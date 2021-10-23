Ковры вовсе не пережиток прошлого. Они по-прежнему добавляют интерьеру тепло и уют. Конечно, на стену вешать их не стоит. А вот застелить аккуратным ковриком пол в гостиной или рабочем кабинете можно.

Только вот нужно понимать, что ковры довольно быстро пачкаются. Особенно если в твоем доме обитают маленькие дети или животные. Так что сегодня мы предлагаем узнать, как убрать неприятный запах с ковра.







КАК УБРАТЬ ЗАПАХ С КОВРА

Другие методы

Ситуация SOS

То, насколько сильно ковер будет поглощать ароматы, зависит от материала. Как правило, ковры из натуральных материалов впитывают неприятные запахи намного быстрее и больше, чем синтетические. Например, такое напольное покрытие непременно выдаст любителя папирос. Только вот избавиться от этого запаха будет не так уж просто.Уже давно продаются специальные шампуни и ароматизаторы для ковров. В продаже есть даже инновационные моющие пылесосы. Правда, их цена кусается, а регулярно пользоваться химическими моющими средствами не очень хочется. Что же делать и как убрать неприятный запах с ковра?Мы в редакции всегда стараемся отыскать для тебя проверенные народные методы. Чем проще, тем лучше! А если вдобавок самостоятельно приготовленное средство дает блестящий результат, наша цель достигнута.В случае с чисткой ковра всё произошло именно так.Известный интернет-гуру по уборке Софи Хинчлифф поделилась со своими подписчиками маленькой хитростью. Чтобы избавиться от вони, которую источает любимый ковер, нужно присыпать его пищевой содой. Щедрый слой этого продукта впитает в себя неприятный аромат. А затем спустя пару часов (обычного хватает 1 часа) нужно просто пропылесосить ковер.Этот метод помогает избавиться от запаха домашних животных, которые так любят нежиться на коврах. Кстати, пищевую соду можно использовать для чистки не только ковров, но и старой мягкой мебели. Например, кресел или диванов. Кроме того, пищевая сода — отличный помощник в борьбе с плесенью и ее запахом.Есть и другой, так скажем, более продвинутый вариант. В этом случае придется повозиться чуточку больше. Тебе нужно смешать соду с водой, добавив несколько капель любимого эфирного масла. В результате должна получиться кашица. Вот ее и нужно распределить по всей поверхности ковра. Спустя 15 минут ковер стоит пропылесосить. А когда он полностью просохнет, его нужно пропылесосить вновь.Неприятные запахи не единственная проблема, с которой сталкиваются владельцы ковров. Куда хуже, когда появляется задачка со звездочкой — пятна. Если ты не хочешь стирать ковер при помощи бытовой химии, попробуй использовать обычную перекись водорода. Приготовим сразу целую баночку чистящего средства на все времена!Здесь всё предельно просто. Смешай 1 стакан теплой воды, 150 мл перекиси водорода и 0,5 стакана пищевой соды. Помни, что первым делом нужно проверить, как ковер отреагирует на это средство. Некачественный материал может изменить цвет. Так что лучше всего сначала капнуть немного приготовленной смеси в уголке ковра. Если всё нормально, тогда смело используй домашнее средство, чтобы вывести ненавистные пятна.Если ты хочешь вывести с ковра табачный аромат, используй для этого уксус. Лучше всего подойдет 9-процентный столовый уксус, смешанный с водой в соотношении 1 : 3. Перелей полученную жидкость в пульверизатор и путем опрыскивания обработай поверхность ковра. Затем просто просуши его.Сразу предупреждаем, что все эти методы работают с классическими коврами. Если же ты имеешь дело, к примеру, с шегги-ковром, тогда проще всего будет сдать его в химчистку. Так ты сохранишь и свои нервы, и качество покрытия.Любимый кот нашкодничал и перепутал ковер со своим лотком? Не беда! Первым делом промокни мокрое пятно салфеткой. Затем залей его уксусным раствором, о котором мы писали выше. Когда место высохнет, щедро присыпь его содой. Далее нужно опрыскать пятно еще одним домашним средством. Для его приготовления смешай 1 ч. л. жидкого мыла, 100 мл перекиси водорода и 200 мл воды. После обработки пятна на ковре подожди 3 часа, затем убери остатки пены и просуши ковер.