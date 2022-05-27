Крутые обновки из потрепанных вещей

Чтобы выглядеть стильно и ярко, многие избавляются от старых вещей и идут в магазины за обновками. Но только не мастера по рукоделию из нашей статьи. Они предпочли придать свежий вид старым предметам гардероба с помощью своего мастерства и иголок с нитками.
Мы восторгаемся людьми, которые способны создать такое волшебство своими руками и непременно взяли бы у них пару уроков.
«Перешила свою добычу из комиссионки»
До и после переделки платья
Платье выглядело неплохо и раньше, но вы сделали его сногсшибательным!
«Перешила брюки своего парня. Посмотрите, какая разница между ними!»
Создается впечатление, что он немного похудел. Очень хорошо сидят.
«Я переделывала платье, но поняла, что мне будет некуда его надеть, поэтому сшила из него шорты»
«Переделка платья: опустила линию выреза»
Из старой юбки может получиться интересная обновка
«Учимся вносить изменения»
«Переделка свадебного платья в стиле Хеллоуин для клиента»
«Сделала милый летний топ из мужской рубашки»
«Переделала это платье в костюмчик из двух предметов для вечеринки»
«Моя самая большая переделка! Неидеально, но я все равно очень горжусь результатом»
«Я нашла мужскую рубашку в комиссионном магазине и решила сделать из нее топ»
«Я нашла эту рубашку в коробке с надписью „Забирайте“ в подъезде и, посмотрев видеоинструкцию, решила ее переделать»
«Переделала одеяло в этот костюмчик»
Это настоящий дух 90-х! Очень весело!
«Перешила пиджак от костюма из 80-х: укоротила, добавила вытачки и убрала подплечники»
«Мой вторая швейная работа»
Это платье очень похоже на то, что я носила в детстве в 70-х. Ваша переделка просто прелестная! Выглядит круто и мило.
«От платья из 80-х к осеннему мини-платью»
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