Как сохранить капусту до следующего урожая

Собранная на огороде или закупленная в сезон по нормальной цене капуста без проблем может пролежать до следующего урожая. Для этого ее нужно просто правильно подготовить для хранения.
Что потребуется:
полотенце;
нож;
пищевая пленка.
Подготовка капусты к хранению
На хранение отбираются только здоровые кочаны.
После этого они обтираются полотенцем, чтобы убрать имеющиеся там капли и грязь.
Подготовленные кочаны очень плотно обматываются пищевой пленкой.
Нужно обернуть их в 3-4 слоя, чтобы полностью убрать просветы.
Запакованная капуста имеет естественную влажность, которая ей нужна для хранения. В холоде в погребе или подвале она сможет легко долежать до весны. Также ее можно складировать на чердаке или на остекленном балконе, если там не пробирает мороз. Капусту нужно разложить в один слой, ни в коем случае не сбрасывать друг на друга. Для экономии места ее можно подвешивать к потолку погреба или подвала в пакетах по одной.
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