Прежде, чем появился единый стандарт, бумагу резали как попало. /Фото: abc-paper.ru
Общество тоже особо не переживало по поводу отсутствия чёткого стандарта для бумаги - все при необходимости сами подгоняли по размер конкретные листы. Однако в какой-то момент эта практика надоела немцам, которые всегда отличались педантичностью и прагматичностью. Они первые задумались о том, что разный размер бумаги, который используют в разных местах, просто неудобен в использовании. К тому же, необходимость постоянно исправлять размеры листов неизбежно приводит к бесполезному переводу материала.
Немцы решили перестать мучаться с бесконечным ручным подгоном бумаги под удобный размер. /Фото: autogear.ru
В итоге именно в Германии была реализована давно витавшая в воздухе задача - создать унифицированный стандарт листов, использующихся, в первую очередь, в бюрократической системе и типографском деле. Стоит отметить, что к этому вопросу там подошли достаточно умно. Основу концепции будущих стандартов придумал инженер по имени Альтер Портсманн - именно он задумал разработать форматы бумаги, взяв за основу так называемое «соотношение Лихтенберга», предполагающее лучшие пропорции для прямоугольного предмета.
В основе каждого формата, оказывается, лежит чистая математика. /Фото: upload.wikimedia.org
Затем прикинули приблизительный самый крупный формат - решили, что его должен удерживать человек одновременно в двух руках при их максимальном разведении. Взяв за основу площадь в один квадратный метр и подогнав его под соотношение Лихтенберга, получили бумагу размеров 1189х841 миллиметров - именно так появился лист, известный ныне как А0. А все остальные форматы получались, когда предыдущий делится пополам с длинной стороны: именно поэтому, например, сложенный надвое лист А3 позволяет при разрезании по линии сгиба получить всем привычный размер А4. И так работает со всеми форматами бумаги.
Размеры форматов бумаги согласно самому популярному сегодня стандарту. /Фото: paketprint.com
Позднее появились также форматы бумаги, большие чем те, которые озаглавленные серией «А» - по данным редакции novate.ru, они получили индекс «В». Справедливости ради, сегодня активно используются ещё два типа форматов, которые популярны преимущественно на американских материках. Однако все они призваны для одного - как можно сильнее облегчить жизнь всех, кто постоянно пользуется бумагой.
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