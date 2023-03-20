Свадебный бунт: Почему указ о бритье бороды спровоцировал рекордное количество брачных церемоний

Какой была Астрахань накануне бунта

Астрахань в XVII веке. Гравюра. Источник: commons.wikimedia.org

Ф. де Ханен. Рынок ковров в Астрахани. 1913. Источник: wikipedia.org

Царь – хороший, бояре – плохие

Кремль в Астрахани. Источник: wikipedia.org

К. Маковский. Боярский свадебный пир. Источник: gallerix.ru

В. Суриков. Степан Разин. Не так много времени прошло после того, как в Астрахани хозяйничал другой смутьян - потому власть действовала жестко. Источник: commons.wikimedia.org

Чем закончился бунт

И. Аргунов. Борис Петрович Шереметев. Источник: wikipedia.org