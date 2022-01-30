15 удивительных и странных вещей, которые происходят с вами во сне

У большинства людей на сон уходит около трети жизни. Но, как ни странно, мы знаем очень мало о занятии, на которое тратим так много времени. Существуют отдельные клиники, которые помогают людям с расстройствами сна, и множество медицинских исследований, сосредоточенных на невероятных вещах, которые происходят, когда мы засыпаем. О пятнадцати из них мы и расскажем сегодня.
15. Вы удаляете бесполезную информацию
Объем информации, которую мозг поглощает каждый день, неисчисляемый. Как только вы выходите утром на улицу, мозг тут же начинает впитывать цвета вокруг вас, голоса прохожих и кучу другой информации, которую вам не нужно помнить. Если бы вы все это запоминали, ваш мозг бы оказался перегружен, и вам было бы тяжело вспоминать действительно нужные вещи. К счастью, мозг сортирует всю эту информацию, пока вы спите, и стирает ненужную.
14. Ваши глаза быстро двигаются
Если вы когда-нибудь наблюдали за спящим, то наверняка замечали, как двигаются его глазные яблоки под закрытыми веками. Довольно жутковато, правда? Глаза быстро двигаются из стороны в сторону во время фазы быстрого сна (БДГ-фаза, «быстрые движения глаза»), и это логично. Это та самая фаза, когда вам снятся сны, так что глаза просто подстраиваются под изменение сцены или образа во сне. Это не то же самое, что осматриваться вокруг во сне – в данном случае речь идет о мозговой активности во время смены концепции сна. Это объясняет, почему даже слепые люди испытывают БДГ во сне!
13. Вы теряете вес
Сон – это в какой-то мере короткий пост. Вы ничего не поглощаете во сне, но при этом теряете воду, потея и выдыхая влажный воздух. Это приводит к небольшой потере веса, особенно если вам удается урвать семь или восемь часов сна. На самом деле, во сне человек в среднем сжигает примерно 60 калорий в час. Это немного, но в конечном итоге приводит к результату, если не забывать про здоровое питание и спорт.
12. Вас парализует
Во время фазы быстрого сна мышцы в ваших руках временно парализуются. Это, на самом деле, очень полезно. Можете представить, что вам приснилось, будто вы избиваете кого-то, пока вы лежите рядом со второй половинкой? Хотя этот временный паралич происходит со всеми, у некоторых людей встречается состояние, называемое «сонный паралич» – в этом случае паралич продолжается несколько минут после пробуждения. Сонный паралич не опасен, но, понятное дело, довольно страшен для тех, кто его испытывает.
11. Вы решаете проблемы
Вы когда-нибудь ложились спать с нерешенной задачкой в голове, а просыпались уже с ответом? Это, как ни странно, не редкость, и объясняет фразу «утра вечера мудренее». Хотя вам может казаться, что ваш мозг отдыхает во время сна, на самом деле он сосредотачивается на решении проблем, которые не давали вам покоя днем. Исследователи считают, что сон открывает доступ к сети ассоциаций в голове, что позволяет вам решить проблему (это называется «активизацией широкой сети»).
10. Ваше чувство обоняния притупляется
Вы можете проснуться и почувствовать божественный запах вкуснейшего завтрака и кофе, но эти прекрасные запахи не способны вас разбудить. Потому что мы не чувствуем запахи во сне. Причина точно неизвестна, хотя это может быть следствием потери контекстуальных стимулов. Поэтому так важно обзавестись пожарной сигнализацией. Даже если запах очень резкий, вы не сможете его почувствовать, если спите. Хотя некоторым людям снятся запахи, их на самом деле создает мозг.
9. Вы пускаете газы
Когда вы спите, ваше тело расслабляется, а вместе с ним и мышцы. К несчастью, это касается и анального сфинктера. Из-за этого газы легче выходят. Этот факт может вас смутить, когда вы в следующий раз соберетесь лечь в постель со своей второй половиной, но не переживайте – к счастью, мы не чувствуем запахов во сне!
