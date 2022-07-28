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По стопам предков: парень побывал с фотоаппаратом в тех же местах, где путешествовали его дед и бабу


Тогда и сейчас.

Тогда и сейчас.

Американский парень вооружился фотоаппаратом своего деда и фотоальбомом своей бабушки и четыре года провёл в путешествии по США в поисках тех самых мест, где много лет назад делали фотографии его близкие люди. В результате получился весьма занимательный фотопроект, который он выложил в Сети.

1. Американский национальный парк Брайс Каньон


Молот Тора. Сентябрь 1974 и май 2016 года.

Молот Тора. Сентябрь 1974 и май 2016 года.

 

2. Йосемитский национальный парк


Тоннель расположен в Горах Сьерра-Невады. Апрель 1979 и май 2015 года.

Тоннель расположен в Горах Сьерра-Невады. Апрель 1979 и май 2015 года.

 

3. Вход в Йосемитский национальный парк


Апрель 1979 и май 2015 года.

Апрель 1979 и май 2015 года.

 

4. Йосемитский водопад


Самый высокий водопад в Северной Америке. Апрель 1979 и май 2015 года.

Самый высокий водопад в Северной Америке. Апрель 1979 и май 2015 года.

 

5. Автобус тогда и сейчас


Апрель 1979 и май 2015 года.

Апрель 1979 и май 2015 года.

 

6. Национальный парк Маунт-Рейнир


Вход в национальный парк, Гора Ренье, штат Вашингтон. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

Вход в национальный парк, Гора Ренье, штат Вашингтон. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

 

7. Маунт-Рейнир


Маунт Рейнир является главной достопримечательностью как для гостей штата, так и для местных жителей. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

Маунт Рейнир является главной достопримечательностью как для гостей штата, так и для местных жителей. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

 

8. Каньон в Маунт-Рейнир


Бурная речка течет в ущелье, крутые берега, виды на каньон просто потрясающие. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

Бурная речка течет в ущелье, крутые берега, виды на каньон просто потрясающие. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

 

9. Йеллоустонский Национальный Парк


Табличка о присвоении статуса. Сентябрь 1974 и июнь 2016 года.

Табличка о присвоении статуса. Сентябрь 1974 и июнь 2016 года.

 

10. Северо-восточный вход в национальный парк Йеллоустоун


Май 1981 и сентябрь 2015 года.

Май 1981 и сентябрь 2015 года.

 

11. Визит-центр Национального исторического музея «Золотой колос»


Музей в штате Юта. Сентябрь 1974 и сентябрь 2015 года.

Музей в штате Юта. Сентябрь 1974 и сентябрь 2015 года.

 

12. Музейный экспонат


Сентябрь 1974 и сентябрь 2015 года.

Сентябрь 1974 и сентябрь 2015 года.

 

13. Олимпийский национальный парк


Рубин-Бич в Олимпийском национальном парке, штата Вашингтон. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

Рубин-Бич в Олимпийском национальном парке, штата Вашингтон. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

 

14. Национальный парк Зион


Национальный парк США в штате Юта. Сентябрь 1974 и май 2016 года.

Национальный парк США в штате Юта. Сентябрь 1974 и май 2016 года.

 

15. Национальный парк Бэдлендс


Парк США, расположенный на юго-западе штат Южная Дакота. 1973 и 2013 годы.

Парк США, расположенный на юго-западе штат Южная Дакота. 1973 и 2013 годы.

 

16. Национальный памятник Белые Пески


Природный памятник в штате Нью-Мексико. Апрель 1979 и октябрь 2014 года.

Природный памятник в штате Нью-Мексико. Апрель 1979 и октябрь 2014 года.

 

17. Национальный парк Гранд-Титон


Парк расположен в американском штате Вайоминг и находится немного южнее известного Йеллоустоунского национального парка. 1973 и 2015 годы.

Парк расположен в американском штате Вайоминг и находится немного южнее известного Йеллоустоунского национального парка. 1973 и 2015 годы.

 

18. Мост в национальном парке Гранд-Титон


1973 и 2016 годы.

1973 и 2016 годы.

 

19. Горная хижина в парке Гранд-Титон


1973 и 2015 годы.

1973 и 2015 годы.

 

20. Национальный парк Теодора Рузвельта


Национальный парк в штате Северная Дакота. 1973 и 2016 годы.

Национальный парк в штате Северная Дакота. 1973 и 2016 годы.

 

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По стопам предков: парень побывал с фотоаппаратом в тех же местах, где путешествовали его дед и бабу

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По стопам предков: парень побывал с фотоаппаратом в тех же местах, где путешествовали его дед и бабуПодписаться на мой Instagram
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