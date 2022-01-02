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Сладость в радость: полезные пирожные всего за 10 минут, которые покорили интернет


Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

 

Всем нам время от времени хочется побаловать себя сладеньким. А кому-то и всё время. И в том не ничего постыдного. Но вы сделаете огромное одолжение своей талии и своему здоровью, если вместо покупной вкусняшки с кассы в супермаркете потратите десять минут времени на вот такой полностью натуральный десерт. Да ещё и вкусный и полезный. Попробуем?

Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

 

Этот рецепт пользуется заслуженной славой в интернете и оброс большим количеством вариаций. А всё потому, что он необыкновенно прост, полезен, походит даже веганам и тем, кто соблюдает безглютеновую диету. Да и, в конце концов, это просто вкусно!

Чтобы приготовить полезные пирожные за 10 минут, вам понадобятся:
1. 3/4 стакана кокосовой стружки;
2. 3/4 стакана овсяных хлопьев;
3. 1/4 стакана семян льна или тыквы;
4. 1/4 стакана арахиса;
5. 3/4 стакана арахисового масла;
6. Опционально - 1/4 стакана любимого сиропа или жидкого (майского) мёда.

Подготовили ингредиенты? Тогда впереди вас ждут три простых и очень быстрых шага!

Шаг 1


Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

 

В отдельной посуде смешайте все сухие ингредиенты (овсяные хлопья, семечки, арахис и кокосовую стружку).

Шаг 2


Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

 

В другой посуде смешайте арахисовое масло и мёд или сироп (если решились на такую сладость).
Хорошенько размешайте до однородной консистенции.

Шаг 3


Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

 

Смешиваем сухие ингредиенты с нашим «масло-сиропом» и лепим из них вот таки колобков. Всё, магия произошла – угощение готово!
Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

 
Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

Как сделать вкусные и полезные пирожные всего лишь за 10 минут

 

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Сладость в радость: полезные пирожные всего за 10 минут, которые покорили интернет

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Сладость в радость: полезные пирожные всего за 10 минут, которые покорили интернетПодписаться на мой Instagram
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