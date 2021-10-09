Плодовые деревья и кустарники, которые лучше сажать осенью

В этой статье мы поделимся советами опытных садоводов и расскажем, как следует сажать плодоносные деревья.



1. Яблоня

2. Груша

3. Слива

4. Вишня

5. Алыча

6. Малина

7. Смородина

8. Крыжовник

9. Жимолость

10. Шелковица

При выборе благоприятного времени посадки нужно отсчитать месяц перед датой ожидаемых заморозков. Яблоня любит хорошую освещенность, поэтому сажать ее лучше на солнечной стороне участка.Рекомендовано сажать в сентябре-октябре на западе или юге сада. К выбору места стоит подойти ответственно, поскольку груша плохо переносит пересадку. Нужно избегать соседства с можжевельником.Самое удачное время для посадки ‒ за 1,5 или 2 месяца до наступления холодов. В этом случае у дерева есть много шансов хорошо прижиться в почве и в будущем приносить плоды. При выборе места нужно помнить, что слива не любит засуху и не терпит застоя воды, соседства с более высокими деревьями. Они могут ее затенять и лишать влаги.Время нужно выбирать за месяц до того, как почва начнет промерзать. Перед наступлением зимы вишню необходимо окучить на высоту от 30 до 40 сантиметров. Это защитит корни дерева от холодных морозов. Место должно быть солнечным и защищенным от ветра.Для посадки подойдут однолетние саженцы гибридов. Их корневая система должна быть закрытой. Место также должен быть на солнечной стороне участка, защищенной от сильных порывов ветра.Готовить ямки диаметром и глубиной 30 сантиметров лучше осенью. Расстояние между кустами следует оставлять примерно в 70 сантиметров в ряду, в междурядьях ‒ до 2 метров.Делать посадку лучше в конце сентября или в начале октября. Саженцы хорошо переносят зиму. Если же вы не успели посадить смородину осенью, это можно сделать, как только растает снег.Сажать крыжовник можно за 3 недели до прихода первых заморозков. В этом случае он может дать богатый урожай при минимальном уходе.Растение надо сажать в посадочную яму глубиной в 40 сантиметров. Диаметр должен составлять примерно столько же сантиметров.Нужно подготовить яму 80х80 сантиметров и заправить 1 ведром компоста или перегноя. Корешки саженца необходимо расправить и свободно поместить внутри ямы. Сверху можно присыпать любым грунтовым кормом. Саженец можно подвязать к колышку, который заделывают в ямку.Осенью удобно приступать к посадке саженцев, ведь к этому времени весь урожай собран. Следуя этим советам можно ожидать, что в будущем деревья будут приносить много плодов.