О чём рассказали египетская книга заклинаний, свиток из оазиса и другие древние манускрипты

О чём рассказали древние манускрипты, которые были расшифрованы совсем недавно
Древние записывали свои знания на свитках, артефактах и даже на стенах пещер. Но по истечению тысячелетий люди уже разучились понимать давным-давно забытый алфавит. А порой знания были намеренно зашифрованы с помощью сложных шифров, которые были понятны только избранным (людям. Сегодня существует много древних писаний, пиктограмм и шифров, которые ученые до сих пор не сумели расшифровать. Но всякий раз, когда «взламывают» древние шифры, это почти всегда открывает интереснейшую новую информацию. В этом обзоре рассказ, о чём рассказали 10 недавно расшифрованных древних артефактов, которые позволяют «заглянуть одним глазком» в тайные общества, затерянные библиотеки, узнать об взглядах на мир и античных ритуалах.
1. Египетская книга заклинаний
Книга,которой больше 1300 лет.
В 2014 году, спустя нескольких десятилетий исследований, ученые окончательно расшифровали египетский кодекс, и они были поражены, обнаружив, что это справочник заклинателя. На красиво иллюстрированных страницах содержатся заклинания для египтян «на все случаи жизни»: для любви, успеха в бизнесе, лечения от черной желтухи или экзорцизма. В 1300-летнем пергаменте упоминается Иисус, а также неизвестная божественная личность, называемая «Бактиофа».
Некоторые ритуалы призывы связаны даже с исчезнувшим религиозным движением, сифианами (сетианами), которые в этом кодексе относятся к Сифу или Сету (третьему сыну Адама и Евы) как к «живому Христу». Конечно, может показаться, что египтяне были обескуражены присутствием разных религий в этот период, но исследователи считают, что этот документ демонстрирует переход общества от других систем убеждений к православному христианству. Кто владел и пользовался этой книгой, остается загадкой. Никто не знает, откуда она взялась.
2. Свиток Эйн-Геди
Свиток Эйн-Геди.
Эйн-Геди - пустынный оазис, расположенный на западном берегу Мертвого моря. Его уже почти 5000 лет населяют различные общины людей. Хотя, возможно, это место наиболее известно как убежище Давида, когда тот бежал от царя Саула, в Эйн-Геди когда-то находилась византийская еврейская деревня. В какой-то момент вся деревня сгорела, включая синагогу с мозаичным полом. В 1970 году археологи обнаружили обгоревший свиток на том месте, где раньше стояла синагога Эйн-Геди. Он настолько плохо сохранился, что не представлялось возможным даже его развернуть, не говоря уже о том, чтобы прочесть.
Почти 50 лет спустя современные технологии сделали невозможное - они позволили прочесть 1500-летний поврежденный свиток без его разворачивания. Все были ошеломлены, когда текст оказался неизвестными стихами Книги Левита. Теперь этот свиток признан не только самым старым библейским текстом со времен свитков Мертвого моря, но и самым древним документом Торы, который был обнаружен в синагоге во время археологических раскопок.
3. Настоящий Шекспир
А был ли Шекспир?
400-летняя книга о ботанике может содержать необыкновенное сокровище - портрет Уильяма Шекспира. Это единственный портрет, который, как известно, был создан во время жизни знаменитого драматурга (когда тому было примерно 33 года). В настоящее время редкая книга The Herball привлекла внимание историка и ботаника Марка Гриффита, когда тот занимался изучением жизни Джона Джирарда. Гриффит убедился, что четыре лица, изображенные на титульном листе, были не просто декоративными изображениями, а скорее давно забытыми портретами реальных людей. Гриффит долго расшифровывал геральдику и символику, окружающие портреты, прежде чем сумел определить настоящие личности этих людей. Это были автор книги, еще один известный ботаник, лорд-казначей королевы Елизаветы и... Шекспир.
4. Глиф T514
Глиф майя.
