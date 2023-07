Эволюция женского белья за последние 100 лет

Как видоизменялись модели женского нижнего белья за последние 100 лет.

В ХХI веке за 3 минуты можно легко переместиться на 100 лет назад и узнать, как выглядело женское нижнее белье на протяжении нескольких десятилетий



В нашем обзоре фото и видео, которые демонстрируют все видоизменения - от целомудренных ночных рубашек 1915-го года до современных откровенных пеньюаров.

1915-й год: скромно и натурально

В первые десятилетия ХХ века женское нижнее белье должно было быть простым и скромным.

1925-й год: женственно и кокетливо

В 20-е годы прошлого века представительницы прекрасного пола начали носить женственное и кокетливое нижнее белье.

1935-й год: соблазнительно и заманчиво

В 30-е годы ХХ века женщины начали носить бюстгальтеры, и нижнее белье стало более соблазнительным и завлекающим.

1945-й год: изящно и силуэтно

В 40-е годы прошлого века женское нижнее белье становится более откровенным и подчеркивает фигуру .

1955-й год: игриво и вычурно

В середине ХХ века женщины носят нижнее белье с множеством различных элементов декора.

1965-й год: откровенно и хищно

Легендарные 60-е годы прошлого века – это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, поэтому и нижнее белье в это время выглядит ярко и привлекательно.

1975-й год: изящно и загадочно

В 70-е годы ХХ века женское нижнее белье в основном шьют из шелка, который мягко и приятно скользит по телу.

1985-й год: стройно и спортивно

В 80-е годы прошлого века женское нижнее белье должно было подчеркивать стройную фигуру и длинные ноги.

1995-й год: страстно и сексуально

В последнее десятилетие ХХ века женщины носили кружевное нижнее белье, подвязки и высокие чулки .

2005-й год: гламурно и нежно

В начале ХХI века женское нижнее белье соответствует стилю «гламур».

2015-й год: стильно и удобно

Современное женское нижнее белье должно быть не только красивым, но и комфортным.

В ролике "100 years of Lingerie in three minutes" снялась американка Arianny Celeste (Арианне Селест). В общей сложности меньше чем за три минуты модель успела продемонстрировать больше десяти нарядов: от длинных ночных сорочек до бюстгальтеров и корсетов с подвязками.Создатели видео уверяют, что за последнее столетие эволюция коснулась не только моделей нижнего белья, но и представлений современного общества о женщине и красоте. Поэтому в съемках также приняли участие инструктор по йоге с протезом ноги Danielle Orner (Дениэль Орнер), андрогинная модель Rain Dove (Рейн Дав) и модель plus size Germaine Nichols (Джермэйн Николс).