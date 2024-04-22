Как правильно ухаживать за рассадой

Опытные огородники знают, что нельзя пускать рост рассады на самотек. Чтобы в сезон получить богатый урожай, важно дать молодым растениям большое количество питательных веществ, которые будут стимулировать активное развитие корневой системы, поднимут иммунитет и улучшат обменные процессы.







Подкормка с гуматами

Подкормка с янтарной кислотой

Подкормка 3 в 1

Подкормка с глицином

Гуминовые кислоты улучшат процесс развития корневой системы рассады. Помимо этого, использование препарата, содержащего гуминовые кислоты, сделает рассаду более устойчивой к неблагоприятным условиям, а также к вирусам и бактериям.Разведите необходимое количество препарата с гуминовыми кислотами (смотрите инструкцию на упаковке) в 1 л воды. Используйте подкормку для полива рассады 1 раз в неделю или 1 раз в две недели.Янтарная кислота незаменима для всех растений. Это вещество является стимулятором корнеобразования, способствует повышению иммунитета растений, ускоряет рост и развитие рассады.1 гр янтарной кислоты;1 л воды.В зависимости от состояния рассады используйте подкормку с янтарной кислотой 1 раз в неделю или 1 раз в две недели.Для приготовления еще одной эффективной подкормки потребуется экстракт алоэ в ампулах, янтарная кислота и гуминовые кислоты.1 ампула экстракта алоэ;1 л воды;1 гр янтарной кислоты;гуминовые кислоты (количество по инструкции на упаковке).Данную подкормку рекомендуется использовать 1 раз в 2 недели.Помочь рассаде расти крепкой и коренастой, а также усилить действие других удобрений поможет аминокислота глицин.1 гр глицина;1 л воды;гуминовые кислоты (количество по инструкции на упаковке).Сочетание глицина и гуминовых кислот даст рассаде большое количество питательных веществ для активного развития корневой системы, поможет улучшить иммунитет рассады. Используйте удобрение с глицином 2 раза в месяц, чтобы вырастить отменную рассаду.