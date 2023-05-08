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15 забавных котов, которым очень нравится стоять

У всех есть свои странности, и братья наши меньшие в этом не исключение.Посмотрите на этих забавных котиков, которым очень нравится стоять. И вправду, зачем использовать четыре лапы, если можно обойтись и двумя?

 




«Я буду тут стоять до тех пор, пока кто-нибудь не придёт и не уложит меня!»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Что ты только что сказал о моей игрушке?»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Хочу научиться стоять по стойке «Смирно!»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Что такого? Никогда не видели кота-джентльмена?»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Кланяйтесь грозе мышей!»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Мне послышалось, или вы открыли чипсы?»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Простите, мне ещё долго ждать, когда меня погладят?»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Я герой, которого достоин этот город!»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Что за шум? Я всё слышу!»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«… хозяин, кажется, ты это так делаешь?»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Ха, посмотрите на меня: я такой же, как вы. Только еще и пушистый».

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Какова моя цель в жизни?.. Зачем я здесь?.. Должен ли я перестать мучить собаку?..»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Так-с, похоже, эти соседи опять что-то затеяли…»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Что значит: «Эти туфли тебе не подойдут»?! С чего ты это взяла?!»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап







«Я тут стою и жду. Еды нет. В этом сюжете определённо что-то не так…»

15 забавных котов, которым очень нравится стоять животные, кот, стойка на задних лап





 

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