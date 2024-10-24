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Как сохранить капусту до следующего урожая

Собранная на огороде или закупленная в сезон по нормальной цене капуста без проблем может пролежать до следующего урожая. Для этого ее нужно просто правильно подготовить для хранения.



Что потребуется:

полотенце;

нож;

пищевая пленка.

Подготовка капусты к хранению

На хранение отбираются только здоровые кочаны.

При необходимости у них срезаются или срываются верхние листья.



После этого они обтираются полотенцем, чтобы убрать имеющиеся там капли и грязь.



Подготовленные кочаны очень плотно обматываются пищевой пленкой.



Нужно обернуть их в 3-4 слоя, чтобы полностью убрать просветы.



Запакованная капуста имеет естественную влажность, которая ей нужна для хранения. В холоде в погребе или подвале она сможет легко долежать до весны. Также ее можно складировать на чердаке или на остекленном балконе, если там не пробирает мороз. Капусту нужно разложить в один слой, ни в коем случае не сбрасывать друг на друга. Для экономии места ее можно подвешивать к потолку погреба или подвала в пакетах по одной.


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тер. хранение сельскохозяйственной техники БИО-ТОН
Капуста

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