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Как правильно ухаживать за рассадой

Опытные огородники знают, что нельзя пускать рост рассады на самотек. Чтобы в сезон получить богатый урожай, важно дать молодым растениям большое количество питательных веществ, которые будут стимулировать активное развитие корневой системы, поднимут иммунитет и улучшат обменные процессы.


Подкормка с гуматами



Гуминовые кислоты улучшат процесс развития корневой системы рассады. Помимо этого, использование препарата, содержащего гуминовые кислоты, сделает рассаду более устойчивой к неблагоприятным условиям, а также к вирусам и бактериям.



Разведите необходимое количество препарата с гуминовыми кислотами (смотрите инструкцию на упаковке) в 1 л воды. Используйте подкормку для полива рассады 1 раз в неделю или 1 раз в две недели.

Подкормка с янтарной кислотой



Янтарная кислота незаменима для всех растений. Это вещество является стимулятором корнеобразования, способствует повышению иммунитета растений, ускоряет рост и развитие рассады.

Для удобрения понадобится:

1 гр янтарной кислоты;

1 л воды.

В зависимости от состояния рассады используйте подкормку с янтарной кислотой 1 раз в неделю или 1 раз в две недели.

Подкормка 3 в 1



Для приготовления еще одной эффективной подкормки потребуется экстракт алоэ в ампулах, янтарная кислота и гуминовые кислоты.

Для удобрения необходимо:

1 ампула экстракта алоэ;

1 л воды;

1 гр янтарной кислоты;

гуминовые кислоты (количество по инструкции на упаковке).

Данную подкормку рекомендуется использовать 1 раз в 2 недели.

Подкормка с глицином



Помочь рассаде расти крепкой и коренастой, а также усилить действие других удобрений поможет аминокислота глицин.

Для подкормки понадобится:

1 гр глицина;

1 л воды;

гуминовые кислоты (количество по инструкции на упаковке).

Сочетание глицина и гуминовых кислот даст рассаде большое количество питательных веществ для активного развития корневой системы, поможет улучшить иммунитет рассады. Используйте удобрение с глицином 2 раза в месяц, чтобы вырастить отменную рассаду.
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