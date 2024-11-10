А4 и не только: как появились форматы листов бумаги, и почему у них такие странные размеры

Путь бумаги к привычным размерам был долгим и интересным. /Фото: papero.com.ua

На первый взгляд вообще не понятно, почему тот же лист А4 имеет именно такие размеры. /Фото: kanzoboz.ru

Прежде, чем появился единый стандарт, бумагу резали как попало. /Фото: abc-paper.ru

Немцы решили перестать мучаться с бесконечным ручным подгоном бумаги под удобный размер. /Фото: autogear.ru

В основе каждого формата, оказывается, лежит чистая математика. /Фото: upload.wikimedia.org

Размеры форматов бумаги согласно самому популярному сегодня стандарту. /Фото: paketprint.com