Как правильно ухаживать за рассадой

Опытные огородники знают, что нельзя пускать рост рассады на самотек. Чтобы в сезон получить богатый урожай, важно дать молодым растениям большое количество питательных веществ, которые будут стимулировать активное развитие корневой системы, поднимут иммунитет и улучшат обменные процессы.
Подкормка с гуматами
Гуминовые кислоты улучшат процесс развития корневой системы рассады. Помимо этого, использование препарата, содержащего гуминовые кислоты, сделает рассаду более устойчивой к неблагоприятным условиям, а также к вирусам и бактериям.
Разведите необходимое количество препарата с гуминовыми кислотами (смотрите инструкцию на упаковке) в 1 л воды. Используйте подкормку для полива рассады 1 раз в неделю или 1 раз в две недели.
Подкормка с янтарной кислотой
Янтарная кислота незаменима для всех растений. Это вещество является стимулятором корнеобразования, способствует повышению иммунитета растений, ускоряет рост и развитие рассады.
Для удобрения понадобится:
1 гр янтарной кислоты;
1 л воды.
В зависимости от состояния рассады используйте подкормку с янтарной кислотой 1 раз в неделю или 1 раз в две недели.
Подкормка 3 в 1
Для приготовления еще одной эффективной подкормки потребуется экстракт алоэ в ампулах, янтарная кислота и гуминовые кислоты.
Для удобрения необходимо:
1 ампула экстракта алоэ;
1 л воды;
1 гр янтарной кислоты;
гуминовые кислоты (количество по инструкции на упаковке).
Данную подкормку рекомендуется использовать 1 раз в 2 недели.
Подкормка с глицином
Помочь рассаде расти крепкой и коренастой, а также усилить действие других удобрений поможет аминокислота глицин.
Для подкормки понадобится:
1 гр глицина;
1 л воды;
гуминовые кислоты (количество по инструкции на упаковке).
Сочетание глицина и гуминовых кислот даст рассаде большое количество питательных веществ для активного развития корневой системы, поможет улучшить иммунитет рассады. Используйте удобрение с глицином 2 раза в месяц, чтобы вырастить отменную рассаду.
Читать далее →
Свежие комментарии