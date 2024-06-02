Уличные портреты скрытой камерой: Кто попал в объектив фотографа в XIX веке

Уличные фотографии Карла Стермера.
В конце XIX века увидеть папарацци на улице было событием из ряда вон выходящим. Карл Стермер прославился необычным хобби – он делал снимки скрытой камерой. В кадр попадали прохожие и… котики.
Фотографии, сделанные скрытой камерой.
Фотографии Карла Стермера сделаны в 1890-х годах в Осло. У него была камера, которую, по меркам того времени, можно было назвать скрытой.
Портреты жителей Осло.
Карл Стермер делал фотографии сразу после приветствия.
Уличные фотографии Карла Стермера.
Скрытой камерой Карл пользовался в 1893 году, когда он учился на математическом факультете в Университете Осло. Ему тогда было всего 19 лет. Впоследствии он стал известным математиком, возглавил Международный конгресс математиков в Осло.
Уличные фотографии Карла Стермера.
Уличные фотографии Карла Стермера.
Уличные фотографии Карла Стермера.
В XIX веке фотографы делали постановочные снимки, а вот Карл Стермер предпочитал делать фотографии в тот момент, когда здоровался с прохожими. Обычно после традиционного поклона и приветственной улыбки он делал сразу несколько кадров, а потом шел в мастерскую, чтобы проявить пленку. Всего Стермер сделал около 500 снимков.
Уличные фотографии Карла Стермера.
Уличные фотографии Карла Стермера.
Уличные фотографии Карла Стермера.
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