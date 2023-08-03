О чём рассказали египетская книга заклинаний, свиток из оазиса и другие древние манускрипты

О чём рассказали древние манускрипты, которые были расшифрованы совсем недавно

1. Египетская книга заклинаний

Книга,которой больше 1300 лет.

2. Свиток Эйн-Геди

Свиток Эйн-Геди.

3. Настоящий Шекспир

А был ли Шекспир?

4. Глиф T514

Глиф майя.

5. Общество глаз

Один из самых странных текстов.

6. Крылатый монстр

А что вы видите на этом рисунке?

7. Свитки Геркуланума

Свитки Геркуланума.

8. Судьба Ковчега Завета

Судьба Ковчега Завета - великая тайна.

9. Фестский диск

Фестский диск.

10. Прорыв в исследовании рукописи Войнича

Фрагмент рукописи Войнича.