Большинство глифов майя уже были расшифрованы, но некоторые из них по-прежнему хранят свои вековые секреты. Глиф T514 нашли в королевской гробнице в южной Мексике, которая стояла неоткрытой более 1700 лет. Картинка зуба (если быть точнее, изображение моляра ягуара) не поддавалась расшифровке более 60 лет.
Исследователи поняли ее смысл, только изучив реальные черепа ягуаров и другие глифы. Открытие также, наконец, подсказало название камеры, где был похоронен правитель Пакаль, - «Дом девяти острых копий». Глиф оказался связанным с воинами, вторгающимися в соседние города и взятием в плен там людей. Этот вывод помог исследователям определить частоту, с которой велись войны между 700 и 800 годами до н.э. В этот период на самом деле было не так много войн, несмотря на то, что майя были воинственными.
5. Общество глаз
Один из самых странных текстов.
Тайное братство, одержимое лечением глаз, было обнаружено, когда исследователи изучали его единственную сохранившуюся реликвию - «Кодекс Копиале», книгу XVIII века, которая одновременно прекрасная и странная. Отделанная золотом и зеленой парчовой бумагой 105-страничная книга полностью написана от руки. Книга в основном состоит из абстрактных, никогда ранее не встречаемых символов, хотя в ней есть также греческие и римские буквы. Единственными читабельными фразами было «Филипп 1866» и «Копиралес 3» (которая и дала рукописи ее название). Международная команда криптографов безуспешно пыталась ее расшифровать, перепробовав 80 языков, прежде чем было определено, что странные символы - просто уловка, предназначенная для того, чтобы обмануть любых потенциальных дешифраторов. На самом деле, они ничего не значили.
Отбросив бесполезные знаки, криптографы попробовали немецкий язык, поскольку книга была найдена в Берлине, а имя «Филипп» написано в немецком стиле. Это помогло взломать код. В расшифрованной книге рассказывалось об немецком тайном обществе под названием «Окулистский орден». Рукопись содержит записи об их политике и ритуалах (включая церемонию выщипывания бровей), а также дискуссии о масонстве. Исследователи считают, что члены группы не обязательно были врачами, несмотря на их одержимость, ведь глаз является символом власти во многих тайных обществах.
6. Крылатый монстр
Пещерная живопись в штате Юта задокументировала то, как древние люди видели птеродактилей. Открытые в 1928 году яркие красные пиктограммы были созданы руками американских индейцев около 2000 лет назад. Спустя некоторое время после этого открытия, человек обвел мелом одно из изображений и заявил, что это похоже на «странную птицу». Хотя сегодня это незаконно, тогда было обычной практикой обрисовывать пещерную живопись мелом, чтобы сделать изображение более четким. Однако это меняет химию горных пород и наносит ущерб искусству. Что же касается данной картины, впоследствии эксперты узнали изображение птеродактиля.
А что вы видите на этом рисунке?
В 1970-х годах специалист по скалолазанию Полли Шаафсма описал «клюв с острыми зубами», а геолог Фрэнсис Барнс сказал, что рисунок похож на летающую рептилию, окаменелости которой действительно находят в этом регионе. Тайна была решена, когда современные технологии доказали, что «крылатый монстр» был не одним изображением, а пятью перекрывающимися изображениями.
Когда ученые сфотографировали рисунок с помощью DStretch, инструмента, который может разделять изображения, дифференцируя их по различным пигментам, они обнаружили, что не было никакого таинственного древнего птеродактиля. Вместо этого на пиктограммах изображен высокий человек с большими глазами, более низкий человек, собака, овца и змееподобное существо.
7. Свитки Геркуланума
Свитки Геркуланума.
