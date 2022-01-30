15 удивительных и странных вещей, которые происходят с вами во сне

У большинства людей на сон уходит около трети жизни. Но, как ни странно, мы знаем очень мало о занятии, на которое тратим так много времени. Существуют отдельные клиники, которые помогают людям с расстройствами сна, и множество медицинских исследований, сосредоточенных на невероятных вещах, которые происходят, когда мы засыпаем. О пятнадцати из них мы и расскажем сегодня.









15. Вы удаляете бесполезную информацию

14. Ваши глаза быстро двигаются

13. Вы теряете вес

12. Вас парализует

11. Вы решаете проблемы

10. Ваше чувство обоняния притупляется

9. Вы пускаете газы

8. Ваши сны повторяются снова и снова

7. Вам кажется, что вы падаете

6. Вы выделяете гормон роста

5. Вы даже можете ходить

4. Еще вы можете разговаривать

3. Или просто сразу отправить сообщение

2. Вам кажется, что у вас взорвалась голова

1. Вы возбуждаетесь