8. Ваши сны повторяются снова и снова
Вам когда-нибудь снился один и тот же сон раз за разом? Не волнуйтесь, вы не одни. Многие люди испытывают повторяющиеся сны, и, возможно, на них пора обратить внимание. Считается, что повторяющиеся сны символизируют неразрешенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся во время бодрствования. Хотя сон не всегда конкретно указывает на происходящее в вашей жизни, он скорее всего включает в себя значимые темы. Например, когда вы переживаете из-за провала в своей карьере, вам может сниться, что вы завалили экзамен, хотя вы уже давно не в школе.
7. Вам кажется, что вы падаете
Распространенная, но довольно странная вещь, которую испытывает 70% людей – вы испытываете ощущение падения прямо перед тем, как заснуть, или проснуться. Также известное как гипнагогическое подергивание, это нарушение сна может быть вызвано оставшейся энергией, которая проявляется случайными движениями. Также есть версия, что это результат замешательства мозга – ему кажется, что вы падаете, так как все мышцы расслабляются, и он заставляет их напрячься, чтобы «поймать» вас.
6. Вы выделяете гормон роста
Когда мы были детьми, нас всегда выгоняли в постель пораньше, чтобы мы проспали всю ночь – и на то множество причин. Одна из них – чтобы мы росли и развивались. Когда мы спим, секреция гормона роста в гипофизе достигает пика. Этот гормон, что очевидно, отвечает за рост мышц и костей. Он также важен для регулировки метаболизма и стимуляции коллагена, который придает коже молодость
5. Вы даже можете ходить
Возможно, вы либо ходите во сне сами, либо знаете кого-то, кто это делает – ведь это довольно распространенное явление. Обычно оно проявляется рано ночью, когда тело впадает в полусознательное состояние, прямо перед фазой быстрого сна. Ученые до сих пор пытаются выяснить, почему одни люди ходят во сне, а другие нет. Само собой, хождение во сне может быть опасным, так что, вопреки популярному мнению, человека в таком состоянии не просто можно разбудить, а даже нужно.
4. Еще вы можете разговаривать
Около 5 процентов людей разговаривают во сне, но это безобидное расстройство чаще встречается среди детей, чем среди взрослых, и чаще среди мужчин, чем женщин. Большинство людей не помнят, о чем они говорили во сне, но многие из нас по собственному опыту знают, что эти разговорчики бывают очень странными!
3. Или просто сразу отправить сообщение
Новое явление, которое появилось благодаря обильным смс-перепискам. Да, кошмар, когда случайно отправляешь сообщение не тому человеку, является реальностью для некоторых людей, когда они ложатся спать. Это растущий феномен среди подростков и тех, кто постоянно находится на связи в дневное время. Чтобы уберечь себя от этой катастрофы, достаточно убрать телефон из спальни, или хотя бы подальше от кровати.
2. Вам кажется, что у вас взорвалась голова
Вы наверняка даже не слышали о синдроме взрывающейся головы, но это самое странное, что только может случиться с нами во сне. Люди, которые испытывают этот безумный феномен, слышат оглушающие вымышленные звуки (например, взрыв бомбы) прямо перед тем как заснуть или проснуться. Жуть! На самом деле, у людей, которые страдают этим синдромом, часто наблюдаются высокие уровни стресса и страха. Считается, что вместо того, чтобы «выключиться» перед сном, клетки мозга, ответственные за звук, срабатывают одновременно, что создает взрыв энергии, который мозг принимает за громкий звук. К счастью, этот синдром не очень широко распространен.
1. Вы возбуждаетесь
Вам может казаться, что вы возбуждаетесь во сне из-за своих фантазий, но этому феномену есть более научное объяснение. Во время быстрой фазы сна ваш мозг настолько активен, что требует больше кислорода. В результате кровоток в теле усиливается. И вы прекрасно знаете, к чему приводит прилив крови к нижней части туловища. Во сне возбуждаются как мужчины, так и женщины. В редких случаях некоторые люди даже занимаются сексом во сне или проявляют другую сексуальную активность – явление, известное как сексомния.
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