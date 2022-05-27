Крутые обновки из потрепанных вещей

Чтобы выглядеть стильно и ярко, многие избавляются от старых вещей и идут в магазины за обновками. Но только не мастера по рукоделию из нашей статьи. Они предпочли придать свежий вид старым предметам гардероба с помощью своего мастерства и иголок с нитками.

Мы восторгаемся людьми, которые способны создать такое волшебство своими руками и непременно взяли бы у них пару уроков.



«Перешила свою добычу из комиссионки»







До и после переделки платья

Платье выглядело неплохо и раньше, но вы сделали его сногсшибательным!Создается впечатление, что он немного похудел. Очень хорошо сидят.Это настоящий дух 90-х!Очень весело!Это платье очень похоже на то, что я носила в детстве в 70-х. Ваша переделка просто прелестная! Выглядит круто и мило.