Когда гора Везувий классно уничтожила Помпеи в 79 году нашей эры, она также уничтожила соседний город Геркуланум. При раскопках этого города в 1752 году обнаружилась библиотека. Большинство из 1800 свитков были настолько сожжены извержением, что они были не более чем нечитаемыми карбонизированными глыбами. Более двух столетий спустя археологи использовали рентгеновские снимки, чтобы прочесть пергаменты, слишком хрупкие, чтобы их можно было развернуть.
Хотя у папирусов Геркуланума нет секретных символов или скрытых сообщений, они замечательны, поскольку остаются единственной полной библиотекой, которая когда-либо была восстановлена с древних времен. К примеру, в них нашлась настоящая сокровищница утерянной прозы и стихов известного греческого философа Эпикура. Есть даже тексты, которые были совершенно неизвестны философам-ученым. Это не только позволило исследователям получить более глубокое понимание древнегреческих и латинских произведений, но также изменило то, что ученые знают об истории чернил.
Когда были проанализированы фрагменты свитков, обнаружилось, что чернила содержат большое количество свинца. «Металлические» чернила, как считали раньше, появились около 420 г.н.э. в греческих и римских рукописях, но свитки Геркуланума предшествуют этой дате на пару столетий.
8. Судьба Ковчега Завета
Судьба Ковчега Завета - великая тайна.
Хотя иврит вовсе не является таинственным языком, недавно переведенный текст показал, что случилось со знаменитым Ковчегом Завета после того, как был разграблен храм царя Соломона. В документе, названном «Трактатом о судах», утверждается, что незадолго до того, как вавилонский царь Навуходоносор II разрушил храм, Ковчег был доставлен в безопасное место. С помощью пророков священная реликвия и другие сокровища были спасены левитами.
Что касается сокровищ храма, в Трактате сказано, что они были спрятаны по всему Израилю и в Вавилонии. Еще меньше говорится о точном местонахождении Ковчега. Утверждается, что это место не будет раскрыто «до дня пришествия Мессии, сына Давида». Некоторые считают, что Трактат на самом деле не является документом, а скорее просто «сборником» легенд. Это понятно, учитывая утверждения, что некоторые из сокровищ были сделаны из золота (взяты со стен Эдемского сада) и оказались в руках ангелов. Вполне возможно, что по крайней мере один исторический аспект правдив - Ковчег был спрятан, прежде чем Навуходоносор мог его запополучить.
9. Фестский диск
Фестский диск.
Исследователи пытались расшифровать 4000-летний Фестский диск с момента его нахождения в 1908 году. Найденный на острове Крит во дворце под названием Фест диск диаметром около 15 сантиметров изготовлен из обожженной глины. Его обе стороны украшены 45 символами, которые появляются в разных комбинациях в 241 сегменте.
После шестилетнего исследования, проведенные в Оксфордском университете, удалось расшифровать около 90 процентов данных. Вскоре стало ясно, что на диске была выгравирована молитва в честь матери-богини минойской эпохи. По мнению исследователей, одна сторона знаменитого артефакта посвящена беременной женщине, а другая — рожающей женщине.
10. Прорыв в исследовании рукописи Войнича
Фрагмент рукописи Войнича.
Расшифровка знаменитой рукописи Войнича, наконец, сдвинулась с мертвой точки, хоть и не намного. Профессор лингвистики Стивен Бакс решить найти в иллюстрированной средневековой книге узнаваемые растения и знаки Зодиака, после чего поискать их названия рядом с изображениями. К примеру, он определил слово «Телец» после того, как нашел изображение этого созвездия. Названия растений начали появляться, когда Бакс сравнил рукопись со средневековыми книгами о травах. Так, слова «можжевельник», «кориандр» и «морозник» были найдены рядом с их иллюстрациями, как он и подозревал.
В общем, он расшифровал 14 символов, что позволило ему прочитать еще шесть слов. Хотя прорыв Бакса еще крайне далек от расшифровки всей книги, это доказывает, что неизвестный алфавит не является сложным обманом XV века, как утверждают некоторые. Это действительно крайне сложный шифр или язык.
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