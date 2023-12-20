Доильщик змей, фумелье и еще 3 странные профессии, за которые очень неплохо платят

Многие люди при поиске работы стараются найти что-то необычное, чтобы это было интересно и увлекательно. Но вместо этого приходится довольствоваться просиживанием целыми днями в офисе или заниматься тяжелым физическим трудом. Сегодня можно встретить такие профессии, которые совершенно никого не привлекают. Кто в молодом возрасте захочет идти работать дворником или сторожем? Это не только неинтересно, но и кошелек свой не удастся хорошо пополнить. А между тем сегодня встречаются не просто необычные, но даже странные профессии.
1. Гавкающий сыщик собак
Гавкающий сыщик собак. | Фото: konstantin-shumsky.ru.
В разных странах людям приходится платить налог на собаку. Многим это не нравится, поэтому они стараются скрывать наличие в доме или в квартире четвероногого друга. Выявить животное не очень просто, особенно если соседи налоговую службу также не очень любят. В Швеции этот вопрос постарались решить следующим образом: была придумана профессия, которую в народе прозвали «гавкающий сыщик собак».
Например, в Стокгольме есть женщина, которая работает в налоговой службе. Звать ее Эльфрида Карлсон, и она может имитировать лай 20 пород собак. Она ходит по домам и просто гавкает, на что животные, если они где-то запрятаны, сразу отзываются, выдавая своих хозяев с головой. И тогда Эльфриде остается просто выписать счет владельцам животного для уплаты налога.
2. Доильщик ядовитых змей
Доильщик ядовитых змей. | Фото: dobriiden.ru.
Есть необычные, но в то же время нужные профессии, которые очень опасны не только для здоровья, но и для жизни. Одной из них является доильщик... нет, нет, вовсе не коров, а змей. Надо же как-то добывать змеиный яд, который используется в следующих целях:
• используется как противоядие;
• применяется при лечении злокачественных опухолей;
• нужен для борьбы с сердечными заболеваниями;
• помогает при лечении болезни Альцгеймера.
Вот только как забрать яд у змеи, чтобы ни ей не навредить, ни себе? Для этого существуют специальные доильщики. Они работают на змеиных фермах, и раз в месяц берут стакан, натягивают на него сверху очень тонкую мембрану. А затем руками надавливают железы змеи, чтобы она прокусила мембрану и выдала туда порцию яда. Кстати, это очень высокооплачиваемая профессия.
3. Уборщик блевотины
Уборщик блевотины. | Фото: freakingnews.com.
Аттракционы и парки развлечений посещает очень много людей. Особенно посетителей привлекают американские горки, где по-настоящему поймешь, что такое всплеск адреналина. Но вместе с тем многие здесь часто оставляют свой завтрак или обед, притом в неперетравленном виде. И кто должен заниматься уборкой блевотины? Оказывается, в тех парках развлечений, где имеются американские горки, имеются специалисты, которые получают заработную плату за чистку территории под этими аттракционами.
Что интересно, эта специальность очень востребована и доходная, потому что не всякий согласится каждый день выполнять такую работу. Но она все же интересная, так как дает возможность совершенно бесплатного кататься на каруселях и других аттракционах. Только это доступно для них в выходные дни, когда парк развлечений закрыт для посетителей. Работа есть работа, и с этим не поспоришь.
4. Наблюдатель за сохнущей краской
Наблюдатель за сохнущей краской. | Фото: facts-worldwide.info.
Если вы считаете, что ваша работа в офисе скучная и совершенно неинтересная, стоит поинтересоваться у Томаса Кёрвена, чем именно он занимается, каким способом он зарабатывает деньги? Ему 34 года и он считается исследовательским ученым, работает на компанию Dulux, которая выпускает краску. В его обязанности входит следующее:
• нанести на специальную поверхность слой новой краски;
• сидеть часами и наблюдать, как она сохнет;
• делать записи про изменения оттенка краски.
Ни в коем случае нельзя отходить по своим делам, надо все время сидеть и наблюдать за состоянием сохнущей краски, и сколько времени понадобится для полного высыхания. Периодически он должен смотреть в микроскоп за этим процессом, и все это нужно делать в течение каждого рабочего дня. Этим он занимается в течение 4-х последних лет. Так какая работа более скучная - эта или в офисе?
5. Фумелье
Фумелье. | Фото: bar-street.ru.
Это не какое-то заклинание, а название очень редкой профессии, которую можно встретить в элитных ресторанах. Такой специалист должен хорошо разбираться не только в винах, но и в сигарах. Он может подсказать клиенту, какую сигару лучше курить, когда на стол подается тот или иной сорт вина. Для него очень многое, что может рассказать вкус, аромат и цвет спиртного напитка. Он выполняет такую работу:
• находит грамотное сочетание вида сигары с сортом вина;
• правильно обрезает кончик сигары;
• подает сигару клиенту;
• рассказывает про свойства сигары.
Такой специалист обязательно должен быть вежливым и общительным. Что интересно, среди фумелье периодически проводятся даже конкурсы, чтобы выявить самого опытного и достойного соответствующего приза. Эта профессия считается одной из самых старых, она возникла еще в XVII столетии, когда в Европе впервые появились сигары. Для обучения данной профессии сегодня существуют специальные как школы, так и курсы.
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