По стопам предков: парень побывал с фотоаппаратом в тех же местах, где путешествовали его дед и бабу

Тогда и сейчас.

1. Американский национальный парк Брайс Каньон

Молот Тора. Сентябрь 1974 и май 2016 года.

2. Йосемитский национальный парк

Тоннель расположен в Горах Сьерра-Невады. Апрель 1979 и май 2015 года.

3. Вход в Йосемитский национальный парк

Апрель 1979 и май 2015 года.

4. Йосемитский водопад

Самый высокий водопад в Северной Америке. Апрель 1979 и май 2015 года.

5. Автобус тогда и сейчас

Апрель 1979 и май 2015 года.

6. Национальный парк Маунт-Рейнир

Вход в национальный парк, Гора Ренье, штат Вашингтон. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

7. Маунт-Рейнир

Маунт Рейнир является главной достопримечательностью как для гостей штата, так и для местных жителей. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

8. Каньон в Маунт-Рейнир

Бурная речка течет в ущелье, крутые берега, виды на каньон просто потрясающие. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

9. Йеллоустонский Национальный Парк

Табличка о присвоении статуса. Сентябрь 1974 и июнь 2016 года.

10. Северо-восточный вход в национальный парк Йеллоустоун

Май 1981 и сентябрь 2015 года.

11. Визит-центр Национального исторического музея «Золотой колос»

Музей в штате Юта. Сентябрь 1974 и сентябрь 2015 года.

12. Музейный экспонат

Сентябрь 1974 и сентябрь 2015 года.

13. Олимпийский национальный парк

Рубин-Бич в Олимпийском национальном парке, штата Вашингтон. Июнь 1981 и июнь 2016 года.

14. Национальный парк Зион

Национальный парк США в штате Юта. Сентябрь 1974 и май 2016 года.

15. Национальный парк Бэдлендс

Парк США, расположенный на юго-западе штат Южная Дакота. 1973 и 2013 годы.

16. Национальный памятник Белые Пески

Природный памятник в штате Нью-Мексико. Апрель 1979 и октябрь 2014 года.

17. Национальный парк Гранд-Титон

Парк расположен в американском штате Вайоминг и находится немного южнее известного Йеллоустоунского национального парка . 1973 и 2015 годы.

18. Мост в национальном парке Гранд-Титон

1973 и 2016 годы.

19. Горная хижина в парке Гранд-Титон

1973 и 2015 годы.

20. Национальный парк Теодора Рузвельта

Национальный парк в штате Северная Дакота. 1973 и 2016 годы.