10 лучших гостиничных номеров мира

С нами не соскучишься!

Предлагаем вашему вниманию обзор десяти лучших гостиничных номеров мира, начиная летними домиками в африканском заповеднике, и заканчивая роскошными отелями в Дубае, Лас-Вегасе и Гонконге.



Номер «Royal Suite» в отеле «Бурдж-эль-Араб» в Дубае.

Номер под водой, отель «Manta Resort» на острове Пемба в Танзании.

Номер «Ty Warner Penthouse» в гостинице «Four Seasons» в Нью-Йорке.

Летние домики в природном заповеднике Lion Sands в Южной Африке.

Номер «Presidential Suite» в отеле «InterContinental» в Гонконге.

Вилла «Galaxy Sanctuary» на курорте «Jade Mountain Resort» в Сент-Люсии.

Номер «Sky Villa» в казино-отеле «Palms Casino Resort» в Лас-Вегасе.

Номер «Presidential Villa» в отеле «Banyan Tree Seychelles» на Сейшельские островах.

Номер «Osprey Pavilion» в гостинице «Southern Ocean Lodge» в Австралии.

Номер «Bridge Suite» на курорте «Atlantic» на острове Парадайс на Багамах.