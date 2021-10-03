11 бытовых хитростей, которыми пользовались наши мамы и бабушки

Хитрости из прошлого, которыми активно пользовались граждане СССР.
Всем известно, что советские хозяйки могли с блеском выйти из любой сложной ситуации, будь то хранение лука в капроновых коротких или же растяжение узкой обуви. Тем не менее, бытовые хитрости того времени актуальны и по сей день.
1. Растяжка обуви
Растяжка обуви. | Фото: KakZachem.ru, Пикабу.
Ситуация покупки обуви меньшего размера случалась с каждым втором человеком. Чаще всего это происходило по причине элементарного отсутствия необходимого размера. Однако, наши старшие родственники не унывали, так как знали, что кожаные изделия можно растянуть. Для этого в каждый башмак клали по пакету с водой, а затем отправляли в морозильную камеру. Такая процедура помогала растянуть маленькие ботинки на 1-2 размера.
2. Окрашивание вещей
Окрашивание одежды в стиральной машине. | Фото: ТехРевизор.
С появлением стиральных машин жизнь наших старших родственников стала намного легче. Однако изобретательные хозяйки выяснили, что стиральную машину можно использовать не только по прямому назначению, но и для окрашивания одежды. Для этого порошок смешивали с красящим составом, нередко для сохранения и закрепления цвета использовали также соль и уксус. По информации Novate.ru, краска в стиральной машине ложилась лучше, чем при окрашивании одежды в тазу.
3. Колготки
Капроновые колготки. | Фото: diletant-ik.ru.
Прошедшие войну, а потом длительные лишения наши старшие родственники отменно научились беречь вещи и делать припасы. Современный человек едва ли может понять, почему старики так тяжело расстаются с вещами. Взять, например, капроновые колготки. Их носили до победного: останавливали стрелки при помощи лака, штопали волосом. Колготки, которые не удавалось реанимировать, использовали для хранения лука. Также крепкий капрон отвозили на дачу, где использовали для подвязки растений. Еще один способ утилизации колгот - плетеный коврик в прихожую.
4. Зубные щетки
Вторая жизнь зубных щеток. | Фото: TutKnow.ru.
Мало кто из советских граждан менял зубную щетку каждые три месяца. Чаще всего она использовалась до тех пор, пока щетина полностью не растрепается. Но и после этого изобретательные граждане находили ей применение. К зубным щеткам подвязывали растения в огороде, или загибали их над огнем, превращая в крючки.
5. Губная помада
Спички в губной помаде. | Фото: Про Жизнь.
Женщины советских времен не были уверенными в том, что смогут раздобыть понравившийся оттенок помады, поэтому любимый предмет косметики использовали по максимуму. Часто, когда помадой уже невозможно было накрасить губы, в ход шли обычные спички. С их помощью удавалось выудить немного продукта, чтобы распределить его на губах.
6. Штепсельный разъем
Самодельная штепсельная вилка. | Фото: Obaldela.ru.
Смекалкой и изобретательностью отличались не только наши мамы. Советский мужчина, например, мог сделать штепсельный разъем для магнитофона из стержня ручки. Для этого использовалась его латунная часть. Ее припаивали к проводу и вставляли в резиновую пробку.
7. Терморучка
Терморучки кастрюль. | Фото: Страна Мам.
Чтобы не обжигаться о ручки крышек кастрюль и сковородок, под них засовывали обычные винные пробки. Многие настолько привыкли к этому, что продолжают проделывать этот трюк по сей день.
8. Обмылки
Моющее средство из обмылков. | Фото: ХочуВсеЗнать.ру.
Хозяйственные советские женщины не выбрасывали остатки мыла. Когда брусочек становился совсем маленьким или ломался, его клали в специальную банку. Когда в ней накапливалось большое количество обмылков, их заливали водой и настаивали. В результате этих нехитрых действий получался концентрированный состав, который можно было использовать для мытья или стирки.
9. Сливной бачок
Экономия воды. | Фото: Мистерия.
История с кирпичом в сливном бачке была описана в журнале «Юный техник». Поместив кирпич в бачок унитаза, можно было сократить расход воды. Стоит отметить, что данным способом пользовались далеко не все, так как потребности в экономии воды советские граждане особо не испытывали. Куда более популярными были махинации со счетчиками электроэнергии.
10. Отсутствующая ручка
Отсутствующая мебельная ручка. | Фото: droidboom.ru.
Далеко не вся советская мебель отличалась хорошим качеством, поэтому проблема выдвижных шкафчиков с отломанными ручками коснулась многих советских граждан. Один из вариантов решения проблемы появился в популярном издании того времени. Там, для того, чтобы открыть тугой шкафчик без ручки, предлагали воспользоваться вантузом.
11. Упаковки
Упаковки продуктов и напитков. | Фото: sovet.boltai.com.
Наши бабушки и мамы были отличными хозяйками, способными найти практическое применение практически любой вещи. Так, в советские времена почти все собирали пластиковые бутылки и различные упаковки. Весной их использовали в качестве контейнеров для рассады.
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