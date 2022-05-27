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Крутые обновки из потрепанных вещей

Чтобы выглядеть стильно и ярко, многие избавляются от старых вещей и идут в магазины за обновками. Но только не мастера по рукоделию из нашей статьи. Они предпочли придать свежий вид старым предметам гардероба с помощью своего мастерства и иголок с нитками.
Мы восторгаемся людьми, которые способны создать такое волшебство своими руками и непременно взяли бы у них пару уроков.

«Перешила свою добычу из комиссионки»

Крутые обновки из потрепанных вещей

До и после переделки платья



Крутые обновки из потрепанных вещей

Платье выглядело неплохо и раньше, но вы сделали его сногсшибательным!

«Перешила брюки своего парня. Посмотрите, какая разница между ними!»

Крутые обновки из потрепанных вещей

Создается впечатление, что он немного похудел. Очень хорошо сидят.

«Я переделывала платье, но поняла, что мне будет некуда его надеть, поэтому сшила из него шорты»

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Переделка платья: опустила линию выреза»

Крутые обновки из потрепанных вещей

Из старой юбки может получиться интересная обновка

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Учимся вносить изменения»

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Переделка свадебного платья в стиле Хеллоуин для клиента»

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Сделала милый летний топ из мужской рубашки»

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Переделала это платье в костюмчик из двух предметов для вечеринки»

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Моя самая большая переделка! Неидеально, но я все равно очень горжусь результатом»

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Я нашла мужскую рубашку в комиссионном магазине и решила сделать из нее топ»

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Я нашла эту рубашку в коробке с надписью „Забирайте“ в подъезде и, посмотрев видеоинструкцию, решила ее переделать»

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Переделала одеяло в этот костюмчик»

Крутые обновки из потрепанных вещей

Это настоящий дух 90-х!
Очень весело!

«Перешила пиджак от костюма из 80-х: укоротила, добавила вытачки и убрала подплечники»

Крутые обновки из потрепанных вещей

«Мой вторая швейная работа»

Крутые обновки из потрепанных вещей

Это платье очень похоже на то, что я носила в детстве в 70-х. Ваша переделка просто прелестная! Выглядит круто и мило.

«От платья из 80-х к осеннему мини-платью»

Крутые обновки из потрепанных вещей
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Вещипеределка
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