По стопам предков: парень побывал с фотоаппаратом в тех же местах, где путешествовали его дед и бабу

Тогда и сейчас.
Американский парень вооружился фотоаппаратом своего деда и фотоальбомом своей бабушки и четыре года провёл в путешествии по США в поисках тех самых мест, где много лет назад делали фотографии его близкие люди. В результате получился весьма занимательный фотопроект, который он выложил в Сети.
1. Американский национальный парк Брайс Каньон
Молот Тора. Сентябрь 1974 и май 2016 года.
2. Йосемитский национальный парк
Тоннель расположен в Горах Сьерра-Невады. Апрель 1979 и май 2015 года.
3. Вход в Йосемитский национальный парк
Апрель 1979 и май 2015 года.
4. Йосемитский водопад
Самый высокий водопад в Северной Америке. Апрель 1979 и май 2015 года.
5. Автобус тогда и сейчас
Апрель 1979 и май 2015 года.
6. Национальный парк Маунт-Рейнир
Вход в национальный парк, Гора Ренье, штат Вашингтон. Июнь 1981 и июнь 2016 года.
7. Маунт-Рейнир
Маунт Рейнир является главной достопримечательностью как для гостей штата, так и для местных жителей. Июнь 1981 и июнь 2016 года.
8. Каньон в Маунт-Рейнир
Бурная речка течет в ущелье, крутые берега, виды на каньон просто потрясающие. Июнь 1981 и июнь 2016 года.
9. Йеллоустонский Национальный Парк
Табличка о присвоении статуса. Сентябрь 1974 и июнь 2016 года.
10. Северо-восточный вход в национальный парк Йеллоустоун
Май 1981 и сентябрь 2015 года.
11. Визит-центр Национального исторического музея «Золотой колос»
Музей в штате Юта. Сентябрь 1974 и сентябрь 2015 года.
12. Музейный экспонат
Сентябрь 1974 и сентябрь 2015 года.
13. Олимпийский национальный парк
Рубин-Бич в Олимпийском национальном парке, штата Вашингтон. Июнь 1981 и июнь 2016 года.
14. Национальный парк Зион
Национальный парк США в штате Юта. Сентябрь 1974 и май 2016 года.
15. Национальный парк Бэдлендс
Парк США, расположенный на юго-западе штат Южная Дакота. 1973 и 2013 годы.
16. Национальный памятник Белые Пески
Природный памятник в штате Нью-Мексико. Апрель 1979 и октябрь 2014 года.
17. Национальный парк Гранд-Титон
Парк расположен в американском штате Вайоминг и находится немного южнее известного Йеллоустоунского национального парка. 1973 и 2015 годы.
18. Мост в национальном парке Гранд-Титон
1973 и 2016 годы.
19. Горная хижина в парке Гранд-Титон
1973 и 2015 годы.
20. Национальный парк Теодора Рузвельта
Национальный парк в штате Северная Дакота. 1973 и 2016 годы.
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